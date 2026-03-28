RCB vs SRH Live : ११ षटकार, ९ चौकार... पुण्यात ३९ चेंडूंत शतक ठोकणाऱ्या फलंदाजाचे SRH कडून पदार्पण, कोण आहे Salil Arora?

Who is Salil Arora? 39-Ball Century Star Joins SRH for IPL 2026 Clash: गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या सलामीच्या लढतीत सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध नाणेफक जिंकली. कर्णधार रजत पाटीदारने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. जोश हेझलवूड पहिला सामना खेळत नसल्याने जेकब डफीला पदार्पणाची संधी मिळाली आणि त्याचवेळी उत्तर प्रदेशचा जलदतगी गोलंदाज अभिनंदन सिंग, हाही पदार्पण करतोय. सनरायझर्स हैदराबदच्या ताफ्यात Salil Arora हा एक नवीन चेहरा आहे. .पॅट कमिन्स सुरुवीताच्या काही सामन्यांना मुकणार असल्याने इशान किशन SRH चे नेतृत्व करतोय. हैदराबादच्या ताफ्यात एक नवीन नाव दिसतेय आणि त्याचा खेळ पाहण्यासारखा असेल, असे कर्णधार इशान म्हणाला. पंजाबच्या या सलिलने २०२५ मध्ये सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीत झारखंडविरुद्ध पुण्यात बाद फेरीच्या सामन्यात ३९ चेंडूंत शतक झळकावले होते. सलिलने डावाच्या शेवटच्या षटकात तीन षटकार आणि एक चौकार मारून पंजाबला ६ गडी बाद २३५ धावांपर्यंत पोहोचवले. अरोरा ४५ चेंडूंमध्ये नऊ चौकार आणि ११ षटकारांसह १२५ धावांवर नाबाद राहिला होता..RCB vs SRH Live : रजत पाटीदारने टॉस जिंकला, दोन नव्या चेहऱ्यांना दिली संधी; कोण आहे Abhinandan Singh? .Who is Salil Arora SRH player IPL 2026?सलिल अरोरा हा पंजाबचा एक उदयोन्मुख यष्टिरक्षक-फलंदाज आहे आणि जो भारतीय क्रिकेट वर्तुळात त्याच्या स्फोटक फलंदाजीमुळे चर्चेत आहे. २०२६ च्या आयपीएल लिलावात सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) संघाने त्याला १.५० कोटी रुपयांना खरेदी केले आहे.पंजाबच्या अमृतसर येथे त्याचा २००२ मध्ये जन्म झाला. त्याने रणजी करंडक स्पर्धेतील डिसेंबर २०२५ मध्ये पदार्पण करताना मध्य प्रदेशविरुद्ध शतक झळकावले होते..अरोरा अमृतसरमधील एका व्यावसायिक कुटुंबातील आहे. वयाच्या १२ व्या वर्षी एका शॉपिंग मॉलमध्ये टाईमपास म्हणून तो क्रिकेट खेळला आणि त्याला अनपेक्षितपणे या खेळमध्ये रस निर्माण झाला. त्याचे वडील, राकेश कुमार, हे जिल्हास्तरीय क्रिकेटपटू होते, ज्यांनी त्याला प्रशिक्षक राजन गिल आणि राहुल शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली व्यावसायिक प्रशिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहित केले..त्याने ९ प्रथम श्रेणी सामन्यात ४१.६३ च्यी सरासरीने १ शतक व ३ अर्धशतकांसह ४५८ धावा केल्या, तर ३ लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये त्याने ७४ धावा केल्या आहेत. ट्वेंटी-२०त ९ सामन्यांत ५९.८३ ची सरासरी व १९७.२५ च्या स्ट्राईक रेटने त्याने ३५९ धावा केल्या आहेत. नाबाद १२५ ही त्याची सर्वोत्तम खेळी आहे.