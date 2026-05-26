RCB vs GT Qualifier 1 : चौकार गेला, हातातून बॅट सटकली अन् साई सुदर्शनचा 'गेम'झाला... IPL मधील सर्वात विचित्र विकेट Video

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans, Qualifier 1 : इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ गाजवणाऱ्या साई सुदर्शन व शुभमन गिल यांना क्वालिफायर १ च्या सामन्यात अपयश आले. गुजरात टायटन्सच्या या सलामीवीरांना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या गोलंदाजांनी २७ धावांवर तंबूत पाठवले. ऑरेंज कॅप धारक साई सुदर्शनच्या विकेटने मात्र सर्वांना चक्रावून टाकले. .RCB ने आयपीएलच्या प्ले ऑफमधील इतिहास-भुगोल बदलला... GT विरुद्धच्या सामन्यात कर्णधार रजत पाटीदार, ज्या आक्रमकतेने खेळला ते पाहून गुजरातच्या गोलंदाजांची झोप उडाली. त्याने ३३ चेंडूंत ५ चौकार व ९ षटकारांसह ९३ धावांची नाबाद खेळी केली. त्याला कृणाल पांड्याने ४७ चेडूंत ९५ धावांची भागीदारी करून दमदार साथ दिली. कृणाल २८ चेंडूंत ५ चौकार व २ षटकारांसह ४३ धावा केल्या. त्याआधी विराट कोहली व देवदत्त पडिक्कल यांनी ३८ चेंडूंत ७२ धावांची भागीदारी केली होती..विराटने २५ चेंडूंत ४३, तर देवदत्तने १९ चेंडूंत ३० धावांची खेळी केली. वेंकटेश अय्यरनेही ९ चेंडूत १९ धावा, तर जितेश शर्माने ५ चेंडूंत १५ धावा चोपल्या. बंगळुरूने ५ बाद २५४ धावा उभ्या केल्या आणि आयपीएल इतिहासाच्या प्ले ऑफ किंवा बाद फेरीतील या सर्वोत्तम धावसंख्या ठरली. त्यांनी गुजरात टायटन्सचा ३ बाद २३३ धावांचा ( वि. मुंबई इंडियन्स, २०२३) यांचा विक्रम मोडला. RCB ची ही आयपीएलमधील तिसरी सर्वोत्तम धावसंख्या ठरली. रजतने प्ले ऑफमध्ये नेहमी दमदार कामगिरी केली आहे. त्याने ६ डावांत ११२.६६च्या सरासरीने ३३८ धावा केल्या आहेत..Virat Kohli Scripts History! विराट कोहलीचे दोन वर्ल्ड रेकॉर्ड! IPL मध्ये असे पराक्रम करणारा जगातील पहिलाच फलंदाज... .Sai Sudharsan was dismissed in bizarre fashion : साई सुदर्शनने डावातील पहिल्या दोन चेंडूंवर चौकार खेचले, परंतु त्यानंतर RCB च्या गोलंदाजांनी चांगले पुनरागमन केले आणि २ षटकांत केवळ १३ धावा केल्या. भुवनेश्वर कुमारने त्याच्या पहिल्या षटकात केवळ दोन धावा दिल्या. जेकब डफीच्या दुसऱ्या षटकात साईने चौकार मारला आणि सलग दुसरा चौकारही त्याच्या नावावर जमा झाला होता. पण, हातातून बॅट निसटली अन् ती बरोबर यष्टींवर जाऊन पडली. साईला दुर्दैविरित्या हिट विकेट होऊन माघारी जावे लागले. .आयपीएल प्ले ऑफमध्ये हिट विकेट होणारा तो दुसरा फलंदाज ठरला. यापूर्वी मागच्या वर्षी गुजरातचाच कुसल मेंडिस मुंबई इंडियन्सविरुद्ध हिट विकेट झाला होता. पुढच्याच षटकात भुवनेश्वर कुमारने GT कर्णधार शुभमनचा ( २) त्रिफळा उडवला.