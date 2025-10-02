Cricket

R Ashwin युएईच्या T20 लीगमध्ये अनसोल्ड राहण्यामागं वेगळंच कारण? सोशल मीडियावरील पोस्टही हटवल्या...

Ashwin Goes Unsold at ILT20 Auction: आर अश्विनने ILT20 स्पर्धेच्या लिलावात अनसोल्ड राहिल्याने क्रिकेट जगतात खळबळ उडाली आहे. त्याच्या अनसोल्ड राहण्यामागे नेमकं कारण काय, यावरून सध्या चर्चा होत आहेत.
R Ashwin

R Ashwin

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारताचा दिग्गज फिरकीपटू आर अश्विनने आयपीएलमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर विविध आंतरराष्ट्रीय लीगमध्ये खेळण्याचा निर्णय घेतला आहे.

  • त्याने सिडनी थंडर्ससोबत बिग बॅश लीगसाठी करार केला आहे.

  • मात्र, युएईमधील इंटरनॅशनल लीग टी२० स्पर्धेच्या लिलावात अनसोल्ड राहिल्याने सर्वांना धक्का बसला.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Cricketer Salary
t20 league
UAE
cricket news today
T20 Cricket Records

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com