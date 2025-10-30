Cricket

Rishabh Pant is Back! दक्षिण आफ्रिकेच्या फलंदाजाला बाद करण्यासाठी गोलंदाजांशी गमतीशीर संवाद, Video व्हायरल

Rishabh Pant’s hilarious stump mic moment: इंग्लंड दौऱ्यातील दुखापतीनंतर रिषभ पंतने दक्षिण आफ्रिका अ संघाविरुद्ध पुनरागमन केले आहे. बंगळुरूत सुरू असलेल्या सामन्यात तो यष्टीरक्षण करताना खेळाडूंशी मजेशीर संवाद साधताना दिसत आहे.
Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • रिषभ पंतने इंग्लंड दौऱ्यातील दुखापतीनंतर दक्षिण आफ्रिका अ संघाविरुद्ध पुनरागमन केले आहे.

  • बंगळुरूत सुरू असलेल्या कसोटी सामन्यात त्याने यष्टीरक्षण करताना गोलंदाज तनुष कोटियनला सल्ले देत गमतीशीर संवाद साधला.

  • पंतचा हा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.

Cricket
Cricket News
Rishabh Pant
Cricket News in Marathi
test cricket
Cricket Viral Video
cricket news today
India vs South Africa

