'Virat Kohli त्या फलंदाजाला मारण्यासाठी तयार असायचा...' रवी शास्त्रींचा मोठा खुलासा

विराट कोहली ७ महिन्यांनंतर भारतीय संघात परतणार आहे. माजी प्रशिक्षक रवी शास्त्रींनी विराटच्या आक्रमकतेबद्दल भाष्य केले आहे. त्यांनी सांगितले की विराट विकेट गेल्यावर फलंदाजाला मारण्यासाठीही तयार असायचा. .भारताचा स्टार क्रिकेटपटू विराट कोहली आता ७ महिन्यांनंतर भारतीय संघाकडून खेळताना दिसणार आहे. ऑस्ट्रेलियालविरुद्ध १९ ऑक्टोबर रोजी सुरू होणाऱ्या वनडे मालिकेसाठी तो भारतीय संघाचा भाग आहे. तो मार्चमध्ये चॅम्पियन्स ट्ऱॉफी २०२५ स्पर्धा जिंकल्यानंतर आता भारतासाठी खेळताना दिसणार आहे. विराट हा आक्रमक खेळाडू म्हणूनही ओळखला जातो. त्याने नेहमीच त्याचे क्रिकेट ऊर्जेने खेळले आहेत, आता त्याच्या याच उर्जा आणि आक्रमकतेबाबत माजी क्रिकेटपटू आणि माजी प्रशिक्षक रवी शास्त्रींनी भाष्य केले आहे..विराट २०१४ ते २०२१ दरम्यान भारतीय संघाचा कर्णधारही आहे. त्याच्या कर्णधापदाच्या कार्यकाळात सर्वाधिक काळ रवी शास्त्री भारतीय संघाचे प्रशिक्षक राहिले होते. त्यामुळे त्यांनी बराच काळ एकत्र घालवला आहे. आता आगामी ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे मालिकेआधी रवी शास्त्री यांनी विराटबद्दल एक मोठा खुलासा केला आहे. त्यांनी सांगितले की एखादी विकेट गेली की त्या फलंदाला मारण्यासाठीही विराट तयार असायचा..रवी शास्त्री यांनी LiSTNR स्पोर्ट पॉडकास्टवर बोलताना म्हणाले, 'कधी कधी मला त्याला शांत करावं लागायचं. जर एखादी विकेट पडली, तर तो त्याच्या जागेवरून उडी मारायचा. मला त्याला सांगायला लागायचं की शांत हो. त्याला कमीत कमी मैदानाच्या अर्ध्यापर्यंत येऊ दे. तो स्टपपासून फक्त १० यार्ड्सच दूर असताना त्याला भेटू नको. त्याला बाऊंड्री लाईन जवळ आला की क्रॉस कर. तो शांत राहू शकत नव्हता. तो जाऊन त्या खेळाडूला मारण्यासाठीही तयार असायचा.'.याशिवाय शास्त्री यांनी सांगितले की विराट धावा घेताना पळण्यासाठी आळस करणाऱ्या खेळाडूंवरपण चिडायचा. तो त्याला त्यासाठी फिट राहण्याचा सल्ला द्यायचा. शास्त्री म्हणाले, 'जर तुम्ही धाव घेण्यासाठी धावत असाल, आणि तुम्ही त्यात आळस केला. तर तुम्ही त्याच्या तावडीत सापडता.''जर तुम्ही दुसऱ्या धावेचा विचार करत असताना श्वास घेत असाल किंवा तिसऱ्या धावेचा विचार करत असाल आणि तुम्ही दुसरीच धाव पूर्ण केली नसे, तर त्या खेळाडूला लगेच मेसेज जायचा की जीमला जा आणि ट्रेनिंगला सुरुवात कर. फिट हो.'.दरम्यान, विराट सर्वाधिक फिट असणाऱ्या खेळाडूंपैकी एक असून तो धावा घेतानाही जोरात पळतो. विराटने आत्तापर्यंत आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत २७५०० हून अधिक धावा केल्या आहेत. तो सर्वाधिक धावा करणारा तिसऱ्या क्रमांकाचा खेळाडू आहे.