Cricket

R ASHWIN: भुवीला ४ वर्षांनी संधी मिळाली, मग शमीला का नाही? अश्विनने निवड समितीला दिला थेट सल्ला; म्हणाला, ‘त्याच्यासाठीही दार खुलं..

R Ashwin Talks About Mohammed Shami’s Comeback: भुवनेश्वर कुमारला ४ वर्षांनी टीम इंडियात संधी मिळाल्यानंतर मोहम्मद शमीच्या कमबॅकची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. आर अश्विनने शमीबाबत मोठं वक्तव्य केलं.
R Ashwin Talks About Mohammed Shami’s Comeback

R Ashwin Talks About Mohammed Shami’s Comeback

esakal

Varsha Balhe
Updated on

R Ashwin Talks About Mohammed Shami’s Comeback: भारतीय संघाचा माजी फिरकीपटू आर अश्विनने मोहम्मद शमीच्या टीम इंडियातील पुनरागमनाबाबत मोठं वक्तव्य केलं आहे. अजित आगरकर आता निवड समितीचा भाग नसल्याने निवड समितीतील नवीन सदस्य अनुभवी खेळाडूंना पुन्हा संधी देऊ शकतात, असं अश्विनने म्हटलं आहे.

भुवनेश्वर कुमार चार वर्षांनंतर भारतीय संघात परतला आहे, त्यामुळे शमीसाठीही टीम इंडियाचे दरवाजे बंद झालेले नाहीत, असं अश्विनचं म्हणणं आहे.

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