Ravindra Jadeja: माझा पती तसा नाही, इतर भारतीय खेळाडू परदेशात जातात अन्... जडेजाच्या पत्नीचं खळबळजनक विधान; Video

Ravindra Jadeja wife Controversial Statement : रिवाबा जडेजाने तिच्या भाषणात रवींद्र जडेजाचे कौतुक करताना इतर भारतीय खेळाडूंवर टीका केली आहे. तिच्या या विधानामुळे क्रिकेटवर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
Rivaba & Ravindra Jadeja

  • रवींद्र जडेजाच्या पत्नी रिवाबाने भारतीय खेळाडूंबाबत खळबळजनक विधान केले आहे.

  • तिने जडेजाचे कौतुक करताना म्हटले की तो परदेशात जाऊन चुकीची कामं करत नाही.

  • इतर खेळाडू मात्र वाईट कृत्यात सहभागी होतात, असे विधान करून तिने चर्चेला तोंड फोडले आहे.

