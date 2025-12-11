Ravindra Jadeja: माझा पती तसा नाही, इतर भारतीय खेळाडू परदेशात जातात अन्... जडेजाच्या पत्नीचं खळबळजनक विधान; Video

रवींद्र जडेजाच्या पत्नी रिवाबाने भारतीय खेळाडूंबाबत खळबळजनक विधान केले आहे. तिने जडेजाचे कौतुक करताना म्हटले की तो परदेशात जाऊन चुकीची कामं करत नाही. इतर खेळाडू मात्र वाईट कृत्यात सहभागी होतात, असे विधान करून तिने चर्चेला तोंड फोडले आहे. .भारतीय क्रिकेट संघाचा अष्टपैलू रवींद्र जडेजा त्याच्या मैदानातील कामगिरीने सर्वांची मनं जिंकत असतो. पण असे असतानाच त्याच्या पत्नीने भारतीय खेळाडूंबाबत खळबळजनक विधान केल्याने मोठी चर्चा होत आहे. जडेजाची पत्नी रिवाबा ही राजकारणात असून गुजरातची शिक्षणमंत्री आहे. तिने एका कार्यक्रमात जडेजाची तुलना इतर खेळाडूंसोबत करताना वादग्रस्त विधान केले आहे. ज्यावरून सध्या क्रिकेटवर्तुळातून विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत..राजस्थान रॉयल्समध्ये असतानाच Ravindra Jadeja ला मिळालेलं 'रॉकस्टार' नाव, शेन वॉर्नने ओळखलं टॅलेंट अन्...; जाणून घ्या संपूर्ण कहाणी.भारतीय खेळाडूंबाबत रिवाबाचे विधानरिवाबाने तिच्या एका भाषणात रवींद्र जडेजाचे कौतुक करताना म्हटले की तो अनेक देशांमध्ये खेळतो, तो लंडनमध्ये, दुबईत आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांमध्ये खेळतो, पण कधीही कोणत्या वाईट कृत्यात सहभागी झालेला नाही. त्याला त्याचं काम आणि जबाबदारी खूप चांगल्या प्रकारे समजते. तिने म्हटले की संघातील इतर सर्व खेळाडू परदेशात जाऊन चुकीची कामं करतात. तिच्या या विधनाने खळबळ उडाली असून भारतीय खेळाडूंच्या वागणूकीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..रिवाबा असंही म्हणाली की रवींद्र जडेजा सहज वाईट सवयींमध्ये अडकू शकला असता, त्याच्यावर कोणतंही बंधन नव्हतं. पण त्याने तसं केलं नाही, कारण त्याला जबाबदारीची जाणीव असून तो शिस्तीला प्राधान्य देतो. तथापि, रिवाबाने या भाषणात कोणताही खेळाडूने स्पष्टपणे नाव घेतले नाही. तिच्या या भाषणाची क्लिप सध्या सोशल मीडियावरही व्हायरल होत आहे.दरम्यान, रिवाबाने वादग्रस्त विधान करण्याची ही पहिली वेळ नसली, तरी यावेळी क्रिकेटपटूंच्या वागणूकीबाबत तिने विधान केल्याने त्याची चर्चा अधिक होत आहे. यावर अद्याप रवींद्र जडेजाने कोणतंही भाष्य केलेलं नाही..जडेजा पुढच्या वर्षी खेळताना दिसणारजडेजा नुकताच दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झालेल्या वनडे मालिकेत खेळताना दिसला होता. आता तो जानेवारी २०२६ मध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध होणाऱ्या वनडे मालिकेत खेळताना दिसू शकतो. त्यानंतर तो थेट आयपीएल २०२६ मध्ये खेळताना दिसेल. जडेजा यंदा आयपीएल २०२६ राजस्थान रॉयल्सकडून खेळणार आहे. त्याला ट्रेडिंगमार्फत राजस्थानने संजू सॅमसनच्या बदल्यात चेन्नई सुपर किंग्सकडून आपल्या संघात घेतले आहे..Jadeja-Samson Reaction: 'आता निरोपाची वेळ...', जडेजा-सॅमसनने IPL 2026 ट्रेडिंगनंतर दिली प्रतिक्रिया, वाचा काय म्हणालेत.तसेच जडेजाला राजस्थान रॉयल्सचे कर्णधारपद मिळण्याचीही शक्यता आहे. राजस्थानचा आधीचा कर्णधार संजू सॅमसन आता चेन्नईमध्ये गेल्याने त्यांना नवा कर्णधार शोधावा लागणार आहे. यासाठी जडेजाचा एक पर्याय त्यांच्यासमोर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.