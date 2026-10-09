Cricket

VIRAT KOHLI RCB CAPTAINCY: विराट कोहलीला कॅप्टन्सीवरून हटवून मला कर्णधार करणार होते! पार्थिव पटेलचा RCB बाबत मोठा दावा

Parthiv Patel reveals RCB captaincy plan: विराट कोहलीच्या जागी RCB चं कर्णधारपद पार्थिव पटेलला मिळणार होतं, असा दावा त्याने केला आहे. आशिष नेहरा आणि गॅरी कर्स्टन यांनी त्याला काय सांगितलं होतं?
VIRAT KOHLI RCB CAPTAINCY

VIRAT KOHLI RCB CAPTAINCY

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Parthiv Patel reveals RCB captaincy plan: भारतीय संघाचा स्टार क्रिकेटपटू विराट कोहलीबाबत एक मोठी बातमी समोर आली आहे. विराट आयपीएलमध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (आरसीबी) संघाकडून खेळतो. भारतीय संघाचा माजी खेळाडू पार्थिव पटेल, जो एकेकाळी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाकडून खेळत होता, त्याने केलेल्या खुलाशामुळे क्रिकेट वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.

आरसीबी विराट कोहलीला कर्णधारपदावरून हटवण्याचा विचार करत होती, असं पार्थिवने सांगितलं आहे. याआधी इंग्लंडचा माजी अष्टपैलू खेळाडू मोईन अली यानेही यासंदर्भात असंच काहीसं विधान केलं होतं.

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