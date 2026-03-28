RCB vs SRH Live : रजत पाटीदारने टॉस जिंकला, दोन नव्या चेहऱ्यांना दिली संधी; कोण आहे Abhinandan Singh?

IPL 2026 RCB vs SRH Marathi Cricket News Live: आयपीएल २०२६ मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरूचा कर्णधार Rajat Patidar याने नाणेफेक जिंकत मोठा निर्णय घेतला. त्याने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला असून प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दोन नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली आहे. यामध्ये सर्वाधिक चर्चेत असलेले नाव म्हणजे अभिनंदन सिंग.
RCB, SRH and Chinnaswamy come together for IPL's opening night

Swadesh Ghanekar
Updated on

Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad Marathi Cricket News : इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ चे बिगुल वाजले... गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद, यांच्यातला सामना बंगळुरूच्या एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर सुरू आहे.. मागच्या वर्षी चिन्नास्वामी स्टेडियमबाहेर झालेल्या चेंगराचेंगरीत ११ प्रेक्षकांना जीव गमवावा लागला होता आणि त्या कटू आठवणी घेऊन RCB चे खेळाडू मैदानावर उतरले. त्या ११ प्रेक्षकांच्या श्रद्धांजली वाहण्यासाठी चिन्नास्वामी स्टेडियमवरील ११ बाकं, रिकामी ठेवण्यात आली आहेत.

