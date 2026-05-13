RCB VS KKR LIVE: अजिंक्य रहाणेने वर्ध्याच्या पोट्ट्याला दिली पदार्पणाची कॅप... जाणून घ्या कोण आहे सौरभ दुबे? ६ फूट ५ इंच उंचीचा गोलंदाज

Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders Marathi Update: गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये कोलकाता नाइट रायडर्सविरुद्धच्या सामन्यात टॉस जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. KKR ने या सामन्यात वरुण चक्रवर्थीच्या जागी वर्ध्याच्या सौरभ दुबेला पदार्पणाची संधी मिळाली आहे. सनरायझर्स हैदराबादने करारबद्ध केलेला, तर मुंबई इंडियन्सकडून नेट बॉलर म्हणून खेळलेल्या सौरभसाठी ही खूप मोठी संधी आहे. .RCB vs KKR सामन्याची नाणेफेक पावसामुळे विलंबाने झाली. दोन्ही संघाना प्ले ऑफच्या शर्यतीसाठी हा सामना जिंकणे महत्त्वाचे आहे. कोलकाताने मागील चार सामने जिंकून प्ले ऑफची शर्यत अधिक रंगतदार बनवली आहे. RCB कडे प्ले ऑफची अधिक संधी असली तरी त्यांना मागील तीन सामन्यांत दोन पराभव पत्करावे लागले आहेत. त्यात रायपूर येथे झालेला मागील सामना त्यांनी शेवटच्या चेंडूवर कसाबसा जिंकला. त्यामुळे ते KKR ला कडवी टक्कर देतील, याची अपेक्षा करणे थोडं जड जात आहे. .पण, पावसाच्या व्यत्ययाने KKR चे टेंशन वाढवले होते. ७.१० वाजता पावसाने विश्रांती घेतली आणि मैदानावरील कव्हर्स काढले गेले. सव्वाआठ वाजता खेळपट्टीची पाहणी करण्यात आली आणि ८.३० ला टॉस होऊन, ८.४५ ला मॅच सुरू करण्याचा निर्णय झाला. सामना उशीराने सुरू होणार असला तरी षटकांची संख्या कमी झालेली नाही. KKR कडून सौरभ दुबेने पदार्पण केले आहे, तर वरुण चक्रवर्थीला आजच्या सामन्याला मुकावे लागले आहे..Maharashtra fast bowler Saurabh Dubey IPL journeyमहाराष्ट्रातील वर्धा येथील २८ वर्षीय भारतीय क्रिकेटपटू सौरभ दुबे आज आयपीएलमध्ये पदार्पण करतोय. देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये हा ६ फूट ५ इंच उंचीचा एक डावखुरा मध्यम-वेगवान गोलंदाज विदर्भ संघाकडून खेळतो. IPL 2026 च्या चालू हंगामात KKRने त्याला ३० लाख रुपयांच्या बेस प्राईसवर आपल्या संघात सामील केले आहे. आयपीएल २०२६ च्या सुरुवातीला वेगवान गोलंदाज आकाश दीप हा दुखापतीमुळे संपूर्ण हंगामातून बाहेर पडला. त्याच्या जागी सौरभ दुबेला Replacement Player म्हणून संघात स्थान दिले..२०२२ च्या आयपीएल लिलावात सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) संघाने त्याला २० लाख रुपयांना खरेदी केले होते. मात्र, कंबरेच्या दुखापतीमुळे त्याला एकही सामना न खेळता संपूर्ण हंगामातून बाहेर व्हावे लागले होते. तो मुंबई इंडियन्सचा नेट बॉलर म्हणूनही राहिला आहे. २०१९ मध्ये बांगलादेशात झालेल्या ACC इमर्जिंग टीम्स आशिया कप स्पर्धेसाठी त्याची भारतीय 'अ' (India U-23) संघात निवड झाली होती. नेपाळविरुद्धच्या लिस्ट अ (List A) पदार्पणाच्या सामन्यात त्याने २६ धावांत ४ बळी (४/२६) घेण्याची अद्भूत कामगिरी केली होती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.