Cricket

Ravindra Jadeja : 'वनडेत खेळायचंय, पण कर्णधार, कोच आणि...'ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातून वगळण्यावर अन् वर्ल्ड कपबद्दल जडेजाने सोडलं मौन

Ravindra Jadeja open on India ODI Squad Omission : रवींद्र जडेजा ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातील वनडे मालिकेतून वगळला गेला आहे. आता त्याने याबाबात मौन सोडले आहे. तसेच २०२७ वर्ल्ड कपबाबतही त्याने भाष्य केले.
Ravindra Jadeja

Ravindra Jadeja

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातील वनडे मालिकेत विराट कोहली आणि रोहित शर्मा खेळणार आहेत.

  • मात्र, रवींद्र जडेजाला भारताच्या वनडे संघात स्थान मिळाले नाही.

  • जडेजाने यावर भाष्य करताना सांगितले की, त्याला आधीच याची माहिती होती.

  • त्याने २०२७ वर्ल्ड कपमध्ये खेळण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Gautam Gambhir
ind vs aus matches
Ajit Agarkar
cricket news today
ODI cricket
Shubman Gill
Cricket World Cup
Ravindra Jadeja
Ajit Agarkar selection committee

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com