IND vs AUS: विराट-रोहित चॅम्पियन्स, त्यांना कमी लेखू नका! रिकी पाँटिंगचे टीकाकारांना दिलं उत्तर

Ricky Ponting Defends Virat Kohli, Rohit Sharma: विराट कोहली आणि रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात पुनरागमन करताना पहिल्या वनडेत अपयशी ठरले. परंतु, दोघांनाही रिकी पाँटिंगने त्यांचे समर्थन दिले असून त्यांना कमी लेखू नका असा इशारा दिला आहे.
Summary

  • भारतीय संघाच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात विराट कोहली आणि रोहित शर्मा ७ महिन्यांनंतर पुनरागमन करताना दिसले.

  • पहिल्या वनडेत दोघेही अपयशी ठरले, मात्र रिकी पाँटिंगने त्यांचे समर्थन केले.

  • पाँटिंगने दोघांनाही कमी न लेखण्याचा सर्वांना इशारा दिला आहे.

