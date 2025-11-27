Rishabh Pant: ... त्यात लाज वाटण्याचे कारण नाही! भारताच्या लाजीरवाण्या पराभवानंतर रिषभचं ट्विट व्हायरल, म्हणाला...

Rishabh Pant reacts to India’s Test defeat: भारताचा यष्टिरक्षक-फलंदाज रिषभ पंत याने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पराभवानंतर चाहत्यांची जाहीर माफी मागितली. आफ्रिकेने दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेत २-० अशी बाजी मारून भारताला घरच्या मैदानावर माना खाली घालण्यास भाग पाडले. मागील वर्षभरातील भारताचा हा घरच्या मैदानावरील कसोटीतील दुसरा व्हाईटवॉश ठऱला. त्यामुळे चाहत्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याला हटवण्याची मागणी होतेय. अशात रिषभने भावनिक X पोस्ट लिहून चाहत्यांची माफी मागितली आहे..गुवाहाटी कसोटीत शुभमन गिलच्या गैरहजेरीत रिषभने संघाचे नेतृत्व सांभाळले होते आणि या सामन्यात भारताला ४०८ धावांनी हार पत्करावी लागली होती. कसोटी इतिहासातील भारताचा हा सर्वात मोठा लाजीरवाणा पराभव ठरला. या सामन्यानंतर रिषभ म्हणालेला की, हे थोडे निराशाजनक आहे. एक संघ म्हणून आपल्याला चांगली फलंदाजी करण्याची गरज आहे. प्रतिस्पर्धी संघ आमच्यापेक्षा चांगले खेळले आणि त्यांना त्याचे श्रेय द्यायला हवे. त्यांनी मालिकेत वर्चस्व गाजवले, पण तुम्ही क्रिकेटला गृहीत धरू शकत नाही. आम्ही घरच्या मैदानावर खेळत होते आणि त्याचा फायदा घेतला नाही..दिनेश कार्तिक प्रचंड संतापला, गौतम गंभीरचे काढले वाभाडे; म्हणाला, आपल्याकडे चांगले खेळाडू नाहीत का?.आता रिषभने सोशल मीडियावर पोस्ट लिहिली आहे. त्यात तो म्हणतो, गेल्या दोन आठवड्यात आम्ही चांगले क्रिकेट खेळलो नाही, ही वस्तुस्थिती स्वीकारायला हवी आणि यात लाज वाटण्याचे कारण नाही..त्याने पुढे लिहिले की, एक संघ म्हणून आणि वैयक्तिक खेळाडू म्हणून,आपल्याला नेहमीच सर्वोच्च पातळीवर कामगिरी करायची असते. कोट्यवधी भारतीयांना हास्य फुलवायचे असते. पण, यावेळी आम्ही अपेक्षा पूर्ण करू शकलो नाही. आम्हाला माफ करा, परंतु खेळ आपल्याला एक संघ म्हणून आणि वैयक्तिक खेळाडू म्हणून शिकायला, जुळवून घेण्यास आणि वाढण्यास शिकवतो..India's Test Downfall: तुला हवं ते सर्व दिलं अन् तू टीम इंडियाचं वाटोळं केलंस! गौतम गंभीरच्या हट्टापाई कसोटीत आपली पिछेहाट....भारताचे प्रतिनिधित्व करणे हा आपल्या आयुष्यातील सर्वात मोठा सन्मान आहे. आम्हाला माहित आहे की हा संघ किती सक्षम आहे आणि आम्ही कठोर परिश्रम करू, पुन्हा संघटित होऊ, पुन्हा लक्ष केंद्रित करू आणि अधिक मजबूत पुनरागमन करू. तुमच्या अढळ पाठिंब्याबद्दल आणि प्रेमाबद्दल धन्यवाद!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.