तुमच्याशिवाय पुढचं आयुष्य कसं जाईल... T20 WC जिंकल्यानंतर रिंकू सिंगची वडिलांसाठी भावूक पोस्ट

भारतीय क्रिकेट संघाने टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा जिंकली. अहमदाबादमध्ये न्यूझीलंडचा अंतिम सामन्यात ९६ धावांनी पराभव केला आणि मायदेशात टी२० वर्ल्ड कप (T20 World Cup) उंचावण्याचा पराक्रम केला. भारतीय संघ सलग दोन आणि एकूण तीन टी२० वर्ल्ड जिंकणारा पहिला संघ ठरला. या ऐतिहासिक विजेतेपदाला आता तीन दिवस झाले असून खेळाडू आपापल्या घरी परतले आहेत. दरम्यान, हा वर्ल्ड कप भारताने जिंकला असला तरी ही स्पर्धा भारतीय खेळाडू रिंकू सिंगसाठी (Rinku Singh) अत्यंत भावनिक होती. .Gary Kirsten : भारताला वर्ल्ड कप जिंकून देणारा कोच, आता श्रीलंकेला प्रशिक्षण देणार; T20 World Cup नंतर बोर्डाचा निर्णय .ही स्पर्धा सुरू असतानाच रिंकू सिंगवर दु:खाचा डोंगर कोसळला होता. त्याच्या वडिलांची प्रकृती बिघडली आणि नंतर त्याच्या वडिलांचे निधन झाल्याचेही समजले. त्यामुळे रिंकू स्पर्धा सुरू असतानाच घरी जाऊन अंत्यसंस्कार करून लगेचच भारतीय संघात सामील झाला होता. हा संपूर्ण कालावधी त्याच्यासाठी अत्यंत भावनिक होता. पण यादरम्यान, त्याने कोणतंही भाष्य केले नव्हते. मात्र अखेर त्याने त्याच्या भावना एक पोस्ट करत व्यक्त केल्या आहेत..मंगळवारी (१० मार्च) रिंकू सिंगने वडिलांसोबतचा फोटो पोस्ट केला असून लिहिले की 'तुमच्याशी बोलल्याशिवाय एकही दिवस गेला नाही. मला माहित नाही, तुमच्याशिवाय पुढचं आयुष्य कसं जाईल. पण मला प्रत्येक पावलावर तुमची गरज असेल. तुम्हीच शिकवलं होतं की कर्तव्य सर्वात आधी आहे. त्यामुळे मैदानात तुमचं स्वप्न पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत होतो. आता तुमचं स्वप्न पूर्ण झालं आहे. तर आता असंच वाटतंय की तुम्ही माझ्यासोबत असता तर... प्रत्येत लहान-मोठ्या गोष्टींमध्ये तुमची कमी भासेल. पापा, तुम्हाला खूप मिस करेल, खूप जास्त.'.रिंकू सिंग याच्या वडिलांना चौथ्या स्टेजचा कर्करोग होता. याच आजाराशी झुंज देताना त्यांनी शेवटचा श्वास घेतला. रिंकूला त्यांनी टी२० वर्ल्ड कपमध्ये खेळताना पाहिलं असलं, तरी मात्र त्याला टी२० वर्ल्ड कप जिंकताना त्याला पाहाता आलं नाही. दरम्यान रिंकूच्या पोस्टवर अनेकांनी शोक व्यक्त करत रिंकूला सहानुभूती दिली आहे..T20 World Cup : अहमदाबाद में जितना जरूरी था, आपको तो पता ही हैं! सूर्यकुमार यादव मुंबईत येताच काय म्हणाला बघा Video Viral.रिंकू सिंगने या टी२० वर्ल्ड कपमध्ये ५ सामने खेळले आहेत. त्याने खालच्या फळीत फलंदाजी केली असून २४ धावा केल्या. त्याला २०२४ च्या टी२० वर्ल्ड कपमध्ये रिंकू राखीव खेळाडूंमध्ये होता, पण २०२६ टी२० वर्ल्ड कपसाठी त्याला संघात संधी मिळाली आणि त्याला ५ सामने खेळायलाही मिळाले. इतकेच नाही, तर पहिल्याच वर्ल्ड कप स्पर्धेत खेळताना तो विजेताही झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.