T20 WC, IND vs WI: रिंकू सिंगनं वडिलांच्या निधनाचं दुःख बाजूला सारून टीम इंडियासाठी कोलकाता गाठलं; Video Viral

Rinku Singh Arrives in Kolkata: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारताला रविवारी (१ मार्च) वेस्ट इंडिजविरुद्ध कोलकातामधील ईडन गार्डन्सवर अंत्यंत महत्त्वाचा सामना खेळायचा आहे. मात्र या सामन्यापूर्वी भारतीय संघाचा फलंदाज रिंकू सिंगवर (Rinku Singh) दु:खाचा डोंगर कोसळला. शुक्रवारी सकाळी त्याच्या वडिलांचे निधन (Father Passed Away) झाले. .Rinku Singh: रिंकू सिंगची वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उर्वरित सामन्यातून माघार? टीम इंडियाच्या प्रशिक्षकांनी दिले महत्त्वाचे अपडेट्स.त्याच्या वडिलांना फोर-स्टेज कॅन्सर होता. गेल्या काही दिवसांपासून त्यांची प्रकृती बिघडली होती. त्यांच्यावर ग्रेटर नोएडा येथील हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू होते. त्यामुळे झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी रिंकू वडिलांना भेटूनही आला होता. मात्र अखेर शुक्रवारी सकाळी त्यांनी वयाच्या ६० व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. त्यामुळे रिंकू सिंग तातडीने वडिलांच्या अंत्यसंस्कारासाठी अलीगढला पोहचला होता. .तिथे त्याने अत्यंसंस्कार पूर्ण केले. पण हे दु:ख मनात साठवून आता रिंकू सिंग भारतीय संघाप्रती असलेलं कर्तव्य बजावण्यासाठी कोलकाताला रवाना झाला आहे.रिंकू सिंग कोलकातामध्ये भारतीय संघात सामील होण्यासाठी जात असतानाचा त्याचा विमानतळावरील व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे..रिंकू सिंगच्या वडिलांच्या निधनाबद्दल क्रिकेटविश्वातून शोक व्यक्त करण्यात आला होता. अनेक आजी-माजी क्रिकेटपटूंनी संवेदना व्यक्त करत श्रद्धांजली वाहिली आहे. विराट कोहली, युवराज सिंग, हरभजन सिंग यांनीही रिंकू सिंगला धीर देणारा संदेश लिहिला होता..Rinku Singh Father Passed Away : क्रिकेटपटू रिंकू सिंगच्या वडिलांचे निधन, कर्करोगाशी झुंज अपयशी, नोएडातील रुग्णालयात घेतला अखेरचा श्वास.रिंकू सिंगने टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये भारतासाठी ५ सामने खेळले आहेत. पण अद्याप त्याला फारशी छाप पाडता आलेली नाही. त्याला झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यातूनही वगळण्यात आले होते. संघसंयोजनाचा विचार करता वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या सामन्यातही प्लेइंग इलेव्हनमधील त्याच्या जागेवर सध्यातरी प्रश्नचिन्ह आहे.