RCB Playoffs: सलग पाच विजयांसह स्मृती मानधनाचा संघ प्लेऑफमध्ये; मुंबई इंडियन्सला किती चान्स? दोन संघांची कडवी टक्कर

Mumbai Indians playoff chances after RCB qualification : सायली सातघरेच्या तीन महत्त्वपूर्ण विकेट्स अन् गौतमी नाईकच्या दमदार फलंदाजीच्या जोरावर रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने महिला प्रीमिअर लीग २०२६ ( WPL 2026) मध्ये गुजरात जायंट्सवर विजय मिळवला. RCB ने सलग पाच विजयासह प्ले ऑफमधील आपले स्थान पक्के केले. बंगळुरूने वडोदरा येथील सामन्यात गुजरात जायंट्सवर ६१ धावांनी विजयाची नोंद केली..महिला प्रीमिअर लीगमधील हा त्यांचा सलग सहावा विजय ठरला आणि त्यांनी मुंबई इंडियन्स २०२३ व २०२३-२४ आणि स्वतःचाच २०२४-२५ सालचा सलग पाच विजयांचा विक्रम मोडला. RCB ने प्रथम फलंदाजी करताना ६ बाद १७८ धावा केल्या. सलामीच्या जोडीला पुन्हा अपयश आले. ग्रेस हॅरिस व जॉर्जिया व्हॉल या दोघीही एक धावेवर बाद झाल्या. कर्णधार स्मृती मानधना २६ धावांवर गार्डरनच्या गोलंदाजीवर पायचीत झाली. पण, गौतमी नाईक आणि रिचा घोष यांनी संघाला स्थिरता दिली..शुभमन गिल vs रवींद्र जडेजा! न्यूझीलंडविरुद्धच्या पराभवानंतर टीम इंडियाचे दोन शिलेदार एकमेकांसमोर... जाणून घ्या नेमकं काय घडलंय.या दोघींनी चौथ्या विकेटसाठी ६७ धावांची भागीदारी केली. रिचा २० चेंडूंत २७ धावांवर माघारी परतली. गौतमीनेही ५५ चेंडूंत ७ चौकार व १ षटकारासह ७३ धावा केल्या. राधा यादवने ८ चेंडूंत १७ धावांचे योगदान दिले. काश्वी गौतम व अॅश गार्डनर यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..गुजरात जायंट्सला ८ बाद ११७ धावाच करता आल्या. सायली सातघरेने गुजरातच्या दोन्ही सलामीच्या खेळाडूंना माघारी पाठवले. त्यांचे ३ फलंदाज ५ धावांत तंबूत परतले होते. कर्णधार गार्डनरने ५४ धावांची खेळी करून संघर्ष केला, परंतु तिला साथ मिळाली नाही. सायलीने ३, तर नॅडीने डे क्लेर्कने दोन विकेट्स घेतल्या..IND Vs NZ T20I : विराट,रोहित OUT; सूर्यकुमार यादव IN ! ट्वेंटी-२० मालिकेसाठी भारतीय संघात बदल, जाणून घ्या ५ सामन्यांचे संपूर्ण वेळापत्रक.Women's Premier League Points tableमहिला प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने ५ सामन्यांत ५ विजयांसह १० गुण मिळवून प्ले ऑफमधील स्थान पक्के केले आहे. मुंबई इंडियन्स, यूपी वॉरियर्स व गुजरात जायंट्स हे पाच सामन्यांनंतर प्रत्येकी २ विजय मिळवून ४ गुणांसह शर्यतीत आहेत. दिल्ली कॅपिटल्सला ४ सामन्यांत फक्त एक विजय मिळवात आला आहे. RCB चा आणखी एक विजय त्यांना थेट फायनलमध्ये घेऊन जाईल, अशात एलिमिनेटर साठी मुंबई, यूपी व गुजरात यांच्यात टक्कर असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.