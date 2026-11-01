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RINKU SINGH: ठरलं तर मग! रिंकू सिंहच्या लग्नाची तारीख पक्की, बहीण नेहा सिंहने दिली मोठी अपडेट; शॉपिंगही झाली सुरू, जाणून घ्या सविस्तर

Rinku Singh Priya Saroj Wedding Date: क्रिकेटपटू रिंकू सिंह आणि खासदार प्रिया सरोज यांचं लग्न डिसेंबरमध्ये होणार आहे. रिंकूची बहीण नेहा सिंह लग्नाच्या शॉपिंगसाठी बाजारात पोहोचली. प्रिया सरोज यांनीही लग्नाच्या तयारीबाबत माहिती दिली.
Rinku Singh Priya Saroj Wedding Date

Rinku Singh Priya Saroj Wedding Date

esakal

Varsha Balhe
Updated on

RINKU SINGH PRIYA SAROJ WEDDING DATE: भारतीय क्रिकेटपटू रिंकू सिंह आणि समाजवादी पक्षाच्या खासदार प्रिया सरोज यांच्या लग्नाची सध्या चर्चा सुरू आहे. गेल्या वर्षी दोघांचा साखरपुडा झाला होता. आता त्यांच्या लग्नाची तारीखही निश्चित झाली आहे.

येत्या डिसेंबरमध्ये लखनऊमधील रमाडा हॉटेलमध्ये दोघे लग्नबंधनात अडकणार आहेत. लग्नाची तारीख ठरल्यानंतर दोन्ही कुटुंबांनी तयारी सुरू केली आहे.

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