Vijay Hazare Trophy : भारतीय संघात परतला अन् Rinku Singh सूसाट सुटला... १५ चेंडूंत ६८ धावांसह ठोकले वादळी शतक

Rinku Singh 68 runs in 15 balls explosive knock: भारताच्या ट्वेंटी-२० संघात परतलेल्या रिंकू सिंगने विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत वादळी शतक झळकावले आहे. चंदीगडविरुद्धच्या सामन्यात रिंकून पाचव्या क्रमांकावर येताना शतकी खेळी करून संघाला ४ बाद ३६७ धावांपर्यंत पोहोचवले. हे त्याचे लिस्ट ए क्रिकेटमधील दुसरे शतक ठरले आणि मधल्या फळीत तो उत्तर प्रदेश संघासाठी ५०+ हून अधिक धावांच्या सरासरीने धावा चोपतोय...सलामीवीर अभिषेक गोस्वामी ( १) संदीप शर्माच्या गोलंदाजीवर तिसऱ्या षटकात माघारी परतला. पण, ध्रुव जुरेल व आर्यन जुयाल यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी ९६ धावांची भागीदारी करून उत्तर प्रदेशला पुन्हा फ्रंटसीटवर बसवले. जुरेल ५७ चेंडूंत ११ चौकारांसह ६७ धावांवर झेलबाद झाला. समीर रिझवीनेही ३२ धावांचे योगदान देताना आर्यनसह तिसऱ्या विकेटसाठी ७१ धावा जोडल्या..Ishan Kishan : ३३ चेंडूंत शतक झळकावणाऱ्या इशानची राजस्थानविरुद्धच्या सामन्यातून माघार; तातडीने गेला घरी... नेमकं काय घडलं?.त्यानंतर आर्यन व रिंकू सिंग ही जोडी चंदीगडच्या गोलंदाजांवर बरसली. दोघांनी चौथ्या विकेटसाठी ७७ चेंडूंत १३४ धावांची भागीदारी केली. आर्यन ११८ चेंडूंत ७ चौकार व ८ षटकारांचा पाऊस पाडून १३४ धावांवर माघारी परतला. रिंकूने तुफान फटकेबाजी करून ६० चेंडूंत ११ चौकार व ४ षटकारांसह १०६ धावांची नाबाद खेळी केली. त्याला प्रशांत वीर ( १२) याची साथ मिळाली आणि दोघांनी ३५ चेंडू ६३ धावा जोडल्या..वर्ल्ड कप संघात एन्ट्री...रिंकू सिंगने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सातत्यपूर्ण खेळ केला आणि त्यामुळेच त्याची ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठीच्या भारतीय संघात निवड झाली. हा संघ जाहीर होईपर्यंत रिंकूचे नाव स्पर्धेतही नव्हते, परंतु निवड समितीने त्याच्यावर विश्वास दाखवला आहे. या निवडीनंतर रिंकून लिस्ट ए क्रिकेटमधील दोन लढतीत ६७ व १०६ धावांची खेळी केली आहे. सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीतही त्याने मैदान गाजवले होते..Vijay Hazare Trophy live : १४ चेंडू ५८ धावा... विराट कोहलीच्या फटकेबाजीने पुन्हा केला कल्ला... सलग दुसऱ्या शतकाला थोडक्यात हुकला.भारताचा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपसाठीचा संघसूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल , रिंकू सिंग, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, संजू सॅमसन , इशान किशन, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्थी, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, हर्षित राणा..