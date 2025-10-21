IND vs AUS: विराट-रोहित चॅम्पियन्स, त्यांना कमी लेखू नका! रिकी पाँटिंगचे टीकाकारांना दिलं उत्तर

भारतीय संघाच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात विराट कोहली आणि रोहित शर्मा ७ महिन्यांनंतर पुनरागमन करताना दिसले. पहिल्या वनडेत दोघेही अपयशी ठरले, मात्र रिकी पाँटिंगने त्यांचे समर्थन केले. पाँटिंगने दोघांनाही कमी न लेखण्याचा सर्वांना इशारा दिला आहे. .भारतीय संघाच्या सध्या सुरू असलेल्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातील वनडे मालिकेकडे सर्वांचेच लक्ष आहे, यामागे कारण म्हणजे या मालिकेत तब्बल ७ महिन्यांनंतर विराट कोहली आणि रोहित शर्मा पुन्हा भारतीय संघाकडून खेळताना दिसत आहेत. यापूर्वी ते भारताकडून शेवटचे मार्च २०२५ मध्ये चॅम्पियन्स ट्रॉफी २०२५ स्पर्धेत खेळले होते. त्यानंतर ते रविवारी ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पर्थमध्ये झालेल्या पहिल्या वनडे सामन्यात खेळले. मात्र पहिल्याच सामन्यात दोघेही मोठी खेळी करण्यात अपयशी ठरले, त्यामुळे चाहत्यांची निराशा झाली. असे असले तरी ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज कर्णधार रिकी पाँटिंगने मात्र या दोघांचेही समर्थन केले आहे..Rohit Sharma विरुद्ध मिचेल स्टार्कने खरंच 176.5 Kmph वेगात बॉल टाकला? जाणून घ्या सत्य काय.पर्थमध्ये झालेल्या पहिल्या वनडेत रोहित शर्मा १४ चेंडूत ८ धावांवर असताना जोश हेजलवूडविरुद्ध बाद झाला, तर विराट कोहलीला भोपळाही फोडता आला नाही. तो ८ चेंडूत शून्यावर असताना मिचेल स्टार्कविरुद्ध बाद झाला. यानंतर त्यांच्या फॉर्मवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. तसेच सध्या दोघांच्या भवितव्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. २०२७ वनडे वर्ल्ड कपपर्यंत हे दोघेही भारताच्या वनडे संघात खेळणार की नाही, असे प्रश्न विचारले जात आहेत. मात्र पाँटिंगने त्यांच्यावर विश्वास दाखवत म्हटले आहे की २०२७ वर्ल्ड कपसाठी दोघेही प्रबळ दावेदार आहेत..पाँटिंग आयसीसीशी बोलताना म्हणाला, 'तुमची लय शोधणे ही मोठी गोष्ट आहे. जेव्हा तुम्ही विश्रांतीनंतर पुनरागमन करता, तेव्हा वनडे क्रिकेटमध्ये पुन्हा त्या लयीत येण्यासाठी कोणालाही थोडा वेळ लागू शकतो. मला अपेक्षा आहे की ते खेळाडू लवकरच पुन्हा लयीत येतील.'.पाँटिंग पुढे म्हणाला, 'मी जसं म्हटलो की ऍडलेड ही फलंदाजी करण्यासाठी आणि क्रिकेट खेळण्यासाठी उत्तम ठिकाण आहे. पण नक्कीच त्यांच्यासाठी सोपे असणार नाही कारण ते मर्यादीत षटकातील काही सर्वोत्तम गोलंदाजांविरुद्ध खेळणार आहेत, त्यामुळे आव्हान नक्कीच असेल.''पण जसं मी नेहमीच म्हणतो की तुम्ही चॅम्पियन खेळाडूला कधीही कमी लेखू शकत नाहीत. हे दोन्ही खेळाडू सर्वोत्तम आहेत आणि मी म्हणेल की मला वाटतं विराट वनडेतील मी पाहिलेला सर्वोत्तम खेळाडू आहे, तुम्ही त्यांना कमी लेखू शकत नाही.''ते योगदान देऊन त्यांच्या संघाला विजय मिळवून देण्यासाठी मार्ग शोधतील आणि जर त्यांनी तसं केलं, तर ते नक्कीच २०२७ च्या वर्ल्ड कप संघात असतील.' भारतीय संघाला २३ ऑक्टोबर रोजी ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध दुसरा वनडे सामना ऍडलेडला होणार आहे..Virat Kohli: भविष्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्यांना विराट कोहलीचे उत्तर, बरंच काही बोलून गेला! पाहा शास्त्री-गिलख्रिस्टने घेतलेली मुलाखत Video.पाँटिंगने असेही म्हटले की समोर छोटी छोटी उद्दिष्ट्ये ठेवून खेळायला हवं, फक्त २०२७ वर्ल्ड कपपर्यंत पोहचायचं असा विचार करून खेळू नये. तसेच त्याने विराट अत्यंत जिद्दी खेळाडू असल्याचे कौतुक करत म्हटले की विराटने ऑस्ट्रेलियातील मालिकेसाठी स्वत:ची काही उद्दिष्ट्ये ठेवायला हवीत. विराट आणि रोहित उत्तम खेळाडू आहेत आणि ते भारताच्या सर्वोत्तम संघात आहेत, पण ते वर्ल्ड कपच्या संघापर्यंत उत्तम कामगिरी करू शकतील का, हे येणारी वेळच सांगेल, असंही पाँटिंग म्हणाला. ऑस्ट्रेलियातील आगामी सामन्यांमधील खेळपट्ट्या फलंदाजीला पोषक असतील असंही पाँटिंगने सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.