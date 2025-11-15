Cricket

Jadeja-Samson Reaction: 'आता निरोपाची वेळ...', जडेजा-सॅमसनने IPL 2026 ट्रेडिंगनंतर दिली प्रतिक्रिया, वाचा काय म्हणालेत

Ravindra Jadeja and Sanju Samson on CSK–RR Trade: चेन्नई सुपर किंग्सने रवींद्र जडेजा आणि सॅम करनला संजू सॅमसनसाठी राजस्थान रॉयल्सला ट्रेड केलं आहे. यानंतर संजू सॅमसन आणि रवींद्र जडेजाच्या प्रतिक्रिया समोर आल्या आहेत.
Pranali Kodre
  • रवींद्र जडेजा आणि संजू सॅमसनच्या आयपीएल ट्रेडिंगनंतर दोघांनी भावूक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.

  • जडेजा राजस्थान रॉयल्समध्ये परतल्याने आनंद व्यक्त करताना म्हणाला की हा संघ त्याचं घर आहे.

  • सॅमसनने चेन्नई सुपर किंग्समध्ये जाण्याच्या निर्णयावर भावूक संदेश शेअर केला.

