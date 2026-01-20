Cricket

RCB Playoffs: सलग पाच विजयांसह स्मृती मानधनाचा संघ प्लेऑफमध्ये; मुंबई इंडियन्सला किती चान्स? दोन संघांची कडवी टक्कर

RCB book playoffs with sixth consecutive win in WPL: महिला प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) महिलांनी जबरदस्त वर्चस्व गाजवत प्लेऑफमध्ये प्रवेश निश्चित केला आहे. गुजरात जायंट्सविरुद्ध ६१ धावांनी मोठा विजय मिळवत RCBने सलग पाचवा सामना जिंकला आणि स्पर्धेतील आपली ताकद अधोरेखित केली.
Royal Challengers Bengaluru Women sealed a playoff spot in WPL 2026

Mumbai Indians playoff chances after RCB qualification : सायली सातघरेच्या तीन महत्त्वपूर्ण विकेट्स अन् गौतमी नाईकच्या दमदार फलंदाजीच्या जोरावर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने महिला प्रीमिअर लीग २०२६ ( WPL 2026) मध्ये गुजरात जायंट्सवर विजय मिळवला. RCB ने सलग पाच विजयासह प्ले ऑफमधील आपले स्थान पक्के केले. बंगळुरूने वडोदरा येथील सामन्यात गुजरात जायंट्सवर ६१ धावांनी विजयाची नोंद केली.

