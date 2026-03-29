IPL 2026 Marathi News: आर अश्विन-वीरेंद्र सेहवाग यांच्यात ऑन एअर भांडण; BCCI करणार दोघांवर कारवाई? जाणून घ्या नेमकं प्रकरण

IPL 2026 studio controversy Ashwin vs Sehwag details: भारतीय संघाचे माजी खेळाडू वीरेंद्र सेहवाग आणि आर अश्विन यांच्यात इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या पहिल्या सामन्यादरम्यान ऑन एअर भांडण झाल्याचे समोर आले आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद ( RCB vs SRH) यांच्या लढतीचे हिंदी समालोचन सेहवाग व अश्विन एकत्रित करत होते. अश्विनने हिंदी समालोचक म्हणून पदार्पण केले आणि तेव्हा वीरून त्याला मनातून व्यक्त होण्यास सांगितले. विचार करून बोलण्यात काहीच अर्थ नाही, असे वीरूचे म्हणणे होते. यावर अश्विननेही त्वरित उत्तर दिले आणि तो म्हणाला, माझ्या पालकांनी मला काही बोलण्यापूर्वी विचार करण्याची शिकवण दिली आहे.."आज इथे मनापासून गप्पा मारल्या जायला हव्यात, विचार करून नाही," असा टोमणा वीरूने मारला. त्यावर अश्विनने उत्तर दिले. तो म्हणाला," माझ्या पालकांनी मला जे शिकवलंय, त्याच्या उलट तुम्ही मला सांगताय. विचार करून बोलायला हवं, असं त्यांनी मला सांगितले होते. विचार करून बोलता कामा नये.".Virat Kohli Records: विराट कोहलीने इतिहास रचला, IPL मध्ये असा पराक्रम करणारा पहिलाच ठरला; पाकड्या शोएब मलिकचाही मोडला विक्रम.सेहवाग इथेच थांबला नाही आणि त्याने पुन्हा अश्विनची फिरकी घेतली. अश्विनला त्याच्या यूट्यूब चॅनेलवरून वीरूने डिवचले. तो म्हणाला, "काही लोकं खेळाडूंची किती फॉलोअर्स आहेत, यावरून विचार करून बोलतात.. जर अशा खेळाडूच्या विरोधात बोललो, तर आमचे फॉलोअर्स कमी होतील, ही भीती त्यांना असते. चांगलं बोललो, तर वाढतील.".अश्विन-वीरू यांच्यावर BCCI ची कारवाई?दरम्यान, या प्रकरणावरून एक X पोस्ट व्हायरल होतेय आणि त्यात वीरू व अश्विन यांनी सामन्यावर भाष्य न करता वैयक्तिक वाद घातला आणि आता बीसीसीआय त्यांच्यावर कारवाई करेल, असे त्यात लिहिले आहे. पण, हे वृत्त खोटे आहे..RCB चा दणदणीत विजय...जेकब डफीने तीन धक्के दिल्यानंतर इशान किशनच्या ( ८०) दमदार खेळीने सनरायझर्स हैदराबादला ९ बाद २०१ धावांपर्यंत पोहोचवले. अनिकेत वर्माने १८ चेंडूंत ४३ धावांची खेळी केली. त्यानंतर देवदत्त पडिक्कल ( ६१) व विराट कोहली ( नाबाद ६९) यांच्या खेळीने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला १५.४ षटकांत विजय मिळवून दिला.