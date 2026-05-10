IPL 2026 Playoff: RCBविरुद्धचा सामना पावसामुळे रद्द झाल्यास, Mumbai Indians चे आव्हान संपुष्टात येईल का? काय सांगतंय गणित?

What happens if RCB vs MI gets abandoned due to rain? रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरू आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यात रविवारी रायपूर येथे इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ चा सामना होणार आहे. काल रायपूर येथील सराव सत्रात पावसामुळे व्यत्यय आला होता आणि दोन्ही संघांच्या खेळाडूंना सराव करता आला नव्हता. रविवारी संध्याकाळी हा सामना होणार की पावसामुळे तो रद्द होईल, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पावसामुळे सामना रद्द झाल्यास मुंबई इंडियन्स आयपीएल २०२६ मधून बाहेर पडणार नाही, पण त्यामुळे त्यांचा प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याचा मार्ग अधिक अरुंद होईल..मुंबई इंडियन्स १० सामन्यांत तीन विजयांसह नवव्या स्थानावर आहे, तर सहा विजयांसह RCB अधिक चांगल्या स्थितीत आहे. पावसामुळे सामना अनिर्णित राहिला, तर दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक गुण मिळेल. हा एक गुण RCB ची प्लेऑफची आशा कायम ठेवण्यासाठी पुरेसा आहे, परंतु MI ची डोकेदुखी वाढवेल. MI ला विजयांची नितांत गरज आहे. सामना अनिर्णित राहिल्यास, ११ सामन्यांनंतर त्यांचे सात गुण होतील आणि केवळ तीन सामने शिल्लक राहतील. ते सर्व सामने जिंकूनही ते फक्त १३ गुणांपर्यंतच पोहोचू शकतील..IPL 2026 Point Table: राजस्थान रॉयल्स प्ले ऑफमध्ये कसे पोहोचणार? SRH, KKR, CSK कडून हवीय मदत... जाणून घ्या गमतीदार गणित.पण, रायपूरमध्ये RCB वर विजय मिळवल्यास MI चे आठ गुण होतील आणि १४ गुणांसह अंतिम स्थान मिळवण्याची आशा जिवंत राहील. मात्र, सामना पावसामुळे रद्द झाल्यास MI ला इतर सामन्यांचे निकाल, नेट रन रेट आणि त्यांच्यापेक्षा पुढे असलेल्या संघांच्या कामगिरीवर अवलंबून राहावे लागेल. MI चा नेट रन रेटसुद्धा -०.६४ फार चांगला नाही. MI सध्या ज्या स्थितीत आहे, तिथे नेट रनरेट महत्त्वाचा ठरणार आहे. RCB विरुद्धचा सामना पावसामुळे रद्द झाल्यास त्यांना एक गुण मिळेल, पण मोठ्या विजयाने NRR वाढवण्याची संधी मिळेल. .काय सांगतोय हवामानाचा अंदाज...रविवारी रायपूरमध्ये हवामान मुख्यतः कोरडे आणि कडक उन्हाचे असेल. दुपारच्या वेळी तापमान ३९°C पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे उष्णता बरीच जाणवेल. सूर्यास्तानंतर तापमान थोडे कमी होईल, मात्र उकाडा कायम राहील. सायंकाळी ५ ते रात्री ८ च्या दरम्यान ढगाळ वातावरण असण्याची शक्यता आहे. परंतु पावसाचे संकेत नाहीत. ९ ते १२ दरम्यान आकाश मोकळे राहिल.