T20 World Cup : भारत-पाकिस्तान, वर्ल्ड कप सामन्यात अम्पायर कोण असणार? आयसीसीची मोठी घोषणा; आता सामना पाहायला मजा येणार

ICC announces match officials for IND vs PAK: पाकिस्तान संघ ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत खेळणार की नाही? हे अद्याप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने ठरवलेले नाही. पीसीबी आणि पंतप्रधान शेहबाझ शरिफ यांची भेट झाल्यानंतरही अद्याप निर्णय आलेला नाही. पण, पाकिस्तान क्रिकेट संघाने कोलंबोसाठीची विमानांची तिकीटं काढलेली आहेत आणि त्यांना वर्ल्ड कप स्पर्धेवर बहिष्कार टाकणे महागात पडू शकते याची जाण आहे. अशात India vs Pakistan सामन्याची सर्वांना उत्सुकता लागली आहे. १५ फेब्रुवारीला कोलंबो येथे हा सामना खेळवला जाणार आहे आणि त्या सामन्यात मैदानावरील पंच कोण असतील, याची घोषणा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने ( ICC) शुक्रवारी केली..वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या गट फेरीत एकूण २४ अधिकारी मैदानावरील पंच म्हणून काम करतील, तर सहा अधिकारी सामनाधिकारी म्हणून काम करतील. कोलंबोतील सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब मैदानावर पाकिस्तान आणि नेदरलँड्स यांच्यातील पहिल्या सामन्यासाठी कुमार धर्मसेना आणि वेन नाईट्स मैदानावरील पंच म्हणून काम पाहतील. हा सामना नाईट्स यांचा वर्ल्ड कपमधील पहिलाच सामना असेल, तर धर्मसेनाकडे बराच अनुभव आहे..डोंबल्याचा अविश्वसनीय विजय! आकाश चोप्राने पाकिस्तानी पंतप्रधान शेहबाझ शरिफ यांची घेतली फिरकी; म्हणाला, ऑस्ट्रेलियाच्या B टीमविरुद्ध... .१९९६ मध्ये श्रीलंकेच्या वर्ल्ड कप विजेत्या संघाचे सदस्य असलेला धर्मसेना याने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपच्या ३७ सामन्यांमध्ये पंचगिरी केली आहे. पहिल्या दिवशी कोलकाता येथे होणाऱ्या क गटातील स्कॉटलंड आणि वेस्ट इंडिज सामन्यादरम्यान नितीन मेनन आणि सॅम नोगाज्स्की हे जबाबदारी सांभाळतील. मेनन २०२४ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील अफगाणिस्तान आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील पहिल्या उपांत्य सामन्यासाठी मैदानावरील पंच संघाचा भाग होते, तर नोगाज्स्की यांनी मागील आवृत्तीत चार गट सामने पंच म्हणून काम पाहिले होते, ज्यात भारताचा अमेरिकेविरुद्धचा सामना समाविष्ट होता..भारत आणि अमेरिका यांच्यात ७ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत सामना होईल आणि त्यात पॉल रीफेल आणि रॉड टकर यांची मैदानावरील पंच म्हणून नियुक्ती करण्यात येईल. टकर हे इंग्लंड विरुद्ध नेपाळ, भारत विरुद्ध नामिबिया आणि दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध संयुक्त अरब अमिराती या सामन्यांमध्येही पंच म्हणून काम करतील. २०२४ च्या अंतिम सामन्यात पंच म्हणून काम करणारे ख्रिस गॅफनी आणि रिचर्ड इलिंगवर्थ ११ फेब्रुवारी रोजी ऑस्ट्रेलिया आणि आयर्लंड यांच्यातील गट ब सामन्यासाठी पुन्हा एकत्र येतील. १५ फेब्रुवारी रोजी कोलंबो येथे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामन्यासाठी धर्मसेनासोबत इलिंगवर्थ मैदानावर असतील..Babar Azam च्या विकेटवरून अम्पायर कन्फ्युज; समालोचकांनी उडवली खिल्ली, पाकिस्तानची इभ्रत गेली Video.Match Officials at the ICC Men's T20 World Cup 2026सामनाधिकारी: डीन कॉस्कर, डेव्हिड गिल्बर्ट, रंजन मदुगले, अँड्र्यू पायक्रॉफ्ट, रिची रिचर्डसन, जवागल श्रीनाथ.पंच: रोलँड ब्लॅक, ख्रिस ब्राउन, कुमार धर्मसेना, ख्रिस गॅफनी, एड्रियन होल्डस्टॉक, रिचर्ड इलिंगवर्थ, रिचर्ड केटलबरो, वेन नाइट्स, डोनोव्हन कोच, जयरामन मदनगोपाल, नितीन मेनन, सॅम नोगाज्स्की, केएनए पद्मनाभन, अल्लाउद्दीन, अल्लाउद्दीन, लेसेन, अल्लाउद्दीन, लेसेन, रॅली, क्रिस्लेशन रीफेल, लँगटन रुसेरे, शरफुद्दौला इब्ने शाहिद, गाझी सोहेल, रॉड टकर, ॲलेक्स व्हार्फ, रवींद्र विमलासिरी, आसिफ याकूब..