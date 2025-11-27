Cricket

Rishabh Pant: ... त्यात लाज वाटण्याचे कारण नाही! भारताच्या लाजीरवाण्या पराभवानंतर रिषभचं ट्विट व्हायरल, म्हणाला...

Rishabh Pant apology tweet : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या २–० च्या व्हाईटवॉशनंतर संपूर्ण भारतीय संघावर टीकेची झोड उठली असताना, रिषभ पंतने सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट शेअर केली.
RISHABH PANT’S VIRAL APOLOGY TWEET

RISHABH PANT’S VIRAL APOLOGY TWEET

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Rishabh Pant reacts to India’s Test defeat: भारताचा यष्टिरक्षक-फलंदाज रिषभ पंत याने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पराभवानंतर चाहत्यांची जाहीर माफी मागितली. आफ्रिकेने दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेत २-० अशी बाजी मारून भारताला घरच्या मैदानावर माना खाली घालण्यास भाग पाडले. मागील वर्षभरातील भारताचा हा घरच्या मैदानावरील कसोटीतील दुसरा व्हाईटवॉश ठऱला. त्यामुळे चाहत्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याला हटवण्याची मागणी होतेय. अशात रिषभने भावनिक X पोस्ट लिहून चाहत्यांची माफी मागितली आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Rishabh Pant
Cricket News in Marathi
test cricket
cricket news today
India vs South Africa

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com