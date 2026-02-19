SL vs ZIM, T20 WC: झिम्बाब्वेचा आणखी एक दे धक्का! ऑस्ट्रेलियानंतर यजमान श्रीलंकेला नमवले; टीम इंडियाला आव्हान दिले

After Australia, Zimbabwe Script Another Upset Against Sri Lanka : ऑस्ट्रेलियापाठोपाठ झिम्बाब्वेने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत श्रीलंकेचा पराभव करून धक्कादायक निकालाची मालिका सुरू केली. ब गटाच्या शेवटच्या साखळी सामन्यात झिम्बाब्वेने यजमानांना कोलंबोच्या मैदानावर सहज पराभूत केले. ही भारतासह अन्य संघांसाठी धोक्याची घंटा आहे. झिम्बाब्वेला Super 8s मध्ये भारत, दक्षिण आफ्रिका व वेस्ट इंडिज यांचा सामना करायचा आहे. .यजमान श्रीलंकेने प्रथम फलंदाजी करताना ७ बाद १७८ धावा केल्यानंतर झिम्बाब्वेचा पराभव निश्चित मानला जात होता. पण, झिम्बाब्वेने कडवी टक्कर दिली. त्याआधी प्रथम फलंदाजीला आलेल्या श्रीलंकेकडून सलामीवीर पथूम निसंकाने सातत्यपूर्ण खेळ केला. त्याने ४१ चेंडूंत ८ चौकारांसह ६२ धावा केल्या. कुसल परेराने २२ व कुसल मेंडिसने १४ धावांची खेळी केली. पवन रत्ननायकेने २५ चेंडूंत ३ चौकार व २ षटकारांसह ४४ धावा करताना संघाला सन्मानजनक धावा करून दिल्या. दुनिथ वेलेलालागेने ८ चेंडूंत नाबाद १५ धावा केल्या..T20 WC, WI vs ITL : वेस्ट इंडिजच्या शेमार जोसेफचा वर्ल्ड रेकॉर्ड; ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये असा पराक्रम यापूर्वी झालाच नव्हता... .झिम्बाब्वेच्या ब्लेसिं मुझारबानी, ब्रॅड इव्हान्स व ग्रॅमी क्रेमेर यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. झिम्बाब्वेच्या फलंदाजांनीही दमदार सुरुवात केली. ब्रायन बेन्नेट व तदिवानाशे मरुमणी ( ३४) या जोडीने ६९ धावांची सलामी दिली. त्यानंतर रायन बर्लने १२ चेंडूंत २३ धावा कुटल्या. ब्रायनल कर्णधार सिकंदर रझाची साथ मिळाली आणि या दोघांनी शेवटच्या षटकापर्यंत सामना नेला..ब्रायनने अर्धशतक पूर्ण करताना १८ चेंडूंत १९ धावा अशी मॅच जवळ आणली. ब्रायन व सिकंदर यांनी ४० चेंडूंत ६९ धावांची भागीदारी केली. सिकंदर २६ चेंडूंत २ चौकार व ४ षटकारांसह ४५ धावा कुटल्या. तो बाद झाला तेव्हा झिम्बाब्वेला १० चेंडूंत १२ धावा हव्या होत्या. त्याच षटकात तशिंगा मुसेकिवाने उत्तुंग फटका मारला आणि दासून शनाकाने उलट्या दिशेने धाव घेत अप्रतिम झेल घेतला. ६ चेंडूंत ८ धावा झिम्बाब्वेला हव्या होत्या. २०व्या षटकात पहिलाच चेंडू टॉनी मुनयोंगाने सीमापार भिरकावला. त्यानंतर पुढील दोन चेंडूंत दोन धाव घेत झिम्बाब्वेने ६ विकेट्सने हा सामना जिंकला. ब्रायन ४८ चेंडूंत ८ चौकारांसह ६३ धावांची नाबाद खेळी केली..IND vs SA, T20 WC: अभिषेक शर्मा OUT, संजू सॅमसनला एक संधी? भारत Super 8 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध Playing XI मध्ये बदल करणार.Zimbabwe Super 8s Schedule२३ फेब्रुवारी - झिम्बाब्वे वि. वेस्ट इंडिज, वानखेडे, सायं. ७ वाजता२६ फेब्रुवारी - झिम्बाब्वे वि. भारत, चेन्नई, सायं. ७ वाजता१ मार्च - झिम्बाब्वे वि. दक्षिण आफ्रिका, दिल्ली, दुपारी ३ वाजता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.