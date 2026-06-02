IPL 2026 : RCB ने ट्रॉफी तर जिंकली, पण स्टार खेळाडूला बंदीची शिक्षा; फायनलनंतर BCCI ची कठोर कारवाई

IPL 2026 RCB marathi news: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेचे विजेतेपद रजत पाटिदारच्या नेतृत्वातील रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने जिंकले. बंगळुरूने रविवारी (३१ मे) अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झालेल्या अंतिम सामन्यात गुजरात टायटन्सला ५ विकेट्सने पराभूत केले. त्यामुळे बंगळुरूने सलग दुसर्यांदा आयपीएल ट्रॉफी जिंकण्याचा पराक्रम गाजवला. मात्र असे असले तरी अंतिम सामन्यानंतर बीसीसीआयच्या (BCCI) कारवाईचा फटका बंगळुरू संघाला बसला आहे. .RCB ट्रॉफी जिंकल्यावर विराट कोहलीच्या वैभव सूर्यवंशीसोबत रंगल्या गप्पा; Video होतोय तुफान Viral.अंतिम सामन्यानंतर बीसीसीआयकडून बंगळुरूचा फलंदाज टीम डेव्हिडवर (Tim David) शिस्तभंगाची कारवाई झाली असून आता त्याच्यावर एका सामन्याची बंदी (Ban) असेल. ही बंदी २०२७ आयपीएलमध्ये लागू होईल. याशिवाय डेव्हिडवर ५० टक्के दंडाचीही कारवाई झाली आहे.आयपीएलच्या प्रसिद्धी पत्रकात माहिती दिली आहे की आयपीएलच्या आचार संहितेतील (IPL's Code of Conduct) कलम २.९ चे उल्लंघन टीम डेव्हिडकडून झाले आहे. हे कलम सामन्यादरम्यान चेंडू किंवा क्रिकेटसंबंधित गोष्टी एखाद्या खेळाडूच्या, पंचांच्या, सामनाधिकाऱ्यांच्या, संघ अधिकाऱ्यांच्या किंवा इतर कोणत्याही तिसऱ्या व्यक्तीच्या दिशेने चुकीच्या पद्धतीने किंवा धोकादायकपणे फेकण्याबाबत आहे..नेमकं काय घडलं होतं?अंतिम सामन्यात प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी गुजरात टायटन्स (GT) उतरले होते, त्यांनी पहिल्या ३ विकेट्स लवकर गमावल्याने जॉस बटलर आणि वॉशिंग्टन सुंदर डाव सावरण्याचा प्रयत्न करत होते. यावेळी शेवटच्या चेंडूवर जॉर्डन कॉक्सने वॉशिंग्टन सुंदरचा झेल घेतल्यानंतर टीम डेव्हिड आक्रमकपणे आईसबॅग पंच नितीन मेनन यांच्या दिशेने फेकली होती. तो झेल चेंडूच्या खाली कॉर्सची बोटं नीट नसल्याने तिसऱ्या पंचांनी नाकारला होता, ज्यामुळे वॉशिंग्टन सुंदरला जीवदान मिळाले होते..IPL 2026: आनंद गगनात मावेना... पाटिदारसह, विराटने धरला ठेका, ढोलच्या गजरात बंगळुरूच्या खेळाडूंचा धुमाकूळ; RCB ने शेअर केला भारी Video.दरम्यान, त्यानंतर बटलरपण (१९) स्वस्तात बाद झाला, पण वॉशिंग्टनने झुंज देताना नाबाद ५० धावा करून संघाला २० षटकात ८ बाद १५५ धावांपर्यंत पोहचवले होते. नंतर बंगळुरूने विराट कोहलीच्या नाबाद ७५ धावांच्या खेळीच्या जोरावर १८ षटकात हे लक्ष्य पूर्ण केले.बंदीची कारवाई कशी झाली?अंतिम सामन्यातील चूकीसाठी बीसीसीआयने टीम डेव्हिडला मॅच फीच्या ५० टक्के दंड आणि २ डिमिरीट पाँइंट्सची कारवाई केली. मात्र, ही टीम डेव्हिडची आयपीएल २०२६ हंगामातील पहिली चूक नव्हती, तर तिसरी चूक होती. .त्याच्यावर सर्वात आधी २० व्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सविरुद्ध फलंदाजीवेळी सातत्याने चेंडू हाताळल्याने २५ टक्के दंड आणि १ डिमिरीट पाँइंटची कारवाई झाली होती. त्यानंतर ५४ व्या सामन्यात बंगळुरूने मुंबई इंडियन्सविरुद्ध विजय मिळवल्यानंतर त्याने अश्लील हातवारे केल्याने त्याच्यावर ३० टक्के दंड आणि २ डिमिरीट पाँइंट्सची कारवाई झाली होती. आता अंतिम सामन्यातही त्याने पंचांच्या दिशेने आईसबॅग फेकल्याने त्याच्यावर कारवाई झाली आहे. त्यामुळे त्याच्या खात्यात ५ डिमिरीट पाँइंट्स झाल्याने त्याचे रुपांतर एका सामन्याच्या बंदीत झाले आहे. त्यामुळे आता आयपीएल २०२७ मध्ये तो बंगळुरू किंवा ज्या कोणत्या संघाचा भाग असेल, त्या संघाच्या पहिल्या सामन्यात त्याच्यावर बंदी असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.