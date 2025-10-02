R Ashwin युएईच्या T20 लीगमध्ये अनसोल्ड राहण्यामागं वेगळंच कारण? सोशल मीडियावरील पोस्टही हटवल्या...

भारताचा दिग्गज फिरकीपटू आर अश्विनने आयपीएलमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर विविध आंतरराष्ट्रीय लीगमध्ये खेळण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याने सिडनी थंडर्ससोबत बिग बॅश लीगसाठी करार केला आहे. मात्र, युएईमधील इंटरनॅशनल लीग टी२० स्पर्धेच्या लिलावात अनसोल्ड राहिल्याने सर्वांना धक्का बसला. .भारताचा दिग्गज फिरकीपटू आर अश्विनने ऑगस्टमध्ये आयपीएलमधून निवृत्ती घेतली होती. त्याने त्याआधीच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतलेली असल्याने तो आता बीसीसीआयच्या अंतर्गत क्रिकेट खेळत नाही. त्यामुळे त्याने जगभरातील विविध लीगमध्ये खेळण्याचा निर्णय घेतला. काही दिवसांपूर्वीच त्याने ऑस्ट्रेलियातील बिग बॅश लीगच्या १५ व्या हंगामासाठी सिडनी थंडर्ससोबत करार केला आहे. त्यामुळे तो बीबीएलमध्ये तर खेळताना दिसणार आहे. मात्र, बुधवारी सर्वांना धक्का बसला ते तो युएईमधील इंटरनॅशनल लीग टी२० (ILT20) स्पर्धेच्या लिलावात अनसोल्ड राहिल्याने. त्यानंतर घडलेल्या घडामोडींनी सर्वांनाच धक्का बसला आहे.R Ashwin डेव्हिड वॉर्नरच्या नेतृत्वाखाली खेळणार अन् इतिहास घडणार! ऑस्ट्रेलियातील संघासोबत मोठी डिल.अश्विनने काही दिवसांपूर्वीच ILT20 स्पर्धेच्या लिलावासाठी नाव नोंदणी केली होती. त्याने त्याची मुळ किंमत तब्बल १ लाख २० हजार अमेरिकन डॉलर (साधारण एक कोटी सहा लाख) ठेवली होती, जी सर्वाधिक होती. पण असे असले तरी अश्विनचा अनुभव पाहाता, त्याला बोली लागेल, अशी सर्वांचीच अपेक्षा होती. मात्र लिलावाच्या दिवशी सर्वांनाच धक्का बसला, कारण त्याला कोणत्याच संघाने खरेदी केले नाही. यामागे सुरुवातीला त्याची असलेली सर्वाधिक मुळ किंमत आणि त्याचे वय हे त्याच्या अनसोल्ड राहण्याचे कारण असल्याची चर्चा होती. मात्र त्यानंतर समोर आलेल्या रिपोर्ट्सनुसार अश्विनने कदाचित शेवटच्या क्षणी लिलावातून माघार घेतली..न्यूझीलंडचे माजी वेगवान गोलंदाज सायमन डौल यांनी यामागील कारणाबद्दल भाष्य केले आहे. त्यांच्यामते अनेक फ्रँचायझींकडे ४ लाख डॉलरपेक्षा अधिक रक्कम होती, ते अश्विनला सहज घेऊ शकत होते. ते ऑन एअर बोलतना म्हणाले, 'असं ऐकलं आहे की कदाचित अश्विनने लिलावातू माघार घेतली आहे, जे आश्चर्यकारक आहे. म्हणजे हे समजून घ्या की तिथे तीन ते चार संघ होते, ज्यांच्याकडे ४ लाख डॉलरहून अधिक पैसे उरले होते. मला वाटत नाही की ते इथे खर्च न करण्यासाठी आले होते. जर त्याने लिलावातून माघार घेतली असेल, तर मला वाटतं त्याने परिस्थिती समजून घेतली नाही. मला वाटतं त्याला संघात घेण्यासाठी संघांनी प्रयत्न केला असता.'.Asia Cup 2025: गौतम गंभीर आल्यापासून हे असंच होतंय... Arshdeep Singh वर होणाऱ्या अन्याविरोधात R Ashwin ने उठवला आवाज .तथापि, अश्विनने त्याच्या सोशल मीडियावर अकाऊंटवरून ILT20 स्पर्धेच्या प्रमोशनचे व्हिडिओही काढून टाकले असल्याचे म्हटले जात आहे. तसेच लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की ILT20 आणि बीबीएल यांच्या तारखा ओव्हरलॅप होत होत्या त्यामुळे अश्विन ILT20 नंतर बीबीएल खेळण्यासाठी जाईल असं म्हटलं जात होतं. आता त्याला ILT20 मधील संघ वाईल्ड कार्ड म्हणून घेऊ शकतात, पण तो आता ILT20 स्पर्धा खेळणार का हे पाहावे लागले. पण जर तो वाईल्ड कार्ड म्हणून खेळला नाही, तर तो बीसीसीएलच्या संपूर्ण १५ व्या हंगामासाठी उपलब्ध असण्याची शक्यता वाढली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.