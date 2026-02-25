Rinku Singh: रिंकू सिंगची वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उर्वरित सामन्यातून माघार? टीम इंडियाच्या प्रशिक्षकांनी दिले महत्त्वाचे अपडेट्स

Will Rinku Singh miss remaining T20 World Cup matches? भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सुपर ८ चा सामना गुरुवारी चेन्नईत होणार आहे. या सामन्यासाठी काल भारतीय खेळाडूंनी कसून सराव केला, परंतु या सराव सत्रात रिंकू सिंग कुठेच दिसला नाही. रिंकूच्या वडिलांना कर्करोग झाला आहे आणि त्यांच्यावर हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. त्यांची प्रकृती बिघडल्याने रिंकूला तातडीने दिल्लीला जावे लागले. आता रिंकू पुन्हा वर्ल्ड कपसाठी मैदानावर येईल का, याबाबतचे महत्त्वाचे अपडेट्स समोर आले आहेत. भारतीय संघाचे फलंदाज प्रशिक्षक सितांशू कोटक यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे..रिंकूचे वडील लिवर कॅन्सरशी झुंज देत आहेत आणि प्रकृती बिघडल्यानं त्यांना रुग्णालयात दाखल केल गेलं आहे. ते सध्या व्हेटिलेटर सपोर्टवर आहेत. रिंकू मंगळवारी चेन्नईहून दिल्लीला दाखल झाला आणि सध्या तो ग्रेटर नोएडात वडिलांवर उपचार सुरू असलेल्या रुग्णालयात आहे. कोटक यांनी आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत रिंकूच्या उपलब्धतेबाबत महत्त्वाचे अपडेट्स दिले. रिंकूच्या वडिलांची प्रकृती फार चांगली नाही. पण, तो आज संध्याकाळपर्यंत भारतीय संघाच्या ताफ्यात दाखल होईल, असे कोटक यांनी सांगितले..रिंकूला या वर्ल्ड कप स्पर्धेत फार काही खास कामगिरी करता आलेली नाही. त्याने पाच सामन्यांत अनुक्रमे ६, १, नाबाद ११, नाबाद ६, ० अशा धावा केल्या आहेत. झिम्बाब्वेविरुद्ध त्याला विश्रांती दिली जाण्याची दाट शक्यता आहे आणि त्याच्या जागी कुलदीप यादव किंवा संजू सॅमसन यांचा समावेश केला जाऊ शकतो. भारतीय संघाला झिम्बाब्वेविरुद्धचा हा सामना जिंकणे महत्त्वाचा आहे..सुपर ८ च्या ग्रुप १ मध्ये भारत सध्या तिसऱ्या क्रमांकावर आहे आणि उर्वरित दोन्ही सामन्यांत त्यांनी विजय मिळवूनही त्यांचे उपांत्य फेरीतील स्थान पक्के होणारे नाही. त्यांना दक्षिण आफ्रिकेच्या विजयावर अवलंबून रहावे लागणार आहे. भारतीय संघ झिम्बाब्वेविरुद्धच्या लढतीत संजूला संधी देण्याची दाट शक्यता आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.