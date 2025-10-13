Cricket

IND vs WI, 2nd Test: विंडीजच्या शतकवीराची विकेट रवींद्र जडेजासाठी विक्रमी! हरभजन सिंगला मागे टाकत भारतात केला 'हा' पराक्रम

Ravindra Jadeja International Wickets in India: दिल्लीतील दुसऱ्या कसोटीत रवींद्र जडेजाने जॉन कॅम्पबेलला बाद करत विक्रमी कामगिरी केली. हरभजन सिंगला मागे टाकत मोठ्या विक्रमाला गवसणी घातली आहे.
Ravindra Jadeja | India vs West Indies 2nd Test

Ravindra Jadeja | India vs West Indies 2nd Test

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिजच्या दुसऱ्या कसोटीत रवींद्र जडेजाने विक्रमी कामगिरी केली.

  • दुसऱ्या डावात जॉन कॅम्पबेलला बाद करत जडेजाने एका मोठ्या विक्रमाच्या यादीत हरभजन सिंगला मागे टाकले आहे.

  • जडेजाने या सामन्यात एकूण ४ विकेट्स घेतल्या.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
harbhajan singh
test cricket
international cricket
West Indies Cricket Team
cricket news today
Ravindra Jadeja
IND vs WI Test Series

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com