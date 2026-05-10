RCB vs MI Live: तिलक वर्माची विकेट अन् रोहित शर्मा संतापला; मुंबई इंडियन्स कसेबसे सन्मानजनक धावांपर्यंत पोहोचले Video Viral

Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians Marathi Updates: मुंबई इंडियन्सला इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूविरुद्ध मोठी धावसंख्या उभारण्यात अपयश आले. भुवनेश्वर कुमारने पहिल्याच स्पेलमध्ये मुंबईला तीन धक्के दिल्यांतर तिलक वर्मा व नमन धीर या जोडीने डाव सावरला. तिलकने दडपणाखाली चांगला खेळ करताना अर्धशतक पूर्ण केले, पंरतु भुवीनेच त्याची विकेट घेतली. भुवीच्या चेंडूवर स्वीप मारण्याच्या प्रयत्नात तिलक त्रिफळाचीत झाला आणि त्यानंतर डग आऊटमध्ये बसलेला रोहित शर्मा संतापलेला दिसला..MI ला अपेक्षित सुरुवात करण्यात अपयश आले. भुवनेश्वर कुमारने त्याच्या पहिल्या दोन षटकांत RCB ला तीन यश मिळवून दिले. पहिल्या षटकात रायन रिकल्टनला ( २) बाद केल्यानंतर भुवीने डावातील तिसऱ्या षटकाच्या शेवटच्या दोन चेंडूंवर मुंबईला दोन धक्के दिले. रोहित शर्मा ( २२ )व सूर्यकुमार यादव ( ०) याना अप्रतिम आऊटस्वींग चेंडूंवर यष्टींमागे झेल देण्यास भुवीने भाग पाडले. MI चे तीन फलंदाज २८ धावांत तंबूत परतले होते. भुवीने या पर्वात २० विकेट्स घेताना पर्पल कॅप नावावर केली..आयपीएलच्या या पर्वात पॉवर प्लेमध्ये सर्वाधिक विकेट घेणाऱ्या गोलंदाजांमध्ये भुवनेश्वर कुमार ( १२) दुसऱ्या स्थानावर आला आहे. कागिसो रबाडा या विक्रमात १३ विकेट्ससह अव्वल आहे. भुवीने चौथ्या पर्वात २० किंवा त्याहून अधिक विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याने २०१४, २०१६, २०१७ व २०२६ या पर्वात असा पराक्रम केला. तिलक वर्माला ९ धावांवर जीवदान देऊन RCB ने चूक केली. तिलक व नमन धीर या जोडीने मुंबईच्या डावाला आकार देताना अर्धशतकी भागीदारी केली. .रसिख सलाम धीरला तिलकची विकेट मिळाली नसली तरी त्याने १३ व्या षटकात नमन धीरचा त्रिफळा उडवला. नमन ३२ चेंडूंत ५ चौकार व २ षटकारांसह ४७ धावांवर बाद झाला आणि तिलकसह त्याची ८२ धावांची भागीदारी संपुष्टात आली. बाद होण्यापूर्वी नमनने सलग दोन चौकार खेचले होते. विल जॅक्सला ( १०) मोठी खेळी करण्यापासून रोमारिओ शेफर्डने रोखले. तिलकने ३७ चेंडूंत वैयक्तिक अर्धशतक पूर्ण करताना मुंबईच्या ताफ्यात आनंदाचे वातावरण तयार केले..तिलक ४२ चेंडूंत ३ चौकार व २ षटकारांसह ५७ धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी केली. भुवीने ही विकेट घेत ४-०-२३-४ अशी स्पेल संपवली. मुंबईला ७ बाद १६६ धावा करता आल्या.