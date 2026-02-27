Rinku Singh : देशासाठी रिंकू सिंग परतणार! वडिलांच्या अंतिम संस्कारानंतर तो कोलकात्यात संघात दाखल होणार, वेस्ट इंडिजला भिडणार...

Rinku Singh to play IND vs WI Super 8 match: भारतीय संघाचा फिनिशर रिंकू सिंग वडिलांच्या अंतिम संस्कारानंतर तो उद्या भारतीय संघात दाखल होणार आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे सचिव देवजित सैकिया यांनी ही माहिती दिली आहे. रिंकूच्या वडिलांची कर्करोगाशी झुंज अपयशी ठरली आणि त्यांच्यावर आज अंतिम संस्कार करण्यात आले. त्यानंतर रिंकू शनिवारी कोलकाता येथे भारतीय संघात दाखल होणार आहे आणि ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या निर्णायक सामन्यात त्याच्या खेळण्याची शक्यता आहे..रिंकू सिंग उद्या कोलकाता येथे भारतीय संघात दाखल होईल, असे सचिव सैकिया यांनी IANS ला सांगितले. रिंकू काल भारतीय संघासोबत चेन्नईत होता आणि पहाटे ५ चं विमान पकडून तो नवी दिल्ली येथे दाखल झाला होता. रिंकूचे वडील खानचंद यांच्यावर नवी दिल्लीतील हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू होते. पण, त्यांची मृत्यूशी झुंज अपयशी ठरली. २१ फेब्रुवारी रोजी प्रकृती लक्षणीयरीत्या बिघडल्याने खानचंद यांना ग्रेटर नोएडा येथील यथार्थ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते . शुक्रवारी पहाटे त्यांचे निधन होण्यापूर्वी त्यांना व्हेंटिलेटर सपोर्टवर ठेवण्यात आले होते..T20 WC, IND vs WI: रिंकू सिंग IN, तिलक वर्मा OUT? वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या अतिमहत्त्वाच्या सामन्यात भारताच्या Playing XI मध्ये बदल.रिंकू यापूर्वी त्याच्या वडिलांच्या प्रकृती बिघडत असताना त्यांच्यासोबत होता, परंतु गुरुवारी एमए चिदंबरम स्टेडियमवर झिम्बाब्वेविरुद्धच्या भारताच्या सामन्यापूर्वी तो पुन्हा संघात सामील झाला होता. तत्पूर्वी, उत्तर प्रदेश क्रिकेट असोसिएशनचे प्रमुख प्रेम मनोहर गुप्ता यांनीही क्रिकेटपटूच्या वडिलांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला. "रिंकू सिंगच्या वडिलांच्या निधनाबद्दल ऐकून खरोखरच दुःख झाले. रिंकूचे लग्न नुकतेच ठरले होते आणि कुटुंबात आनंदाचे वारे वाहू लागले होते. अशा वेळी, हे नुकसान आणखी वेदनादायक वाटते," असे त्यांनी आयएएनएसला सांगितले..बीसीसीआयचे अध्यक्ष मिथुन मनहास यांनीही शोकसंवेदना व्यक्त केल्या आहेत. वर्ल्ड कप संघात शेवटच्या क्षणी समावेश करण्यात आलेल्या रिंकूने अद्याप अपेक्षा पूर्ण केलेल्या नाहीत. त्याने आतापर्यंत पाच डावांमध्ये फक्त २४ धावा केल्या आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.