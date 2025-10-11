Ravindra Jadeja : 'वनडेत खेळायचंय, पण कर्णधार, कोच आणि...'ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातून वगळण्यावर अन् वर्ल्ड कपबद्दल जडेजाने सोडलं मौन

ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातील वनडे मालिकेत विराट कोहली आणि रोहित शर्मा खेळणार आहेत. मात्र, रवींद्र जडेजाला भारताच्या वनडे संघात स्थान मिळाले नाही. जडेजाने यावर भाष्य करताना सांगितले की, त्याला आधीच याची माहिती होती. त्याने २०२७ वर्ल्ड कपमध्ये खेळण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे..भारतीय क्रिकेट संघाला वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या कसोटी मालिकेनंतर लगेचच ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर जायचे आहे. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात १९ ऑक्टोबरपासून वनडे आणि टी२० मालिका खेळवली जाणार आहे. या दौऱ्यातील वनडे मालिकेत विराट कोहली आणि रोहित शर्मा हे दोघेही खेळताना दिसणार आहे. मात्र रवींद्र जडेजाला वनडे मालिकेसाठी भारताच्या संघात संधी देण्यात आली नाही. त्यामुळे बरीच चर्चा झाली होती. निवड समिती अध्यक्ष अजित आगरकरने जडेजाला अजूनही वनडे संघाच्या योजनेत असल्याचे म्हटले होते, पण तरी त्याला निवडले नसल्याने अनेकांनी जडेजाच्या वनडेतील भवितव्यावर प्रश्न उपस्थित केले होते. आता जडेजानेच यावर भाष्य केले आहे. त्याने सांगितले की त्याची संघात निवड न होण्याबद्दल त्याला आधीच माहित होते..IND vs WI, 2nd Test: आधी शुभमन गिलचे शतक अन् मग रवींद्र जडेजाच्या फिरकीने वेस्ट इंडिज घायाळ! दुसऱ्या दिवशी काय घडलं? वाचा.सध्या भारतीय संघ वेस्ट इंडिजविरुद्ध दिल्लीत दुसरा कसोटी सामना खेळत आहे. या सामन्यात दुसऱ्या दिवसाखेर वेस्ट इंडिजने पहिल्या डावात ४३ षटकात ४ बाद १४० धावा केल्या. यातील ४ पैकी ३ विकेट्स एकट्या जडेजाने चांगली गोलंदाजी करत घेतल्या. त्यामुळे भारताकडे अद्यापही ३७८ धावांची मोठी आघाडी आहे. जडेजा दुसऱ्या दिवसाच्या खेळानंतर पत्रकार परिषदेत उपस्थित होता. यावेळी त्याने ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी भारतीय संघातून वगळण्याबाबत पत्रकार परिषदेत भाष्य केले. याशिवाय त्याने २०२७ साली होणाऱ्या वर्ल्ड कपमध्ये खेळण्याची आणि तो वर्ल्ड कप जिंकण्याचीही इच्छा व्यक्त केली आहे..जडेजा म्हणाला, 'मला वनडे खेळायचे आहेत, पण हे माझ्या हातात नाही. शेवटी संघव्यवस्थापन, कर्णधार आणि प्रशिक्षक यांचा विचार असतो. मला या मालिकेसाठी न निवडण्यामागे नक्कीच काहीतरी कारण असेल. त्यांनी माझ्याशी याबाबत चर्चा केली होती, त्यामुळे मला हे अचानक कळालेलं नाही.''मला संघ घोषित झाला, तेव्हाच ही गोष्ट कळालेली नाही. कर्णधार, निवड समिती सदस्य आणि प्रशिक्षकांनी मला त्यांच्या विचारांबद्दल आधी माहिती दिली होती, हे चांगले आहे. मला याचा आनंद आहे.'.जडेजा पुढे म्हणाला, 'पण नक्कीच मला जेव्हा पुढच्यावेळी संधी मिळेल, तेव्हा मी सर्वोत्तमच देईल, जसे मी इतकी वर्षे देत आलो आहे. वर्ल्ड कपसारख्या मोठ्या स्पर्धेपूर्वी जर मी वनडेत चांगली कामगिरी करू शकलो आणि मला ही स्पर्धा खेळण्याची संधी मिळाली, तर मी भारतीय क्रिकेटसाठी सर्वोत्तमच देईल. वनडे वर्ल्ड कप जिंकणे हे सर्वांचेच स्वप्न असते. मागच्यावेळी माझे हे स्वप्न थोडक्यात भंगले. त्यामुळे जर शक्य झाल्यास मी यावेळी जिंकण्याचा प्रयत्न करेल.'.IND vs WI 1st Test Live: वेस्ट इंडिजचे ५ फलंदाज ४६ धावांत तंबूत! Ravindra Jadeja एवढा उत्साही झाला की, अपील करताना धडामssss पडला Video Viral.आंतरराष्ट्रीय टी२०मधून निवृत्ती घेतलेला जडेजा सध्या ३६ वर्षांचा आहे. तो २०२७ वर्ल्ड कपपर्यंत ३८ वर्षांचा असेल. त्याच्यासमोर वनडेतील जागा टिकवण्यासाठी सध्या अक्षर पटेल आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांच्याची स्पर्धा आहे. जडेजा २०२५ चॅम्पिटन्स ट्रॉफी विजेत्या भारतीय संघाचाही भाग होता. त्याने आत्तापर्यंत अनेकदा चांगली कामगिरी केली आहे. त्याने वनडेत २०४ सामन्यांत १३ अर्धशतकांसह २८०६ धावा केल्या आहेत आणि २३१ विकेट्स घेतल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.