IPL 2026: ५ पैकी ५... RCB कडे आहे असा खेळाडू जो देतो चॅम्पियन बनण्याची गॅरंटी! आजपर्यंत कधी हरला नाही T20 फायनल

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत अंतिम सामना (IPL 2026 Fina) रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध गुजरात टायटन्स संघात (RCB vs GT) खेळवला जाणार आहे. हा सामना अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. हा सामना संध्याकाळी ७.३० वाजता सुरू होईल. बंगळुरू आणि गुजरात या संघात यंदाच्या हंगामात होणारा हा चौथा सामना आहे. या दोन संघात साखळी फेरीत दोन सामने झाले होते, ज्यातील एक सामना बंगळुरूने आणि एक गुजरातने जिंकला होता. त्यानंतर क्वालिफायर १ मध्येही हे दोन संघ आमने-सामने आले. यामध्ये बंगळुरूने विजय मिळवत थेट अंतिम सामन्यात धडक मारली होती. पण गुजरातने दुसऱ्या संधीचा फायदा घेतला आणि क्वालिफायर २ मध्ये राजस्थान रॉयल्सला पराभूत करत अंतिम सामन्यात प्रवेश केला. .IPL 2026 Final, RCB vs GT live: बंगळुरू - गुजरात संघात महामुकाबला! BCCI निवड समिती प्रमुखांसह डिविलियर्सही अहमदाबादमध्ये दाखल.आता अंतिम सामन्यात दोन्ही संघ दुसरी आयपीएल ट्रॉफी जिंकण्यासाठी आमने-सामने असणार आहेत. पण आयपीएलचा इतिहास पाहिला, तर तो बंगळुरूच्या बाजूने आहे, कारण २०१८ पासून २०२५ पर्यंत प्रत्येकवर्षी क्वालिफायर १ सामना जिंकलेला संघ आयपीएलची ट्रॉफी जिंकला आहे. त्यामुळे आता हा इतिहास बंगळुरू कायम ठेवणार की गुजरात इतिहास बदलणार हे या सामन्यानंतर स्पष्ट होईल..बंगळुरूकडे आहे हुकमी एक्कादरम्यान, बंगळुरूकडे एक असा हुकमी एक्काही आहे, जो कधीही टी२०मध्ये अंतिम सामना हरलेला नाही. हा हुकमी एक्का म्हणजे ऑस्ट्रेलियन वेगवान गोलंदाज जोश हेजलवूड (Josh Hazlewood). त्याचा टी२० च्या अंतिम सामन्यातील विजयाचा रेकॉर्ड १०० टक्के आहे. त्याने आत्तापर्यंत टी२० क्रिकेटमध्ये ५ वेळा अंतिम सामना खेळला आहे. त्यातील प्रत्येक सामन्यात तो विजयी संघाचा भाग होता. त्याने या ५ अंतिम सामन्यात १० विकेट्स घेतल्या आहेत. .तो २०२१ मध्ये चेन्नई सुपर किंग्सकडून आयपीएलचा अंतिम सामना खेळला होता. त्यावेळी कोलकाता नाईट रायडर्सविरुद्ध त्याने २ विकेट्स घेतल्या होत्या. त्यानंतर २०२१ टी२० वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात त्याने ऑस्ट्रेलियासाठी न्यूझीलंडविरुद्ध ३ विकेट्स घेतल्या होत्या. तो २०२५ मध्ये बंगळुरूने जिंकलेल्या पहिल्या आयपीएल विजेतेपदाचाही भाग होता. त्याने अंतिम सामन्यात पंजाब किंग्सविरुद्ध २ विकेट्स घेतल्या होत्या. तसेच त्याने बिग बॅश लीग २०११-१२ मध्ये आणि २०१९-२० मध्ये सिडनी सिक्सर्ससाठी विजेतेपद जिंकले आहे. त्याने २०११-१२ च्या हंगामात पर्थ स्कॉचर्सविरुद्ध १ विकेट घेतली होती. त्यानंतर २०१९-२० मध्ये त्याने मेलबर्न स्टार्सविरुद्ध अंतिम सामना खेळला होता..IPL 2026: RR चा फक्त १ कोटीचा जुगार; १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने ३३.८७ कोटींचा नफा कसा कमावला? पाहा संपूर्ण गणित .आता आयपीएल २०२६ मधील अंतिम सामना हेजलवूडचा टी२० क्रिकेटमधील सहावा अंतिम सामना आहे. आता या सामन्यातही तो त्याचा विजयी रेकॉर्ड कायम ठेवणार की गुजरात टायटन्स त्याच्या विजयरथाला रोखणार हे पाहावे लागणार आहे.