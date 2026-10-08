R ASHWIN: भुवीला ४ वर्षांनी संधी मिळाली, मग शमीला का नाही? अश्विनने निवड समितीला दिला थेट सल्ला; म्हणाला, ‘त्याच्यासाठीही दार खुलं..

R Ashwin Talks About Mohammed Shami’s Comeback: भारतीय संघाचा माजी फिरकीपटू आर अश्विनने मोहम्मद शमीच्या टीम इंडियातील पुनरागमनाबाबत मोठं वक्तव्य केलं आहे. अजित आगरकर आता निवड समितीचा भाग नसल्याने निवड समितीतील नवीन सदस्य अनुभवी खेळाडूंना पुन्हा संधी देऊ शकतात, असं अश्विनने म्हटलं आहे. भुवनेश्वर कुमार चार वर्षांनंतर भारतीय संघात परतला आहे, त्यामुळे शमीसाठीही टीम इंडियाचे दरवाजे बंद झालेले नाहीत, असं अश्विनचं म्हणणं आहे..भारताने न्यूझीलंडविरुद्धच्या ५ सामन्यांच्या टी-२० मालिकेसाठी संघाची घोषणा केली आहे. या संघात भुवनेश्वर कुमारचं चार वर्षांनंतर पुनरागमन झालं आहे. अजित आगरकर यांचा निवड समितीचा कार्यकाळ संपल्यानंतर झालेली ही पहिली निवड आहे. त्यामुळे या निवडीकडेही सर्वांचं लक्ष लागलं आहे..NANA PATEKAR: ‘तो’ OUT झाला की नाना पाटेकर जेवणच सोडायचे! कोण होता नानांचा फेव्हरेट क्रिकेटर? बालपणी होते ऑफ स्पिनर; क्रिकेटवर होतं जबरदस्त प्रेम.अश्विनने आपल्या यूट्यूब चॅनेलवर बोलताना म्हटलं की, अजित आगरकर कदाचित युवा आणि नव्या खेळाडूंना जास्त संधी देण्यावर भर देत होते. मात्र, आता निवड समितीत बदल झाला आहे. जसप्रीत बुमराह संघात नसताना भारताची गोलंदाजी थोडी कमकुवत होऊ शकते. त्यामुळे अनुभवी खेळाडूंना पुन्हा संधी दिली जाऊ शकते..भुवनेश्वर कुमारची निवड झाल्याचा उल्लेख करत अश्विनने मोहम्मद शमीबाबतही मोठं वक्तव्य केलं. भुवनेश्वरचं पुनरागमन झालं आहे, त्यामुळे शमीसाठीही भारतीय संघाचे दरवाजे बंद झालेले नाहीत, असं अश्विनने म्हटलं आहे..मोहम्मद शमीने भारतासाठी अखेरचा सामना मार्च २०२५ मध्ये न्यूझीलंडविरुद्धच्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या फायनलमध्ये खेळला होता. त्यानंतर तो भारतीय संघाकडून कोणत्याही फॉरमॅटमध्ये खेळलेला नाही..किरॉन पोलार्डने MI ची साथ सोडली, CSKच्या पिवळ्या जर्सीत दिसणार! १६ वर्षांनंतर स्वप्नपूर्ती, बघा किती रक्कम मोजली, जबरदस्त डिल.दरम्यान, शमी आणि अजित आगरकर यांच्यात त्याच्या निवडीवरून यापूर्वी मतभेदही झाले होते. शमीने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी करूनही त्याचा विचार का होत नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता..आता भुवनेश्वर कुमारच्या पुनरागमनानंतर शमीसाठीही पुन्हा एकदा टीम इंडियात येण्याची संधी निर्माण होऊ शकते, असं अश्विनला वाटतं. भुवनेश्वर न्यूझीलंड दौऱ्यावर चांगली कामगिरी करतो का, याकडेही निवडकर्त्यांचं लक्ष असेल. त्याने चांगली कामगिरी केली, तर त्याचा वनडे संघासाठीही विचार होऊ शकतो, असं अश्विनने म्हटलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.