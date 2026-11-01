RINKU SINGH: ठरलं तर मग! रिंकू सिंहच्या लग्नाची तारीख पक्की, बहीण नेहा सिंहने दिली मोठी अपडेट; शॉपिंगही झाली सुरू, जाणून घ्या सविस्तर

RINKU SINGH PRIYA SAROJ WEDDING DATE: भारतीय क्रिकेटपटू रिंकू सिंह आणि समाजवादी पक्षाच्या खासदार प्रिया सरोज यांच्या लग्नाची सध्या चर्चा सुरू आहे. गेल्या वर्षी दोघांचा साखरपुडा झाला होता. आता त्यांच्या लग्नाची तारीखही निश्चित झाली आहे. येत्या डिसेंबरमध्ये लखनऊमधील रमाडा हॉटेलमध्ये दोघे लग्नबंधनात अडकणार आहेत. लग्नाची तारीख ठरल्यानंतर दोन्ही कुटुंबांनी तयारी सुरू केली आहे..रिंकू सिंहची बहीण नेहा सिंह हिने नुकताच तिच्या व्लॉगमधून लग्नाच्या शॉपिंगची माहिती दिली आहे. नेहा तिच्या आई आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांसोबत साड्यांची खरेदी करण्यासाठी बाजारात गेली होती. यावेळी त्यांनी एका शोरूममधून तब्बल नऊ साड्या पसंत केल्या. त्यानंतर आणखी दोन शोरूममध्ये जाऊन काही साड्या आणि लग्नासाठी लागणारे कपडेही पाहिले..VIRAT KOHLI: विराट कोहलीचा सराव सुरू, न्यूझीलंडविरुद्ध वनडे मालिकेचा थरार कधी रंगणार? जाणून घ्या ५ सामन्यांचं संपूर्ण वेळापत्रक.नेहाने सांगितलं की, साड्यांची खरेदी झाल्यानंतर आता लहान मुलांच्या कपड्यांची शॉपिंग करायची आहे. त्यामुळे रिंकूच्या लग्नासाठी घरात तयारी सुरू झाल्याचं तिच्या व्लॉगमधून पाहायला मिळत आहे..दरम्यान, खासदार प्रिया सरोज यांनीही लग्नाच्या तयारीबद्दल माहिती दिली आहे. क्रिकेट आणि राजकारण या दोन्ही क्षेत्रांतील व्यस्त वेळापत्रक सांभाळून लग्नाचं नियोजन कसं करत आहात, असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला होता. त्यावर बोलताना त्यांनी सांगितलं की, दोघांच्याही कामाचं वेळापत्रक व्यस्त असतं. सतत प्रवास आणि कामामुळे एकमेकांसाठी वेळ काढणं कधी कधी कठीण होतं. मात्र, दोघेही एकमेकांच्या वेळेचा आदर करतात. लग्नाचं नियोजन दोघे मिळून करत असून कुटुंबीयांचीही त्यांना मदत मिळत आहे..रिंकू सिंहनेही याबाबत सांगितलं की, क्रिकेटमुळे त्याला सतत प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे लग्नाची तयारी करताना दोघेही साधेपणाने नियोजन करत आहेत. दोघांच्या कामाचा ताण एकत्र असताना बाजूला ठेवण्याचा प्रयत्न असतो, असंही त्याने सांगितलं..Cricket News: महाराष्ट्राच्या संघाला ३३३ धावांवर रोखले; रणजी क्रिकेट करंडक ;सेनादलच्या एक बाद ७४ धावा.रिंकू सिंह आणि प्रिया सरोज यांचा ८ जून २०२५ रोजी लखनऊमध्ये साखरपुडा झाला होता. आता ४ डिसेंबरला दोघांचं लग्न होणार असल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांनी तयारी सुरू केली आहे. या लग्नाला क्रिकेट आणि राजकीय क्षेत्रातील त्यांचे जवळचे मित्र, नातेवाईक आणि पाहुणे उपस्थित राहणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.