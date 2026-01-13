Cricket

IPL 2026 Update: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने पुण्याचा हट्ट सोडला, नवी मुंबईसह या शहराची केली निवड; विराट कोहलीचे फॅन्स खुश

DY Patil Stadium to host RCB matches in IPL 2026: आयपीएल २०२६ पूर्वी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने आपल्या घरच्या मैदानाबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. पुण्याला संभाव्य होम व्हेन्यू म्हणून पसंती देण्याचा हट्ट अखेर सोडत RCB ने नवी मुंबई आणि रायपूर या दोन शहरांवर शिक्कामोर्तब केले आहे.
RCB home matches in IPL 2026 Navi Mumbai and Raipur: गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा संघ इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये त्यांच्या घरच्या, म्हणजेच चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळणार नाही. RCB ने आयपीएल २०२६ मध्ये होम गेम पुण्यात खेळवण्यासाठी प्रयत्न केले होते, परंतु हाती आलेल्या ताज्या माहितीनुसार त्यांनी नवी मुंबई व रायपूरची निवड केली आहे. RCB चे आगामी हंगामातील घरचे सामने नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियम आणि रायपूरमधील शहीद वीर नारायण सिंग स्टेडियम या दोन ठिकाणी खेळतील असे अपडेट्स आहेत.

