RCB vs MI Live: बापमाणूस सूर्यकुमार यादव मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार! हार्दिक पांड्या का नाही खेळला? रजत पाटीदारने टॉस जिंकला...

Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians Marathi Updates: मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू, या सामन्याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये मागच्या सामन्यात उभय संघ वानखेडे स्टेडियमवर भिडले होते आणि त्यात RCB ने बाजी मारलेली. पण, आता स्पर्धा निर्णायक टप्प्यात आली आहे आणि MI ला एकही पराभव स्पर्धेबाहेर फेकणारा ठरणार आहे. त्यामुळे पाचवेळचा विजेता संघ उर्वरित ४ सामने जिंकून प्ले ऑफच्या शर्यतीत राहण्यासाठी प्रयत्नशील असणार आहे. तेच गतविजेत्यांना मागील दोन सामन्यांत पराभव पत्करावा लागला आणि त्यांना विजयपथावर परतणे गरजेचे आहे. .प्ले ऑफच्या शर्यतीत ते १२ गुणांसह चौथ्या क्रमांकावर आहेत, परंतु आता अन्य संघही आगेकूच करत आहेत आणि RCB ला विजय मिळवून त्यांची जागा भक्कम करण्याची गरज आहे. मुंबई इंडियन्सने RCB विरुद्ध १९-१६ अशी आघाडी घेतली आहे. मुंबईने आतापर्यंत या पर्वात सर्वाधिक २४ खेळाडूंना खेळवले आहे. यापू्र्वी २००८ व २०१२ च्या पर्वातही त्यांनी २४ खेळाडूंना खेळवले होते. रोहित शर्माच्या येण्याने मुंबईची फलंदाजी मजबूत झाली आहे आणि रायन रिकल्टनसह त्यांनी पाच डावात ३७६ धावा जोडल्या आहेत. विराट कोहलीने २८ धावा केल्यास, तो मुंबईविरुद्ध १००० धावांचा टप्पा ओलांडेल..NO Hardik Pandyaआजच्या सामन्यातही हार्दिक पांड्या खेळताना दिसला नाही. नुकताच लेकीचा बाप झालेला सूर्यकुमार यादव टॉससाठी मैदानावर आला. हार्दिक पूर्णपणे तंदुरूस्त झाला नसल्याने आजच्या सामन्यालाही मुकल्याचे सांगण्यात आले. रजत पाटीदारने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. MI च्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणताच बदल झालेला नाही..हार्दिकच्या अनुपस्थितीत रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव आणि जसप्रीत बुमराह यांच्यावर अधिक जबाबदारी असणार आहे. दुसरीकडे, विराट कोहलीच्या उपस्थितीत आरसीबी घरच्या मैदानावर विजयासाठी सज्ज दिसत आहे. प्ले ऑफच्या शर्यतीच्या दृष्टीने हा सामना अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात असल्याने दोन्ही संघांवर प्रचंड दबाव आहे. सूर्यकुमार यादव कर्णधार म्हणून मुंबईला विजय मिळवून देतो का, याकडे चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे.