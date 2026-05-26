RCB vs GT Qualifier 1 : कागिसो रबाडाने इतिहास घडवला! मोहम्मद शमीचा विक्रम मोडला, शुभमन गिलच्या अफलातून झेलची हवा... Video

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans, Qualifier 1 : वेंकटेशन अय्यरने पहिल्याच षटकात १४ धावा चोपून रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला आक्रमक सुरूवात करून दिली होती. पण, गुजरात टायटन्सच्या कागिसो रबाडाने दुसऱ्या षटकात त्याची विकेट मिळवली आणि आयपीएल इतिहासातील मोठा विक्रम नावावर केला. शुभमन गिलच्या अफलातून झेलने अय्यरला माघारी जाण्यास भाग पाडले..GT ने यापूर्वी २०२२, २०२३ आणि २०२५ मध्ये प्ले ऑफमध्ये खेळले आहेत. GT चा कर्णधार शुभमन गिलने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. अर्शद खानच्या जागी संघात कुलवंत खेजरोलिया याचा समावेश केला गेला आहे. RCB vs GT यांच्यात हेड टू हेड विक्रम ४-४ असा बरोबरीचा आहे आणि यांच्यातल्या आठही सामन्यात लक्ष्याचा पाठलाग करणारा संघ जिंकला आहे. २०२३ नंतर धर्मशाला येथे रात्रीच्या वेळेस होणारा हा सहावा सामना आहे आणि यात धावांचा पाठलाग करणारा व बचाव करणारा संघ प्रत्येकी ३-३ वेळा जिंकला आहे. येथे २१० हून अधिक धावा करणाऱ्या संघाने तीन सामने जिंकले आहेत, तर २१० किंवा त्याहून कमी धावा बनवणारा संघ हरला आहे..Who is Kulwant Khejroliya? वेटर ते IPL 2026... कुलवंतला मोठ्या सामन्यात GT ने दिली संधी, माजी खेळाडूलाच RCB विरुद्ध उतरवले... .गुजरात टायटन्स - साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉस बटलर, वॉशिंग्टन सुंदर, निशांत सिंधू, जेसन होल्डर, राशिद खान, कुलवंत खेजरोलिया, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णारॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू - वेंकटेश अय्यर, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टीम डेव्हिड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जेकब डफी, जोश हेझलवूड, रसिख सलाम दार.वेंकटेश अय्यरने पहिल्या षटकात ३ चौकारांसह १४ धावा चोपून RCB ला आक्रमक सुरुवात करून दिली, परंतु कागिसो रबाडाने दुसऱ्या षटकात त्याची विकेट मिळवली. पाचव्या चेंडूवर षटकार खाल्ल्यानंतर रबाडाने गोलंदाजीत बदल केला आणि पुढच्या चेंडूवर शुभमन गिलने अप्रतिम परतीचा झेल टिपला. अय्यरला ७ चेंडूंत १९ धावांवर माघारी परतावे लागले. आयपीएलच्या एका पर्वात पहिल्या सहा षटकांत सर्वाधिक १८ विकेट्स ( २०२६) घेण्याचा विक्रम रबाडाने नावावर केला. मोहम्मद शमीने २०२३ मध्ये १७ विकेट्स घेतल्या होत्या. Most wickets in first six overs in an IPL edition .देवदत्त पडिक्कलने धावांचा ओघ आटू दिला नाही. रबाडा आणि विराट कोहली यांच्यातली चुरस पाहण्याची सर्वांना उत्सुकता होती. पण, देवदत्तने रबाडाची धुलाई केली. या दोघांनी अवघ्या २३ चेंडूंत अर्धशतकी भागीदारी पूर्ण करताना GT च्या गोलंदाजांना हैराण केले. विराट आज रबाडाच्या गोलंदाजीवर हावी होताना दिसला आणि पॉवर प्लेमध्ये RCB ने १ बाद ७६ धावा केल्या, ज्या या पर्वातील सर्वाधिक ठरल्या.