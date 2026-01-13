IPL 2026 Update: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने पुण्याचा हट्ट सोडला, नवी मुंबईसह या शहराची केली निवड; विराट कोहलीचे फॅन्स खुश

RCB home matches in IPL 2026 Navi Mumbai and Raipur: गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा संघ इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये त्यांच्या घरच्या, म्हणजेच चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळणार नाही. RCB ने आयपीएल २०२६ मध्ये होम गेम पुण्यात खेळवण्यासाठी प्रयत्न केले होते, परंतु हाती आलेल्या ताज्या माहितीनुसार त्यांनी नवी मुंबई व रायपूरची निवड केली आहे. RCB चे आगामी हंगामातील घरचे सामने नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियम आणि रायपूरमधील शहीद वीर नारायण सिंग स्टेडियम या दोन ठिकाणी खेळतील असे अपडेट्स आहेत..टाईम्स ऑफ इंडियनाने दिलेल्या वृत्तानुसार RCB च्या अधिकाऱ्यांनी स्थानिक अधिकाऱ्यांशीही सल्लामसलत केली आहे. हा संघ आयपीएल २०२६ दरम्यान नवी मुंबईत पाच आणि रायपूरमध्ये दोन सामने खेळण्याची शक्यता आहे. "आयपीएल २०२६ दरम्यान RCB नवी मुंबईत पाच आणि रायपूरमध्ये दोन सामने खेळेल. संबंधित अधिकाऱ्यांशी झालेल्या बैठकीनंतर RCB च्या अधिकाऱ्यांनी निर्णय पक्का केला आहे," असे एका सूत्राने टाइम्स ऑफ इंडियाला सांगितले..WPL 2026 : मुंबई इंडियन्स, RCB च्या चाहत्यांसाठी वाईट बातमी; नवी मुंबईतील सामन्यांत ३ दिवस प्रेक्षकांना परवानगी नाही, कारण... .राजस्थान रॉयल्सने त्यांचे होम वेन्यू देखील बदलले आहे आणि ते त्यांचे होम सामने पुण्यातील गहुंजे येथील महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन (एमसीए) येथे आयोजित करतील. RCB आयपीएल २०२५ जिंकले पण परिस्थिती वेगळीच झाली आणि त्यानंतर बेंगळुरूमध्ये विजयाचा उत्सव खूपच भयानक झाला कारण चिन्नास्वामी स्टेडियमबाहेर चेंगराचेंगरी झाली ज्यामध्ये ११ जणांचा मृत्यू झाला आणि काही जण जखमी झाले. या घटनेनंतर स्थळ बदलाची चर्चा सतत चर्चेत आहे..IPL 2026 Datesआयपीएल २०२६ ची सुरुवात २६ मार्चला होणार असून फायनल ३१ मे रोजी होणार असल्याचे, लीगचे CEO हेमांग आमीन यांनी जाहीर केले होते. स्पर्धेच्या परंपरेनुसार पहिला सामना गतविजेत्यांच्या घरच्या मैदानावर होतो, परंतु बंगळुरूच्या चिन्नास्वामी स्टेडियमवर सलामीचा सामना होईल की नाही, हे अद्याप ठरलेले नाही. चिन्नास्वामी स्टेडियमची उपलब्धता अनिश्चित आहे. कर्नाटक राज्य क्रिकेट असोसिएशनला या ठिकाणी आयपीएल सामने आयोजित करण्यासाठी राज्य सरकारकडून सशर्त मंजुरी मिळाली असली तरी , ते निश्चित सुरक्षा आणि सुरक्षेच्या आवश्यकता पूर्ण करण्याच्या अधीन आहे..RCB vs UPW WPL 2026 : १५ चेंडूंत ७० धावा! ग्रेस हॅरिसची वादळी फटकेबाची, स्मृती मानधनाची साथ; RCBचा सर्वात मोठा विजय .रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू रिटेन केलेले खेळाडू - रजत पाटीदार (कर्णधार), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा, कृणाल पंड्या, स्वप्नील सिंग, टिम डेव्हिड, रोमॅरियो शेफर्ड, जेकब बेथेल, जोश हेझलवूड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिक सलाम, अभिनंद शर्मा आणि अभिनंद शर्मा.लिलावात खरेदी केलेले खेळाडू - वेंकटेश अय्यर (७ कोटी), मंगेश यादव (५.२० कोटी), जेकॉब डफी (२ कोटी), जॉर्डन कॉक्स (७५ लाख), कनिष्क चौहान (३० लाख), विहान मल्होत्रा (३० लाख), विकी ओत्सवाल (३० लाख), सात्विक देसवाल (३० लाख).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.