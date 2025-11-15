Jadeja-Samson Reaction: 'आता निरोपाची वेळ...', जडेजा-सॅमसनने IPL 2026 ट्रेडिंगनंतर दिली प्रतिक्रिया, वाचा काय म्हणालेत

रवींद्र जडेजा आणि संजू सॅमसनच्या आयपीएल ट्रेडिंगनंतर दोघांनी भावूक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. जडेजा राजस्थान रॉयल्समध्ये परतल्याने आनंद व्यक्त करताना म्हणाला की हा संघ त्याचं घर आहे. सॅमसनने चेन्नई सुपर किंग्समध्ये जाण्याच्या निर्णयावर भावूक संदेश शेअर केला..इंडियन प्रीमियर लीगच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या ट्रेडपैकी एक ट्रेड शनिवारी (१५ नोव्हेंबर) झाले. चेन्नई सुपर किंग्सने त्यांचा अनुभवी अष्टपैलू खेळाडू रवींद्र जडेजा आणि सॅम करन यांचे संजू सॅमसनसाठी राजस्थान रॉयल्सला ट्रेडिंग केले. त्यामुळे आता जडेजा आणि करन आयपीएल २०२५ मध्ये राजस्थानकडून आणि सॅमसन चेन्नईकडून खेळताना दिसेल. जडेजाला १४ कोटी रुपयांना आणि करनला २.४ कोटी रुपयांना ट्रेड केले असून संजू सॅमसनला १८ कोटी रुपयांना खरेदी केले आहे. हा करार तिन्ही खेळाडूंशी चर्चा केल्यानंतर झाला असल्याचे चेन्नई सुपर किंग्सने स्पष्टही केले..Samson - Jadeja IPL Trade: CSK अन् RR कडून शिक्कामोर्तब! जडेजाची राजस्थानमध्ये घरवापसी, तर सॅमसन झाला चेन्नईकर.दरम्यान, हा ट्रेड म्हणजे जडेजाची घरवापसीही समजली जात आहे. कारण जडेजाने त्याच्या आयपीएल कारकिर्दीची सुरुवात राजस्थान रॉयल्सकडून केली होती. २००८ मध्ये १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप जिंकून आलेल्या जडेजाला राजस्थानने त्यांच्या संघात स्थान दिले होते. जडेजा २००८ आणि २००९ या दोन्ही हंगामात राजस्थानकडून खेळला. पण २०१८ मध्ये अनधिकृतपणे मुंबई इंडियन्ससोबत करार करण्याचा प्रयत्न केल्याने २०१० मध्ये जडेजावर बंदी घालण्यात आली. त्यानंतर २०१२ पासून जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स संघाचा भाग होता. आता तो तब्बल १६ वर्षांनी त्याच्या पहिल्या आयपीएल संघात परतणार आहे, त्यामुळे त्याचा राजस्थानसोबत नव्याने अध्याय सुरू होत आहे..याशिवाय संजू सॅमसनला घेण्यासाठी चेन्नईही उत्सुक होते. सॅमसनने ११ हंगाम राजस्थानकडून खेळले. २०१३ मध्ये त्याने राजस्थानकडून आयपीएल कारकिर्दीची सुरुवात केली होती. गेल्या काही हंगामात तो राजस्थानचा कर्णधारही होता, त्याच्याच नेतृत्वात राजस्थानने २०२२ आयपीएल हंगामात अंतिम सामनाही खेळला. पण आता तो चेन्नई संघात दाखल झाला असून आयपीएल २०२६ मध्ये धोनीच्या जागेवर यष्टीरक्षण करतानाही दिसू शकतो..IPL 2026 Trades : चेन्नईने सॅमसनच्या बदल्यात जडेजा अन् सॅम करणला का जाऊ दिलं? CSK ने अखेर सांगितली Inside Story.या ट्रेडिंगनंतर जडेजा आणि सॅमसन या दोघांच्याही प्रतिक्रिया समोर आल्या आहेत. राजस्थानने प्रसिद्ध केलेल्या स्टेटमेंटमध्ये जडेजाने म्हटले आहे की 'राजस्थान रॉयल्सने मला पहिल्यांदा प्लॅटफॉर्म दिला होता. मला विजयाची पहिली चव येथे चाखायला मिळाली. परत येऊन छान वाटत आहे. हा संघ फक्त संघ नाही, तर माझं घर आहे. राजस्थान रॉयल्स असा संघ आहे, ज्या संघाकडून मी पहिल्यांदा आयपीएल ट्रॉफी जिंकलो होतो. मला आशा आहे की मी आत्ताच्या खेळाडूंसोबतही आणखी विजय मिळवेल.'.तसेच संजू सॅमसनने खास पोस्ट सोशल मीडियावर शेअर केली आहे. त्याने राजस्थान रॉयल्ससाठी भावूक संदेश लिहिला आहे. त्याने लिहिले, 'आपण इथे फक्त थोड्या काळासाठी असतो. मी राजस्थान रॉयल्स फ्रँचायझीला माझे सर्वस्व दिले, क्रिकेट खेळण्याचा आनंद घेतला, आयुष्यभरासाठीची नाती जोडली. मी फ्रँचायझीतील सर्वांना माझे कुटुंब मानले... आता निरोप घेण्याची वेळ आलीये आणि मी पुढे जाण्याचा निर्णय घेतलाय.'.जडेजा चेन्नईसाठी १२ हंगाम, तर सॅमसन राजस्थानसाठी ११ हंगाम खेळला आहे. जडेजाने आत्तापर्यंत आयपीएलमध्ये २५४ सामने खेळताना १७० विकेट्स घेतल्या आहेत आणि ३२६० विकेट्स घेतल्या आहेत. तसेच संजू सॅमसनने १७७ आयपीएल सामने खेळले असून ३ शतकांसह ४७०४ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.