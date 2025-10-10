Ravindra Jadeja

IND vs WI 2nd Test: फक्त १० धावा अन् रवींद्र जडेजाला इतिहास घडवण्याची संधी, कपिल देव यांच्या पंक्तीत होणार सामील!

Ravindra Jadeja on the Verge of 4000 Test Runs: दिल्लीत भारत आणि वेस्ट इंडिज संघात दुसरा कसोटी सामना खेळवला जाणार आहे. या सामन्यात रवींद्र जडेजाला मोठा विक्रम करून कपिल देव यांच्या पंक्तीत सामील होण्याची संधी असणार आहे.
Published on
Summary

  • भारत - वेस्ट इंडिज संघात दुसरा सामना १० ऑक्टोबरपासून दिल्लीत होणार आहे.

  • या सामन्यात १० धावा करताच रवींद्र जडेजा मोठा विक्रम करेल.

  • जडेजा सध्या अव्वल क्रमांकाचा अष्टपैलू खेळाडू आहे.

