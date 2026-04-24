RCB vs GT Live: विराट कोहलीने इतिहास रचला! IPL मध्ये असा पराक्रम करणारा पहिलाच फलंदाज ठरला; गेल, रोहितच्या यादीत स्थान

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans Marathi Update: विराट कोहली व देवदत्त पडिक्कल या जोडीने गुजरात टायटन्सच्या गोलंदाजांना तोडीस तोड उत्तर दिले. शून्य धावावर मिळालेल्या जीवदानाचा पुरेपूर फायदा उचलताना विराटने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला मजबूत सुरुवात करून दिली. त्याने ३३ चेंडूंत, तर देवदत्तने २० चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले. विराटने या खेळीत दोन मोठे विक्रम केले. एक असा विक्रम जो आयपीएल इतिहासात कोणालाच जमला नाही. .GT च्या फलंदाजांनी चांगली कामगिरी करताना संघाला ३ बाद २०५ धावांपर्यंत पोहोचवले. साई सुदर्शनने ५८ चेंडूंत ११ चौकार व ५ षटकारांसह १०० धावांची खेळी केली. शुभमन गिल ( ३२) सोबत त्याने पहिल्या विकेटसाठी १२८ धावा जोडल्या. RCB विरुद्ध गुजरातच्या फलंदाजांनी कोणत्याही विकेटसाठी केलेली ही सर्वोत्तम भागीदारी ठरली. ५०० वा ट्वेंटी-२० सामना खेळणाऱ्या जॉस बटलरने १६ चेंडूंत २५ धावा केल्या. वॉशिंग्टन सुंदर १९ ( १२ चेंडू) व जेस होल्डर २३ ( १० चेंडू) धावांच्या नाबाद खेळी केली..IPL 2026 Live: साई सुदर्शनने शतक झळकावले, RCBच्या नावावर नोंदवला गेला नकोसा विक्रम! GT ने उभे केले तगडे लक्ष्य.२०२३ नंतर चिन्नास्वामी स्टेडियमनवर गुजरातच्या फलंदाजाने झळकावलेले हे दुसरे शतक ठरले. यापूर्वी शुभमन गिलने नाबाद १०४ ( ५२) धावांची खेळी केली होती. आयपीएलमधील साई सुदर्शनचे तिसरे शतक ठरले आणि सलग तीन पर्वात शतक झळकाणारा होत ख्रिस गेल ( २०११-१३) याच्यानंतर दुसरा फलंदाज ठरला. गुजरातची ३ बाद २०५ धावांची खेळी ही RCB विरुद्धची सर्वोत्तम धावसंख्या आहे..फिल सॉल्टच्या अनुपस्थितीत विराट कोहली आजच्या सामन्यात जेकब बेथेल, या नव्या जोडीदारासह सलामीला आला. पण, बेथेल १४ धावा करून माघारी परतला आणि RCB ला २६ धावांवर मोहम्मद सिराजने पहिला धक्का दिला. सिराजने विराटला शू्न्यावर माघारी पाठवण्याची संधी निर्माण केली होती, पंरतु वॉशिंग्टन सुंदरने सोपा झेल टाकला. त्यानंतर विराटने गिअर बदलला आणि राशिद खानला खणखणीत षटकार खेचून नवा विक्रम नावावर केला..आयपीएलमध्ये ३०० षटकार खेचणारा तो तिसरा फलंदाज ठरला. ख्रिस गेल ( ३५७) व रोहित शर्मा ( ३१०) या विक्रमात पुढे आहेत. तो आयपीएलच्या इतिहासात ८०० चौकार मारणारा पहिला फलंदाज ठरला आहे आणि आयपीएलमध्ये सर्वाधिक चौकार मारणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत कोहलीच्या पाठोपाठ शिखर धवन (७६८), डेव्हिड वॉर्नर (६६३) आणि रोहित शर्मा (६५३) यांचा क्रमांक लागतो. हे वृत्त लिहिले तेव्हा RCB ने ११ षटकांत १ बाद १३१ धावा केल्या होत्या. विराट ६१ , तर देवदत्त ५३ धावांवर खेळत होते.