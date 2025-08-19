Asia cup 2025: टीम इंडियाचा रिंकू सिंगवरील विश्वास उडालाय? संघातील स्थानही आलंय धोक्यात, कारण..

आशिया कप २०२५ साठी भारतीय संघाच्या निवडीवर सर्वांचे लक्ष आहे. रिंकू सिंगच्या कामगिरीत गेल्या वर्षभरात घट झाल्याने त्याच्या स्थानावर प्रश्नचिन्ह आहे. २०२३ आयपीएलमध्ये चमकदार कामगिरी केल्यानंतरही त्याला २०२४ टी२० वर्ल्ड कपसाठी संघात स्थान मिळाले नव्हते..पुढच्या वर्षी टी२० वर्ल्ड कप खेळवण्यात खेवण्यात येणार आहे. याच दृष्टीने यावर्षी सप्टेंबरमध्ये होणारी आशिया कप २०२५ स्पर्धा महत्त्वाची आहे. त्यामुळे या स्पर्धेसाठी निवडण्यात येणाऱ्या भारतीय संघाकडे सर्वांचेच लक्ष आहे. या स्पर्धेसाठी निवड होणारे बरेच भारतीय खेळाडू पुढीलवर्षी टी२० वर्ल्ड कप खेळतानाही दिसू शकतात. त्यामुळे सध्या भारतीय संघात कोणाची निवड होईल यावर क्रिकेटवर्तुळात चर्चा रंगली आहे.यातही रिंकू सिंग हा देखील चर्चेचा विषय ठरत आहे..Asia Cup 2025: संजू सॅमसन, तिलक वर्मा, रिंकू सिंग आशिया चषकासाठीच्या या संघातून बाहेर; जाणून घ्या कोणाला मिळाली संधी....कोलकाता नाईट रायडर्ससाठी २०२३ आयपीएलमध्ये रिंकू सिंगने कमालीची कामगिरी करताना ४७४ धावा ठोकल्या होत्या. त्यामुळे भारताची फिनिशरची चिंता मिटल्याच्या चर्चा होत्या. त्याने त्याचवर्षी आयर्लंड दौऱ्यासाठी भारतीय संघात निवड झाली होती. त्याने काही शानदार खेळीही केल्या. त्यामुळे तो टी२० संघातील नियमित खेळाडूही बनला. मात्र त्याला २०२४ टी२० वर्ल्ड कपसाठी भारतीय संघात जागा मिळवता आली नाही. तो राखीव खेळाडू म्हणून राहिला. त्यावेळी त्याबाबत बरेच प्रश्न उपस्थित झाले होते..मात्र गेल्या वर्षभरात रिंकू सिंगची कामगिरी खालावली आणि त्यामुळे आता आगामी आशिया कप स्पर्धेसाठीही भारतीय संघातील त्याच्या स्थानावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. रिंकू सिंगने भारत आणि कोलकाता नाईट रायडर्सकडून फारशी चांगली कामगिरी गेल्या वर्षभरात केलेली नाही.त्याने गेल्यावर्षी बांग्लादेश विरूद्धच्या टी२० मालिकेपर्यंत भारतासाठी १९ डावात ५९.८७ च्या सरासरीने ४७९ धावा केल्या होत्या, त्याचा स्ट्राईक रेटही १७५ च्या आसपास होता. मात्र त्यानंतर त्याच्या कामगिरी खालावली. त्याला दक्षिण आफ्रिका आणि इंग्लंड संघांविरुद्ध झालेल्या टी२० मालिकांमध्ये फार खास काही करता आले नाही.त्याने ७ सामन्यांत केवळ ६७ धावा केल्या. त्याचा स्ट्राईक रेटही १०१ होता..तसेच आयपीएलमध्ये सांगायचे झाले, तर २०२४ मध्ये त्याने १५ सामन्यांत केवळ १६८ धावा केल्या. तसेच आयपीएल २०२५ मध्ये त्याने १३ सामन्यांत २०६ धावाच केल्या. या दोन्ही हंगामात त्याने प्रत्येकी ११ डावात फलंदाजी केली. यावेळी त्याची सरासरीने अनुक्रमे १८.६६ आणि २९.४२ अशी होती. आयपीएल २०२५ मध्ये रिंकूने खालच्या फळीत अधिक फलंदाजी केली होती. त्यामुळे त्याला फार चेंडू खेळण्याची संधीही मिळाली नाही. कदाचित त्यामुळेही त्याच्या कामगिरीवर परिणाम झाला असल्याची शक्यता आहे..Asia Cup 2025: आशिया करंडक आज संघ निवड; शुभमन गिल आणि श्रेयस अय्यरसाठी तारेवरची कसरत, जयस्वालबाबतही प्रश्न.पण, आता रिंकू समोरील स्पर्धाही वाढली आहे. श्रेयस अय्यर, वॉशिंग्टन सुंदर यांच्यासोबतच रियान परागही शर्यतीत आहेत. श्रेयस आणि सुंदर दोघे चांगल्या फॉर्ममध्ये देखील आहेत. त्यामुळे एकावेळी रिंकू हा भारताचा भरवशाचा फिनिशर वाटत असतानाच आता त्याच्या जागेवरच प्रश्नचिन्ह आहे..FAQsरिंकू सिंग आशिया कप २०२५ संघात असेल का?➤ रिंकू सिंगच्या खराब फॉर्ममुळे निवडीवर प्रश्नचिन्ह आहे.रिंकु सिंगचा आयपीएल २०२५ मधील परफॉर्मन्स कसा होता?➤ रिंकू सिंगने १३ सामन्यांत २०६ धावा केल्या, पण सातत्य गाठू शकला नाही.भारतीय संघात रिंकू सिंगच्या जागेसाठी कोण स्पर्धेत आहेत?➤ श्रेयस अय्यर, वॉशिंग्टन सुंदर आणि रियान पराग..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.