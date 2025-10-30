Rishabh Pant is Back! दक्षिण आफ्रिकेच्या फलंदाजाला बाद करण्यासाठी गोलंदाजांशी गमतीशीर संवाद, Video व्हायरल

रिषभ पंतने इंग्लंड दौऱ्यातील दुखापतीनंतर दक्षिण आफ्रिका अ संघाविरुद्ध पुनरागमन केले आहे. बंगळुरूत सुरू असलेल्या कसोटी सामन्यात त्याने यष्टीरक्षण करताना गोलंदाज तनुष कोटियनला सल्ले देत गमतीशीर संवाद साधला. पंतचा हा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. .इंग्लंड दौऱ्यात जुलैमध्ये चौथ्या कसोटी सामन्यात खेळताना भारताचा यष्टीरक्षक फलंदाज रिषभ पंतच्या तळपायाला ख्रिस वोक्सने टाकलेला चेंडू जोरात लागला होता. त्यामुळे पंतला फ्रॅक्टर झाले होते. पण आता तो या दुखापतीतून सावरला असून त्याने नुकतेच क्रिकेटच्या मैदानात पुनरागमन केले आहे. तो गुरुवारपासून (३० ऑक्टोबर) दक्षिण आफ्रिका अ संघाविरुद्ध सुरू झालेल्या कसोटी मालिकेत भारतीय अ संघाचे नेतृत्व करताना दिसत आहे. इंग्लंड दौऱ्यातील दुखापतीनंतर हा पंतचा पहिलाच सामना आहे..Rishabh Pant: तीन महिन्यांनंतर रिषभ पंतचे आज पुनरागमन; आफ्रिका अ संघाविरुद्ध चार दिवसांचा सामना.पुनरागमन करताच रिषभ पंतचा यष्टीरक्षण कराताना जुनाच अंदाज पुन्हा पाहायला मिळाला आहे. या सामन्यातही तो यष्टीरक्षण करताना गोलंदाजांशी आणि आजूबाजूच्या क्षेत्ररक्षकांशी गमतीशीर संवादही साधताना दिसला. त्याचा सध्या एक व्हिडिओही व्हायरल होत आहे. खरंतर रिषभ पंत नेहमीच यष्टीरक्षण करताना स्टंपच्या मागून काही ना काही बोलताना दिसतो. कधी तो फलंदाजांचे लक्ष विचलित करताना दिसतो, तर कधी गोलंदाजांना प्रोस्ताहन देताना दिसतो, तर कधी स्वत:शीच बोलतानाही दिसतो..दक्षिण आफ्रिका अ संघाविरुद्ध बंगळुरूत सुरू असलेल्या कसोटी सामन्यादरम्यानही तो भारतीय अ संघाचा गोलंदाज तनुष कोटियनला सल्ले देतानाचा त्यांचा संवाद स्टंम्प माईकमध्ये कैद झाला. या सामन्यात रिषभ पंतने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेचा संघ प्रथम फलंदाजीसाठी उतरला. .Rishabh Pant : दिलदार पंत! गरीब विद्यार्थिनीच्या मदतीला धावला 'ऋषभ'; क्रिकेटपटूने कॉलेजमध्ये जमा केली प्रवेश फी.यादरम्यान, क्षेत्ररक्षण करत असताना तनुष कोटियनच्या गोलंदाजीवेळी त्याच्याशी बोलताना रिषभ पत म्हणत होता, 'ऑफसाईडला जास्त क्षेत्ररक्षक नाहीयेत. तू तुझी गोलंदाजी करत राहा. थोडावेळ स्टम्पवर चेंडू टाकत राहा.' यानंतर तो तनुषला प्रोत्साहन देतानाही त्याची लय कायम ठेवण्यास सांगतानाही दिसला. तनुषने टाकलेल्या एका चेंडूवर फलंदाजाने बचावात्मक शॉट खेळल्यानंतर रिषभ पंतने त्याच्या चेंडूचे कौतुक करताना म्हटले की 'अरे भाई हेच. असेच ६ चेंडू टाकून बघ जरा. मजा येईल.' हा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे..दरम्यान, सामन्याबद्दल सांगायचे झाले तर दक्षिण आफ्रिकेने पहिली विकेट चौथ्याच षटकात लेसेगो सेनोक्वानेच्या रुपात गमावली होती. त्याला अंशुल कंबोजने आयुष म्हात्रेच्या हातून शून्यावर बाद केले होते. पण त्यानंतर जॉर्न हर्मन आणि झुबेर हामझा यांची जोडी जमली. या दोघांनी १३० धावांची भागीदारी केली. दोघांनीही अर्धशतके केली. पण अखेर गुरनूर ब्रारने ३५ व्या षटकात झुबेरला रिषभ पंतच्या हातून झेलबाद केले. झुबेरने १०९ चेंडूत ९ चौकार आणि १ षटकारासह ६६ धावांची खेळी केली. दक्षिण आफ्रिका अ संघाने ३९ षटकात २ बाद १५३ धावा केल्या आहेत. हर्मनने नाबाद ६४ धावांची खेळी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.