RCB जिंकल्यानंतर टिम डेव्हिड खरंच धुम्रपान करत होता की Viral Video केवळ AI चा बनाव? फिल सॉल्टच्या फोटोने वाढवला सस्पेन्स

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेचे विजेतेपद रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने पटकावले. रविवारी (३१ मे) अहमदाबादला झालेल्या अंतिम सामन्यात गुजरात टायटन्सला ५ विकेट्सने बंगळुरूने पराभूत केले. त्यामुळे बंगळुरूने सलग दुसऱ्यांदा आयपीएल ट्रॉफीवर नाव कोरले. बंगळुरूकडून (RCB) या हंगामात चांगली कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंमध्ये टीम डेव्हिडचाही (Tim David) समावेश आहे. मात्र आता तो एका व्हायरल व्हिडिओमुळे (Viral Video) वादात अडकला आहे. .IPL 2026 : RCB ने ट्रॉफी तर जिंकली, पण स्टार खेळाडूला बंदीची शिक्षा; फायनलनंतर BCCI ची कठोर कारवाई.अंतिम सामन्यानंतर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या सेलिब्रेशननंतरचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यामध्ये टीम डेव्हिड सिगारसारखी गोष्ट हातात धरून ध्रुम्रपान करत असल्यासारखे दिसत आहे. हा व्हिडिओ सध्या मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. मात्र, हा व्हिडिओ खरा आहे की खोटा, याबाबत व्हिडिओची सत्यता पडताळता आलेली नाही. तसेच डेव्हिडच्या हातात खरंच सिगार होती का, हे देखील स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे या व्हिडिओच्या सत्यतेची पुष्टी ई-सकाळ करत नाही..अनेक सोशल मीडिया युझर्सने असा दावा केला आहे की हा व्हायरल होणारा व्हिडिओ एआयचा वापर करून तयार करण्यात आला आहे (AI Generated) आणि खऱ्या व्हिडिओसोबत छेडछाड झाली आहे..पण यात असाही ट्वीस्ट समोर आला आहे की बंगळुरूचा सलामीवीर फिल सॉल्टने विजेतेपदानंतरचा टीम डेव्हिडसोबत ट्रॉफी घेऊन फोटो शेअर केला आहे. त्यातही टीम डेव्हिडच्या तोंडात सिगारसारखी गोष्ट धरून ठेवलेली दिसून येत आहे. त्यामुळे नेमकं खरं काय आहे, याबाबत चर्चा होत आहे. मात्र अद्याप याबाबत टीम डेव्हिड, बंगळुरू फ्रँचायझी किंवा आयपीएलकडून कोणतेही अधिकृत भाष्य करण्यात आलेले नाही..दरम्यान, आयपीएलवेळी मैदानात एखाद्या खेळाडूने ध्रुम्रपान करणे ही दुर्मिळ घटना आहे. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की या हंगामातच राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार रियान परागवर ड्रेसिंग रुममध्ये व्हेपिंग करण्यासंबंधी कारवाई करण्यात आली होती. त्याला दंड ठोठावण्यात आला होता..काव्या मारनच्या SRH ला बसणार मोठा धक्का! IPL 2027 साठी कर्णधार पॅट कमिन्स सोडणार साथ? स्वत:च म्हणाला....टीम डेव्हिडवर एका सामन्याची बंदीदरम्यान, टीम डेव्हिड आयपीएल २०२६ स्पर्धेत पहिल्यांदाच वादात अडकलेला नाही. मुंबई इंडियन्सविरुद्धच्या दोन्ही सामन्यांवेळी त्याच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई झाली होती. एकदा फलंदाजीवेळी सातत्याने चेंडू हाताळल्याने, तर एकदा विजयानंतर अश्लील हातवारे केल्याने त्याच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई झाली होती. त्यानंतर अंतिम सामन्यातही त्याने पंचांच्या दिशेने आईसबॅग फेकल्याने त्याच्यावर ५० टक्के दंड आणि २ डिमिरिट पाँइंट्सची कारवाई झाली. त्यामुळे त्याच्या खात्यात एकूण ५ डिमिरिट पाँइट जमा झाल्याने त्याच्यावर एका सामन्याची बंदीची कारवाई झालेली आहे. त्यामुळे आयपीएल २०२७ मध्ये त्याच्यावर बंगळुरूच्या किंवा तो ज्या संघाचा भाग असेल, त्या संघाच्या पहिल्या सामन्यात त्याच्यावर बंदी असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.