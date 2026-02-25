Cricket

Rinku Singh: रिंकू सिंगची वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उर्वरित सामन्यातून माघार? टीम इंडियाच्या प्रशिक्षकांनी दिले महत्त्वाचे अपडेट्स

Rinku Singh return update T20 World Cup: टीम इंडियाचा स्फोटक फलंदाज रिंकू सिंग वर्ल्ड कपमधील उर्वरित सामन्यांमधून माघार घेणार का, अशी चर्चा रंगली होती. सराव सत्राला अनुपस्थित राहिल्यामुळे चाहत्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले होते.
Rinku Singh Set to Rejoin Team India, Coach Shares Key Update

Rinku Singh Set to Rejoin Team India, Coach Shares Key Update

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Will Rinku Singh miss remaining T20 World Cup matches? भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सुपर ८ चा सामना गुरुवारी चेन्नईत होणार आहे. या सामन्यासाठी काल भारतीय खेळाडूंनी कसून सराव केला, परंतु या सराव सत्रात रिंकू सिंग कुठेच दिसला नाही. रिंकूच्या वडिलांना कर्करोग झाला आहे आणि त्यांच्यावर हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. त्यांची प्रकृती बिघडल्याने रिंकूला तातडीने दिल्लीला जावे लागले. आता रिंकू पुन्हा वर्ल्ड कपसाठी मैदानावर येईल का, याबाबतचे महत्त्वाचे अपडेट्स समोर आले आहेत. भारतीय संघाचे फलंदाज प्रशिक्षक सितांशू कोटक यांनी महत्त्वाची माहिती दिली आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
ICC Mens T20 World Cup
cricket news today
T20 Cricket World Cup

Related Stories

No stories found.