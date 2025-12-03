Cricket

रिंकू सिंगचा T20 World Cup साठीही पत्ता कट? द. आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेसाठी भारतीय संघ जाहीर होताच चर्चेला उधाण

Rinku Singh dropped from India T20I Squad: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची आगामी टी२० मालिका पुढच्यावर्षी होणाऱ्या टी२० वर्ल्ड कपच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. पण या वर्ल्ड कपसाठी आता रिंकू सिंगला संधी मिळणार की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
Rinku Singh

Rinku Singh

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या टी२० मालिकेसाठी भारतीय संघ जाहीर झाला.

  • पण रिंकू सिंगला भारताच्या संघात स्थान न मिळाल्याने त्याच्या वर्ल्ड कप २०२६ मधील संधीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

  • गेल्या काही महिन्यांतील अस्थिर फॉर्म आणि मर्यादित संधींमुळे त्याच्यासाठी परिस्थिती आणखी कठीण झाली आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Team India Squad
T20 Series
cricket news today
T20 World Cup squad
India vs South Africa

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com