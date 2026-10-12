Ranji Trophy : रवींद्र जडेजाचे खणखणीत शतक, रिंकू सिंगनेही पार केला तिहेरी आकडा; दोघांची फटकेबाजी अन् प्रतिस्पर्धी गार...

Rinku Singh and Ravindra Jadeja shine in domestic cricket: रणजी करंडक स्पर्धेत रवींद्र जडेजा व रिंकू सिंग या भारताच्या स्टार खेळाडूंनी आपापल्या संघासाठी शतक झळकावले. सौराष्ट्र विरुद्ध छत्तीसगड सामन्यात जडेजाने, तर बिहार विरुद्ध उत्तर प्रदेश सामन्यात रिंकूने शतक झळकावून आपापल्या संघाला मजबूत स्थितीत बसवले. न्यूझीलंड दौऱ्यापूर्वी जड्डूची ही खेळी महत्त्वाची ठरणार आहे, तर रिंकूनेही वन डे मालिकेतील शेवटच्या दोन सामन्यांसाठी दावा सांगितला आहे. .सौराष्ट्रचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या जडेजाने २०९ चेंडूंत ७ चौकारांच्या मदतीने १०२ धावा केल्या आणि हे त्याचे प्रथम श्रेणी क्रिकेटमधील १६वे शतक ठरले. पण, त्याच्या या शतकावप प्रेरक मांकडची खेळी भारी ठरली. जडेजा व प्रेरक यांनी पाचव्या निकेटसाठी २०५ धावांची भागीदारी केली. प्रेरकने १५० चेंडूंत १५ चौकार व १ षटकारासह १२९ धावा केल्या. या दोघांव्यतिरिक्त चिराग जानी ( ८३)ने दमदार खेळ केला आणि सौराष्ट्रने पहिल्या डावात ३९२ धावा उभ्या केल्या..Maharashtra Drought : महाराष्ट्रात दुष्काळ, आयपीएल २०२७ चे सामने दुसऱ्या राज्यात हलवणार? कदाचित संपूर्ण स्पर्धाच भारताबाहेर?.छत्तीसगडकडून देव आदित्य सिंगने ६७ धावांत ५ विकेट्स घेतल्या. रुद्र प्रताप देहरी व धर्मेंद्रसिंग जडेजा यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. प्रत्युत्तरात मैदानावर आलेल्या छत्तीसगडने १७ धावांवर पहिली विकेट गमावली आहे..IND vs NZ ODI Squad : रजत पाटीदार, तिलक वर्मा वन डे संघात; न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी भारताचा भन्नाट संघ; जाणून घ्या कसा असेल....रिंकू सिंगचे वादळी शतकउत्तर प्रदेशचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या रिंकूने बिहारच्या गोलंदाजांना चांगला चोप दिला. त्याने १६८ चेंडूंत ८ चौकार व ३ षटकारांसह ११२ धावांची खेळी केली. सलामीवीर माधव कौशिकने सातत्य कायम राखून ३२६ चेंडूंचा सामना करताना ७ चौकार व ३ षटकारांसह १५० धावांची खेळी केली. आऱाध्या यादव ५३ धावांवर खेळतोय आणि उत्तर प्रदेशने ११७ षटकांत ५ बाद ३९७ धावा केल्या आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.