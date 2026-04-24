RCB vs GT Live: साई सुदर्शनचे विक्रमी शतक! ख्रिस गेलचा सर्वात भारी विक्रम मोडला, शुभमन गिलसह बंगळुरुच्या गोलंदाजांना भिडला

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans Marathi Update: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या घरच्या मैदानावार गुजरात टायटन्सची दादागिरी पाहायला मिळतेय. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मधील सामन्यात साई सुदर्शन ( Sai Sudharsan) आणि शुभमन गिल या जोडीने RCB च्या गोलंदाजांना चोप देताना शतकी भागीदारी केली आहे. साईने आयपीएलच्या या पर्वात पाचवा शतकवीर होण्याचा मान पटकावला. संजू सॅमसन ( २) , क्विंटन डी कॉक, अभिषेक शर्मा व तिलक वर्मा यांनी शतकं झळकावली आहेत. आजच्या सामन्यात आयपीएलमधील ख्रिस गेलचा सर्वात मोठा विक्रमही मोडला. .RCB चा कर्णधार रजत पाटीदारने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. त्यांच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये फिल सॉल्टच्या जागी जेकब बेथल आला आहे. विंडीजचा ऑल राऊंडर जेसन होल्डर या सामन्यातून गुजरातकडून पदार्पण करतोय. साई सुदर्शन व शुभमन गिल यांनी GT ला दमदार सुरुवात करून दिली. भुवनेश्वर कुमार, जोश हेझलवूड यांनी सुरुवातीला टिच्चून मारा केला. पण, साई व शुभमन संयमी खेळ करताना दिसले आणि पॉवर प्लेमध्ये दोघांनी ५७ धावा चढवल्या. यात साईच्या ४६ धावा होत्या, तर शुभमनला केवळ ७ चेंडू खेळण्याची संधी मिळाली..साईने त्याचा फॉर्म कायम राखताना ३३ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले. त्याने पॉवर प्लेमध्ये २९ चेंडूंचा सामना केला आणि आयपीएलमध्ये डावात १ ते ६ षटकांत सर्वाधिक चेंडू खेळणाऱ्या फलंदाजांमध्ये शिखर धवनच्या ( ४२ धावा, २९ चेंडूं SRH vs MI, 2025) विक्रमाशी बरोबरी केली. या विक्रमात मिचेल मार्श ( ६० धावा, ३० चेंडू LSG vs MI, 2025) हा अव्वल स्थानी आहे. पॉवर प्लेमध्ये GT कडून सर्वाधिक धावा करणाऱ्यांमध्ये साई ( ४६) तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. या यादीत वृद्धीमान सहा ( ५४ धावा वि. लखनौ, २०२३) आणि जॉस बटलर ( ४७ धावा वि. दिल्ली, २०२६) हे पुढे आहेत.. साई सुदर्शन व शुभमन यांनी आज शतकी भागीदारी पूर्ण केली आणि ही या पर्वातील पहिलीच शतकी भागीदारी ठरला. आयपीएलमध्ये सर्वाधिक १० शतकी भागीदारीचा विक्रम विराट कोहली व एबी डिव्हिलियर्स यांच्या नावावर आहे आणि ख्रिस गेल व विराट ( ९) हे दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. साई व शुभमन यांची ही आठवी शतकी भागीदारी ठरली. साईने सर्वात कमी ४७ डावांत आयपीएलमधील २००० धावांचा टप्पा ओलांडताना ख्रिस गेलचा ( ४८) विक्रम मोडला. या विक्रमात शॉन मार्श ( ५२), ऋतुराज गायकवाड ( ५७) व लोकेश राहुल ( ६०) हे अव्वल पाचमध्ये आहेत..आयपीएलमध्ये सर्वात कमी चेंडूंत २००० धावा करणाऱ्या भारतीय फलंदाजांमध्ये साई सहाव्या ( १३६१) क्रमांकावर आहे. अभिषेक शर्मा ( ११९३), वीरेंद्र सेहवाग ( १२११), रिषभ पंत ( १३०६) , यशस्वी जैस्वाल ( १३२६) व युसूफ पठाण ( १३५३) हे त्याच्या पुढे आहेत. सुयांश शर्माला १३व्या षटकात १२८ धावांची भागीदारी तोडता आली. शुभमन २४ चेंडूंत २ चौकार व १ षटकारासह ३२ धावांवर झेलबाद झाला. ५०० वा ट्वेंटी-२० सामना खेळण्यासाठी जॉस बटलर मैदानावर आला. साईने ५७ चेंडू आयपीएलमधील त्याचे तिसरे शतक पूर्ण केले. या खेळीत त्याने ११ चौकार व ५ षटकार लगावले.