Mumbai Indians ने रिलीज केलेल्या खेळाडूने इतिहास घडवला, २४ वर्षांच्या पोराने जाँटी ऱ्होड्सचा विक्रम मोडला; जगात असा पराक्रम करणारा पहिलाच...

Vignesh Puthur breaks Jonty Rhodes fielding record: २४ वर्षीय विघ्नेश पुथूरने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२५ च्या पर्वात मुंबई इंडियन्स ( Mumbai Indians) साठी चांगली कामगिरी केली होती. त्याने पाच सामन्यांत ६ विकेट्स घेतल्या होत्या. पण, तरिही मुंबई इंडियन्सने ( MI) त्याला आयपीएल २०२६ पर्वापूर्वी रिलीज केले आणि राजस्थान रॉयल्सने या खेळाडूला आपल्या ताफ्यात दाखल करून घेतले. आयपीएल लिलावात RR च्या संघात दाखल झालेल्या विघ्नेशने लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये केरळ संघाकडून विजय हजारे ट्रॉफीत पदार्पण करताना विक्रमी कामगिरी केली. अहमदाबादमध्ये त्रिपुराविरुद्ध झालेल्या सामन्यात विघ्नेशने विश्वविक्रम नोंदवला..या सामन्यात विघ्नेशने सहा झेल टिपताना उदियान बोस, श्रीदम पॉल, स्वप्निल सिंग, सौरभ दास, अभिजित सरकार व विकी सहा यांना माघारी जाण्यास भाग पाडले. त्याच्या या सहा झेलने लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये मोठा विक्रम केला आहे. त्याने जाँटी ऱ्होड्स, ब्रॅड यंग, पीटर हँड्सकोम्ब, एरियन संग्मा व हॅरी ब्रूक या स्टार खेळाडूंचा विक्रम मोडला. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये या सर्वांनी एका सामन्यात क्षेत्ररक्षक म्हणून पाच झेल घेतले होते. विघ्नेशने सहा झेल टिपून मोठा पराक्रम केला..Vijay Hazare Trophy live : १४ चेंडू ५८ धावा... विराट कोहलीच्या फटकेबाजीने पुन्हा केला कल्ला... सलग दुसऱ्या शतकाला थोडक्यात हुकला.players with the most catches in a List A match:विघ्नेश पुथूर ( केरळ वि. त्रिपुरा) - ६ झेलजाँटी ऱ्होड्स ( द. आफ्रिका वि. वेस्ट इंडिज ) - ५ झेलब्रॅड यंग ( द. ऑस्ट्रेलिया वि. तस्मेनिया ) - ५ झेलपीटर हँड्सकोम्ब ( व्हिक्टोरिया वि. क्विन्सलँड्स ) - ५ झेलएरियन संगमा ( मेघालिया वि. सिक्किम ) - ५ झेलहॅरी ब्रूक ( इंग्लंड वि. वेस्ट इंडिज ) - ५ झेल.त्या सामन्यात त्रिपुराने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. केरळच्या फलंदाजांनी ५० षटकांत ८ बाद ३४८ धावा केल्या. रोहन कुन्नूम्मलने ९४ धावांची खेळी केली. विष्णू विनोदने ६२ चेंडूंत १०२ धावा केल्या, तर बाबा अपराजितनेही अर्धशतक झळकावले. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना त्रिपुराचा संघ २०३ धावांत तंबूत परतला. केरळने १४५ धावांनी हा सामना जिंकला. बाबा अपराजितने ५ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.