रिंकू सिंगचा T20 World Cup साठीही पत्ता कट? द. आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेसाठी भारतीय संघ जाहीर होताच चर्चेला उधाण

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या टी२० मालिकेसाठी भारतीय संघ जाहीर झाला. पण रिंकू सिंगला भारताच्या संघात स्थान न मिळाल्याने त्याच्या वर्ल्ड कप २०२६ मधील संधीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गेल्या काही महिन्यांतील अस्थिर फॉर्म आणि मर्यादित संधींमुळे त्याच्यासाठी परिस्थिती आणखी कठीण झाली आहे. .भारतीय संघाला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ९ डिसेंबरपासून पाच सामन्यांची वनडे मालिका खेळवली जाणार आहे. भारत आणि श्रीलंका या देशात ७ फेब्रुवारी २०२६ पासून टी२० वर्ल्ड कप खेळवला जाणार आहे. या वर्ल्ड कपच्या दृष्टीने भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात होणारी टी२० मालिका महत्त्वाची मानली जात आहे. कारण आता वर्ल्ड कप सुरू होण्यासाठी आता केवळ दोन महिन्यांचा कालावधी राहिला आहे. अशात या मालिकेतून दोन्ही संघ अंतिम तयारीच्या दृष्टीने अनेक प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याचा प्रयत्न करताना दिसतील..India T20I Squad Announced: हार्दिक पांड्याचे भारतीय संघात पुनरागमन! द. आफ्रिकेविरुद्ध टी२० मालिकेसाठी शुभमन गिललाही संधी, पण....अशातच आता रिंकू सिंग टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेसाठी भारतीय संघात असणार की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. याबाबत सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. कारण दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या आगामी टी२० मालिकेसाठी रिंकू सिंगला भारताच्या संघात स्थान मिळालेले नाही. सध्या अशी चर्चा आहे की दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या टी२० मालिकेसाठी निवडलेल्या भारतीय संघातील खेळाडू टी२० वर्ल्ड कपसाठीच्या संघातही कायम राहण्याची शक्यता आहे. त्यात आता रिंकूला संधी न दिल्याने अनेक उलट-सुलट चर्चा होत आहेत..काही महिन्यांपूर्वी रिंकू भारताचा फिनिशर म्हणून ओळखला जात होता. २०२४ टी२० वर्ल्ड कपमध्येही त्याला राखीव खेळाडूंमध्ये संधी मिळाली होती. त्यावेळी रोहित शर्माने त्याला पुढच्या वर्ल्ड कपमध्ये त्याला संधी मिळू शकते असं म्हटलं होतं. मात्र गेल्या काही महिन्यात रिंकू सातत्याने भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी संघर्ष करताना दिसला आहे. त्याला आशिया कप २०२५ स्पर्धेतही केवळ अंतिम सामन्यात संधी मिळाली होती. त्यावेळी हार्दिक पांड्या दुखापतग्रस्त झाल्याने रिंकूला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळवण्यात आले होते. पण त्या अंतिम सामन्यातही तो केवळ शेवटचा चेंडू खेळू शकला होता, ज्यावर त्याने विजयी धाव काढली होती..गेल्या १७ टी२० सामन्यांपैकी खालच्या फळीत फलंदाजीला येणाऱ्या रिंकूला ६ सामन्यात भारतासाठी फलंदाजीची संधीच मिळाली नव्हती. तसेच ज्या सामन्यांत फलंदाजी केली, त्यात केवळ एकदाच त्याला ३० धावांचा टप्पा पार करता आला होता. सध्या सुरू असलेल्या सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी स्पर्धेतही त्याला मोठ्या धावा करता न आल्याने त्याचा फटका रिंकूला बसला आहे. त्याने या स्पर्धेत पहिल्या ४ सामन्यात उत्तर प्रदेशसाठी केवळ एका सामन्यात मध्यप्रदेशविरुद्ध ६५ धावांची खेळी केली. इतर तीन सामन्यांत त्याने ४, १ आणि १४ धावांचीच खेळी केली. दरम्यान, रिंकूच्या या फॉर्मचा फटका त्याला बसताना दिसत असून सध्या भारताच्या संघातून बाहेर झाला आहे..IND vs SA, ODI मालिका सुरू असतानाच भारताच्या क्रिकेटपटूची निवृत्तीची घोषणा; वर्ल्डपही खेळला, तर CSK चेही केलं प्रतिनिधित्व.२०२३ मध्ये आयर्लंड विरुद्ध टी२० सामन्यातून रिंकूने भारतासाठी पदार्पण केले होते. तेव्हापासून त्याने ३५ टी२० सामने भारतासाठी खेळले असून ३ अर्धशतकांसह ४२.३० च्या सरासरीसह ५५० धावा केल्या आहेत.दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध टी२० मालिकेसाठी भारताचा संघ -सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल (उपकर्णधार)*, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वॉशिंग्टन सुंदर.