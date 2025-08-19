Cricket

Asia cup 2025: टीम इंडियाचा रिंकू सिंगवरील विश्वास उडालाय? संघातील स्थानही आलंय धोक्यात, कारण..

Rinku Singh’s Asia Cup 2025 Spot Uncertainty: आशिया कप २०२५ स्पर्धेसाठी आज भारतीय संघाची घोषणा होणार आहे. मात्र या संघात रिंकू सिंगला संधी मिळणार का यावर प्रश्नचिन्ह आहे.
Summary

  • आशिया कप २०२५ साठी भारतीय संघाच्या निवडीवर सर्वांचे लक्ष आहे.

  • रिंकू सिंगच्या कामगिरीत गेल्या वर्षभरात घट झाल्याने त्याच्या स्थानावर प्रश्नचिन्ह आहे.

  • २०२३ आयपीएलमध्ये चमकदार कामगिरी केल्यानंतरही त्याला २०२४ टी२० वर्ल्ड कपसाठी संघात स्थान मिळाले नव्हते.

