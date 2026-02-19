Cricket

SL vs ZIM, T20 WC: झिम्बाब्वेचा आणखी एक दे धक्का! ऑस्ट्रेलियानंतर यजमान श्रीलंकेला नमवले; टीम इंडियाला आव्हान दिले

Zimbabwe defeat Sri Lanka in T20 World Cup Colombo: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमध्ये धक्कादायक निकालांची मालिका सुरूच आहे. ऑस्ट्रेलियाला नमवल्यानंतर आता झिम्बाब्वेने यजमान श्रीलंकेलाही पराभूत करत मोठा धक्का दिला. ब गटाच्या शेवटच्या साखळी सामन्यात कोलंबोच्या मैदानावर यजमानांना सहज मात देत झिम्बाब्वेने आत्मविश्वासाचा नवा अध्याय लिहिला.
Swadesh Ghanekar
After Australia, Zimbabwe Script Another Upset Against Sri Lanka : ऑस्ट्रेलियापाठोपाठ झिम्बाब्वेने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत श्रीलंकेचा पराभव करून धक्कादायक निकालाची मालिका सुरू केली. ब गटाच्या शेवटच्या साखळी सामन्यात झिम्बाब्वेने यजमानांना कोलंबोच्या मैदानावर सहज पराभूत केले. ही भारतासह अन्य संघांसाठी धोक्याची घंटा आहे. झिम्बाब्वेला Super 8s मध्ये भारत, दक्षिण आफ्रिका व वेस्ट इंडिज यांचा सामना करायचा आहे.

