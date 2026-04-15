RCB vs LSG Live: रिषभ पंतला OUT न होताच मैदान सोडण्यास भाग पाडले, हेझलवूडच्या भन्नाट चेंडूवर अघटीत घडले; लखनौचे टेंशन वाढले

What happened to Rishabh Pant injury RCB vs LSG? इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये बुधवारच्या सामन्यात लखनौ सुपर जायंट्सला मोठा धक्का बसला. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्धच्या सामन्यात कर्णधार रिषभ पंतला अचानक मैदान सोडावे लागले. त्यामुळे LSG ची चिंता वाढली आहे. .RCB चा कर्णधार रजत पाटीदार याने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. जॉश हेझलवूड प्लेइंग इलेव्हनमध्ये जेकब डफीच्या जागी परतला आहे. विराटही खेळतोय, परंतु तो प्लेइंग इलेव्हनमध्ये नाही. तो इम्पॅक्ट खेळाडू म्हणून खेळू शकतो. IPL इतिहासात विराट प्रथमच इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून खेळेल. IPL2025 नंतर RCB आठ सामन्यांत लक्ष्याचा पाठलाग केला आणि त्यात सात विजय मिळवले..Vinod Kambli Health : विनोदला ब्रेन स्ट्रोकचा धोका; माजी क्रिकेटपटू एकत्र आले, आर्थिक मदतीसाठी WhatsApp ग्रुप, मित्राची माहिती.मिचेल मार्श व एडन मार्करम यांना पुन्हा एकदा मोठी भागीदारी करता आली नाही. एडन मार्करमला १२ धावांवर रसिख सलामने माघारी पाठवले. ३२ धावांवर पहिला धक्का बसल्यानंतर पाचव्या षटकात रिषभ फलंदाजीला आला. पण, रिषभला रिटायर्ड हर्ट व्हावे लागले. तो तीन चेंडूंत शून्य धावांवर तंबूत परतला. मार्श एका बाजूने चांगली फटकेबाजी करत होता, पंरतु निकोलस पूरनने पुन्हा एकदा निराश केले. हेझलवूडने त्याला एक धावेवर त्रिफळाचीत केले आणि हे वृत्त लिहिले तेव्हा LSG च्या ७ षटकांत २ बाद ४० धावा झाल्या होत्या. .रिषभ पंतने मैदान सोडले...रिषभ पंतने दुखापतीमुळे माघार घेतली. त्याच्या बरगड्यांच्या खालच्या भागात चेंडू लागला आणि मैदानाबाहेर जाताना त्याच्या चेहऱ्यावर वेदना स्पष्टपणे दिसत आहेत. जोश हेझलवूडने त्याच्याजवळ जाऊन त्याची विचारपूस केली आणि त्याच्या पाठीवर थोपटले. हेझलवूडने टाकलेल्या चेंडूचा फटका बसल्यानंतर, पंतने फिजिओला बोलावले आणि त्याच्यावर 'मॅजिक स्प्रे'द्वारे उपचार केले गेले. पण, त्याने मैदान सोडण्याचा निर्णय घेतला.