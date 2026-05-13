RCB VS KKR LIVE: रायपूरमध्ये पावसाचा तांडव... अर्ध्यातासात चक्र फिरली... मॅच रद्द झाल्यास काय होईल? प्ले ऑफच्या शर्यतीत ट्विस्ट

Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders Marathi Update: रायपूरच्या खेळपट्टीवर गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूला काही दिवसांपूर्वी मुंबई इंडियन्सविरुद्ध विजयासाठी संघर्ष करावा लागला. भुवनेश्वर कुमार व जोश हेझलवूड यांनी अप्रतिम गोलंदाजी करताना MI ला कमी धावांत रोखले, परंतु RCB ची अवस्थाही वाईटच राहिली. कृणाल पांड्या खेळला, म्हणून संघाला रोमहर्षक विजय मिळवता आला. दोन पराभवानंतर RCB ने हा विजय मिळवला आणि आज ते सलग चार विजय मिळवणाऱ्या कोलकाता नाइट रायडर्सचा सामना करत आहेत. प्ले ऑफच्या शर्यतीत राहण्यासाठी KKR ला विजयाशिवाय पर्याय नाही आणि त्यांचा फॉर्म पाहता ते RCB ला टक्कर देतील हे निश्चित आहे..जय-पराजयाच्या आकडेवारीत KKR ने २०-१५ अशी आघाडी घेतली आहे. २०२३ नंतर झालेल्या पाच सामन्यांत कोलकाताने RCB ला ४ वेळा पराभूत केले आहे. जोश हेझलवूडच्या अपयशावर बंगळुरूचे पराभवाचे गणित दडलेले आहे. RCB च्या पराभात हेझलवूडची पॉवर प्लेमधील सरासरी १४.७ इतकी महाग राहिली आहे, तर विजयात हीच सरासरी ५.८ इतकी आहे. त्यात विराट कोहलीला KKR चा गोलंदाज सुनील नरीन याच्याविरुद्ध १०५.४२ च्या स्ट्राइक रेटनेच धावा करता आल्या आहेत आणि १७ डावांत दोन वेळा तो बाद झाला आहे..RCB vs KKR सामना प्लेऑफच्या दृष्टीने दोन्ही संघांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे सामना रद्द झाल्यास गुणतालिकेत मोठा ट्विस्ट पाहायला मिळू शकतो. नियमांनुसार सामना रद्द झाल्यास दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक गुण दिला जाईल. अशा परिस्थितीत RCBचे प्लेऑफमधील स्थान अधिक मजबूत होऊ शकते, तर KKRच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे..रायपूरमधील हवामानाचा अंदाज फारसा वाईट नसला तरी पावसाचा लहरीपणा आयोजक आणि चाहत्यांची चिंता वाढवत आहे. सोशल मीडियावरही 'मॅच होणार का?' याची जोरदार चर्चा सुरू झाली असून सर्वांचे लक्ष आता हवामान अपडेट्सकडे लागले आहे. सध्यातरी पावसामुळे टॉसला विलंब होत आहे. .RCB vs KKR सामना पावसामुळे रद्द झाल्यास दोन्ही संघांना प्रत्येकी १ गुण दिला जाईल. त्यानंतर बंगळुरूचे १२ सामन्यानंतर १५ गुण होतील आणि ते दुसऱ्या क्रमांकावर राहतील. कोलकाताचे ११ सामन्यानंतर १० गुण होतील. या निकालानंतर RCB जास्तीत जास्त १९ गुणांपर्यंत पोहोचतील, तर कोलकाताला १६ गुणांपर्यंतच पोहोचता येईल. अशात कोलकाताचा प्ले ऑफचा मार्ग खडतर झालेला असेल.