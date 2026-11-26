Rishabh Pant bats during a local cricket match: भारताचा यष्टीरक्षक फलंदाज रिषभ पंत त्याच्या विस्फोटक फलंदाजीसोबतच त्याच्या विनोदी आणि दिलखुलास व्यक्तिमत्वासाठीही ओळखला जातो. सध्या तो भारतीय कसोटी संघासोबत न्यूझीलंड दौऱ्यावर आहे. त्याने वेलिंग्टनमध्ये पहिल्या कसोटीत शतकही केले होते. विशेष म्हणजे दुखापतीनंतरचा हा त्याचा पुनरागमनाचा सामना होता. दरम्यान, या सामन्यानंतर त्याने न्यूझीलंडमधील एका क्लबसाठीही फलंदाजी करत सर्वांची मनं जिंकली आहेत. .IND vs NZ, Test: रिषभ पंतचा षटकार ठोकत शतकाचा चौकार! रोहित-गेलला टाकलं मागे अन् आता सचिन तेंडुलकरचा विक्रम धोक्यात.भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील दुसरा कसोटी सामना शुक्रवारी (२७ नोव्हेंबर) ख्राईस्टचर्च येथे खेळवला जाणार आहे. त्यासाठी सध्या दोन्ही संघाचे खेळाडू ख्राईस्टचर्च येथे आहेत. यादरम्यान, बुधवारी हॅगली पार्क येथे झालेल्या 'लास्ट मॅन स्टँड्स' या सामाजिक क्रिकेट स्पर्धेतील सामन्यात पंत सहभागी झाला होता. तो ओपन हाऊस स्विंगर्स या संघातील सदस्यांशी अचानक झालेल्या भेटीनंतर या सामन्यात सहभागी झाला. त्यांचा द चोझन वन्स या संघाविरुद्ध सामना होता. या सामन्याच्या स्कोअरकार्डवर पंतचा 'स्टॅन स्टॅन' अशा नावाने उल्लेख करण्यात आला होता..यावेळी त्याने स्फोटक फलंदाजी करताना चौकार-षटकारांचा पाऊसही पाडला. २१ चेंडूत त्याने अर्धशतक केले. त्याने २६ चेंडूत ७२ धावा केल्या होत्या. पण या सामन्यात खेळण्यासाठी रिषभ पंत कसा पोहचला, ही कहाणीही मजेशीर आहे..झालं असं की ख्राईस्टचर्चमध्ये पंत इलेक्ट्रिक बाईकवर फिरत होता, त्यावेळी ओपन हाऊस स्विंगर्स संघाचे सदस्य मोहम्मद सफी यांनी त्याला पाहिलं आणि त्याच्याशी संवाद साधून फोटोही काढले. त्यावेळी सफी यांनी त्याला त्यांच्या संघाकडून क्रिकेट खेळण्याची विनंती केली. त्याला पंतने होकार दिला, अशी माहिती सफी यांनी न्यूझीलंड हेराल्डला दिली आहे..IND vs NZ, 1st Test: भारीच! रिषभ पंतने मारला १०२ मीटरचा गगनचुंबी सिक्स, चेंडू गेला थेट स्टेडियमबाहेर; पाहा Viral Video.दरम्यान, पंतच्या या कृतीचे काही जणांनी कौतुकही केले आहे. न्यूझीलंडचा कसोटी कर्णधार टॉम लॅथमनेही त्याचं कौतुक करणारा म्हटले आहे की पंत हा खूपच विशिष्ट व्यक्तिमत्व असलेला खेळाडू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.