VIRAT KOHLI RCB CAPTAINCY: विराट कोहलीला कॅप्टन्सीवरून हटवून मला कर्णधार करणार होते! पार्थिव पटेलचा RCB बाबत मोठा दावा

Parthiv Patel reveals RCB captaincy plan: भारतीय संघाचा स्टार क्रिकेटपटू विराट कोहलीबाबत एक मोठी बातमी समोर आली आहे. विराट आयपीएलमध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (आरसीबी) संघाकडून खेळतो. भारतीय संघाचा माजी खेळाडू पार्थिव पटेल, जो एकेकाळी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाकडून खेळत होता, त्याने केलेल्या खुलाशामुळे क्रिकेट वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. आरसीबी विराट कोहलीला कर्णधारपदावरून हटवण्याचा विचार करत होती, असं पार्थिवने सांगितलं आहे. याआधी इंग्लंडचा माजी अष्टपैलू खेळाडू मोईन अली यानेही यासंदर्भात असंच काहीसं विधान केलं होतं..पुढे पार्थिव पटेलने हेही सांगितलं की, कर्णधार म्हणून त्याच्या नावाचाही विचार करण्यात आला होता. मात्र, पुढील वर्षी कर्णधारपदात कोणताही बदल करण्यात आला नाही. पार्थिवच्या म्हणण्यानुसार, ज्या व्यक्तीने त्याला कर्णधार करण्याबाबत सांगितलं होतं, त्यालाच पुढे पदावरून हटवण्यात आलं. तसेच, पुढील हंगामात पार्थिवला एकही सामना खेळण्याची संधी मिळाली नाही..India Squad for WI Series: रोहित शर्माच्या भविष्याचा फैसला झाला... वेस्ट इंडिजविरुद्ध BCCI ची वन डे, ट्वेंटी-२० संघाची घोषणा.झालं असं की, माजी क्रिकेटपटू आणि समालोचक आकाश चोप्रासोबतच्या एका पॉडकास्टमध्ये पार्थिव पटेलने हा खुलासा केला. आशिष नेहरा आणि गॅरी कर्स्टन यांनी पार्थिवला सांगितलं होतं की, पुढील हंगामात तो विराट कोहलीच्या जागी कर्णधारपदाची धुरा सांभाळू शकतो. आशिष नेहरा २०१८ आणि २०१९ मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा गोलंदाजी प्रशिक्षक होता, तर गॅरी कर्स्टन मुख्य प्रशिक्षक होता. मात्र, २०१९ च्या हंगामात आरसीबीची कामगिरी खराब झाल्यानंतर या दोघांनाही त्यांच्या पदावरून हटवण्यात आलं..पुढे बोलताना पार्थिवने सांगितलं की, कर्णधारपदाच्या शर्यतीत मोईन अलीचं नावही होतं. मात्र, त्यालाही कर्णधारपद देण्यात आलं नाही. पार्थिवने सांगितलं की, याबाबत त्याने यापूर्वी कधीही कुठे भाष्य केलं नव्हतं. मात्र, मोईन अलीने एका मुलाखतीत याचा उल्लेख केला होता. त्यानंतर पार्थिवला सांगण्यात आलं होतं की, त्याने पुढील हंगामासाठी तयार राहावं आणि कर्णधारपदासाठी त्याच्या नावाचा विचार केला जाईल..पार्थिवच्या म्हणण्यानुसार, पुढच्याच वर्षी आशिष नेहरा आणि गॅरी कर्स्टन यांची जागा बदलली. नवीन प्रशिक्षक आले आणि त्यानंतर संपूर्ण हंगामात त्याला एकही सामना खेळण्याची संधी मिळाली नाही. खरं तर, पार्थिव पटेलला २०२० च्या हंगामात एकही सामना खेळता आला नाही. त्या हंगामात एबी डिव्हिलियर्सने यष्टीरक्षणाची जबाबदारी सांभाळली होती..IPL 2027 Cricket News: दिल्ली कॅपिटल्सने नव्या मुख्य प्रशिक्षकाची घोषणा केली! 'दादा' कर्णधाराच्या Video ने प्रतिस्पर्ध्यांची झोप उडवली.आरसीबीसाठी हा हंगाम चांगला ठरला आणि संघाने २०१६ नंतर प्रथमच प्लेऑफमध्ये प्रवेश केला. दरम्यान, पार्थिव पटेलने २०२० च्या हंगामानंतर निवृत्ती जाहीर केली. त्यामुळे त्याने आपला शेवटचा आयपीएल सामना त्याच्या निवृत्तीच्या एक वर्ष आधी खेळला होता. विराट कोहलीने २०२० आणि २०२१ मध्ये आरसीबीचं कर्णधारपद सांभाळलं. मात्र, २०२१ च्या हंगामाच्या अखेरीस त्याने कर्णधारपद सोडण्याचा निर्णय घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.