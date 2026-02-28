Cricket

T20 WC, IND vs WI: रिंकू सिंगनं वडिलांच्या निधनाचं दुःख बाजूला सारून टीम इंडियासाठी कोलकाता गाठलं; Video Viral

Rinku Singh Arrives in Kolkata: रिंकू सिंगने वडिलांच्या निधनाचं दुःख बाजूला ठेवून भारतीय संघासाठी कोलकाताला रवाना होण्याचा निर्णय घेतला आहे. वडिलांच्या अंत्यसंस्कारानंतर त्याचा विमानतळावरील व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
Pranali Kodre
Rinku Singh Arrives in Kolkata: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारताला रविवारी (१ मार्च) वेस्ट इंडिजविरुद्ध कोलकातामधील ईडन गार्डन्सवर अंत्यंत महत्त्वाचा सामना खेळायचा आहे. मात्र या सामन्यापूर्वी भारतीय संघाचा फलंदाज रिंकू सिंगवर (Rinku Singh) दु:खाचा डोंगर कोसळला. शुक्रवारी सकाळी त्याच्या वडिलांचे निधन (Father Passed Away) झाले.

