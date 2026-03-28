RCB vs SRH Live : रजत पाटीदारने टॉस जिंकला, दोन नव्या चेहऱ्यांना दिली संधी; कोण आहे Abhinandan Singh?

Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad Marathi Cricket News : इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ चे बिगुल वाजले... गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद, यांच्यातला सामना बंगळुरूच्या एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर सुरू आहे.. मागच्या वर्षी चिन्नास्वामी स्टेडियमबाहेर झालेल्या चेंगराचेंगरीत ११ प्रेक्षकांना जीव गमवावा लागला होता आणि त्या कटू आठवणी घेऊन RCB चे खेळाडू मैदानावर उतरले. त्या ११ प्रेक्षकांच्या श्रद्धांजली वाहण्यासाठी चिन्नास्वामी स्टेडियमवरील ११ बाकं, रिकामी ठेवण्यात आली आहेत..रजत पाटीदारच्या नेतृत्वाखाली RCB ने १७ वर्षांचा आयपीएल जेतेपदाचा दुष्काळ संपवला.. पण, या पर्वाला सुरूवात होण्यापूर्वी त्यांना जॉश हेझलवूड व यश दयाल या दोन प्रमुख गोलंदाजांना गमवावे लागले आहे आणि त्यामुळे त्यांची गोलंदाजी कमकुवत दिसतेय. भुवनेश्वर कुमार याच्यावर त्यांची भीस्त आहे. त्यांना SRH च्या तगड्या फलंदाजांना रोखणे अवघड गेल्यास आश्चर्य वाटायला नको. २०२४ मधील सामन्यात SRH च्या २८७ धावांविरुद्ध RCB ने २६२ धावा कुटल्या होत्या. ही लढाई इथेच थांबली नव्हती तर त्याच हंगामात आरसीबीने SRH विरुद्ध २०६ धावा कुटलेल्या आणि लखनौमध्ये हैदराबादने ६ बाद २३१ धावांची खेळी आठवा....MS Dhoni ruled out: महेंद्रसिंग धोनी दोन आठवड्यांसाठी IPL 2026 मधून बाहेर; CSK ला पहिल्या सामन्याआधी मोठा धक्का.त्यामुळे आजच्या सामन्यात धावांचा धो धो पाऊस अपेक्षित आहे. सलामीचा सामना स्टेडियमच्या मधल्या खेळपट्टीवर खेळला जाईल. त्यामुळे इथे मोठ्या धावा होतीलस, परंतु जवळपास दहा महिन्यांपासून येथे क्रिकेट खेळले गेले नसल्याने, खेळपट्टी कशी वागते याबद्दल दोन्ही संघ सावध असू शकतात. गेल्या काही आठवड्यांपासून बंगळूरमध्ये असामान्य उष्णता आहे आणि तापमान २० ते २५ अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. उभय संघांमध्ये २५ सामने झाले आहेत आणि त्यात १४ विजयांसह SRH पुढे आहे. RCB ने ११ सामने जिंकले आहेत..आयपीएल २०२४ नंतर हैदराबाद हा पॉवर प्लेमध्ये ( १०.५४) सर्वाधिक सरासरी असणारा दुसरा संघ आहे. पहिल्या क्रमांकावर KKR ( १०.५५) आहे. या यादीत RCB ९.८३ अशा सरासरीसह मागे आहे.या खेळपट्टीवर पहिल्या डावातील सरासरी धावसंख्या १९४ इतकी आहे. विराट कोहलीला ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये धावांच्या विक्रमात शोएब मलिकला मागे टाकण्यासाठी २९ धावांची गरज आहे. भुवनेश्वरला आयपीएलमध्ये २०० बळींचा पल्ला गाठण्यासाठी २ विकेट्स हव्या आहेत..IPL 2026: जॉस हेडलवूड बंगळुरूत आलाय, पण RCB साठी पहिला सामना का खेळणार नाही? समोर आलं मोठं कारण.पॅट कमिन्स सुरुवीताच्या काही सामन्यांना मुकणार असल्याने इशान किशन SRH चे नेतृत्व करतोय..RCB चा कर्णधार रजत पाटीदारने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. हेझलवूडच्या जागी जेकब डफीला पदार्पणाची संधी मिळाली, तर अभिनंदन सिंगही पदार्पण करतोय. अभिनंदन सिंग हा उजव्या हाताचा मध्यम-वेगवान गोलंदाज असून, तो सातत्याने योग्य टप्प्यावर गोलंदाजी करण्याच्या आणि नवीन चेंडू दोन्ही बाजूंनी स्विंग करण्याच्या क्षमतेसाठी ओळखला जातो. २०२४ मध्ये तो कोलकाता नाइट रायडर्सचा नेट बॉलर होता. २०२५ च्या लिलावात त्याला RCB ने ३० लाख रुपयांना खरेदी केले. तो उत्तर प्रदेश टी-२० लीगमध्ये 'लखनऊ फाल्कन्स' कडून खेळतो. नवीन चेंडू स्विंग करण्याची त्याची क्षमता वाखाणण्याजोगी आहे.