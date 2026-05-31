IPL New Rule: इम्पॅक्ट प्लेअर नियम काढून टाका... सचिन तेंडुलकरने सुचवले ३ नवीन बदल; ट्वेंटी-२०ची गुणवत्ता टिकवायची असेल तर...

Sachin Tendulkar on Impact Player Rule in IPL: महान फलंदाज सचिन तेंडुलकरने इंडियन प्रीमिअर लीगच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्याची मागणी केली आहे. यामध्ये त्याने प्रामुख्याने'इम्पॅक्ट प्लेयर' नियम काढून टाकण्याचा उल्लेख केला, कारण त्याच्या मते या नियमामुळे लीग फलंदाजांच्या बाजूने खूप जास्त झुकली आहे..२०२३ च्या हंगामानंतर हा नियम लागू करण्यात आला होता आणि या 'इम्पॅक्ट प्लेयर' नियमानुसार, संघांना सामन्यादरम्यान कोणत्याही टप्प्यावर सुरुवातीच्या ११ खेळाडूंपैकी एकाच्या जागी दुसरा खेळाडू उतरवण्याची परवानगी आहे. हा नवीन बदल डावपेचांमध्ये लवचिकता आणण्यासाठी तयार करण्यात आला असला तरी, तो खेळाडू आणि तज्ञांमध्ये वादाचा विषय राहिला आहे..ESPNcricinfo Awards सोहळ्यात बोलताना तेंडुलकरने स्पष्ट केले की, त्याला हा नियम फार काही आवडलेला नाही. "मला वैयक्तिकरित्या असे वाटते की, 'इम्पॅक्ट प्लेअर'ची संकल्पना आता नाहीशी व्हायला हवी," असे तेंडुलकर म्हणाला. त्याने पुढे असेही म्हटले की,"मला वाटते की ट्वेंटी-२० फॉरमॅटमध्ये तुम्हाला फक्त २० षटके खेळावी लागतात आणि त्यात तुम्ही त्या संघात आणखी एका फलंदाजाची भर घालता. या फॉरमॅटमध्ये आधीच गोलंदाजांसमोर आव्हान असते, तिथे इम्पॅक्ट प्लेअर हा नियम मला असमतोल आणणारा वाटतो.".फलंदाजीसाठी अनुकूल खेळपट्ट्यांवर संघ नियमितपणे मोठी धावसंख्या उभारत असल्याने, या नियमामुळे फलंदाज आणि गोलंदाज यांच्यातील दरी आणखी रुंदावली आहे, असे तेंडुलकरला वाटते. या नियमावर भारताचा कर्णधार शुभमन गिल आणि माजी कर्णधार रोहित शर्मा यांच्यासह अनेक आघाडीच्या क्रिकेटपटूंनी टीका केली आहे. या दोघांनीही अष्टपैलू खेळाडूंच्या भूमिकेवर आणि खेळाच्या एकूण संतुलनावर होणाऱ्या परिणामावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते..या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी, तेंडुलकरने गोलंदाजी पॉवरप्ले सुरू करण्याचा प्रस्ताव दिला. "क्षेत्ररक्षणावरील निर्बंधांसह सहा षटकांच्या पॉवरप्लेमध्ये, वर्तुळाच्या बाहेर फक्त दोन क्षेत्ररक्षकांना परवानगी आहे. पहिली चार षटके त्याच क्षेत्ररक्षण निर्बंधांसह फलंदाजांचा पॉवर प्ले असावीत. त्यानंतर, उर्वरित दोन पॉवर प्ले षटके क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या कर्णधाराने त्याच्या इच्छेनुसार घ्यावीत. त्या सलग दोन षटकांमध्ये खेळाच्या कोणत्याही टप्प्यावर वर्तुळाच्या बाहेर एक अतिरिक्त क्षेत्ररक्षकही असेल," असे तेंडुलकर म्हणाला. .या बदलामुळे क्षेत्ररक्षण करणारा संघ खेळावर अधिक चांगल्या प्रकारे नियंत्रण ठेवू शकता, असे तेंडुलकरला वाटते. तो पुढे म्हणाला," एका गोलंदाजाला पाच षटके टाकण्याची परवानगी दिली पाहिजे. कारण हमखास संघातील सर्वोत्तम गोलंदाजच ते पाचवे षटक टाकणार असतो. त्या सर्वोत्तम गोलंदाजाने अधिक षटके टाकावीत असे तुम्हाला वाटणार नाही का? अव्वल फलंदाज कधीकधी २० षटकांपर्यंत फलंदाजी करतात. मग सर्वोत्तम गोलंदाजाने पाच षटके का टाकू नयेत?"