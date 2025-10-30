Rishabh Pant: तीन महिन्यांनंतर रिषभ पंतचे आज पुनरागमन; आफ्रिका अ संघाविरुद्ध चार दिवसांचा सामना

बंगळूर : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका अ संघ यांच्यात उद्यापासून चार दिवसांचा सामना सुरू होत आहे. तीन महिन्यांनंतर स्पर्धात्मक क्रिकेटमध्ये परणाऱ्या रिषभ पंतचे पुनरागमन महत्त्वाचे असणार आहे..इंग्लंडविरुद्धच्या चौथ्या कसोटी सामन्यात फलंदाजी करताना एक वेगवान चेंडू पंतच्या पायाला लागला. त्याला फ्रॅक्चर झाले, त्यामुळे २३ जुलैपासून पंत क्रिकेटपासून दूर राहिला आहे. याच दक्षिण आफ्रिका संघाविरुद्ध भारतीय संघ पुढील महिन्यात दोन कसोटी सामन्यांची मालिका खेळणार आहे, त्यामुळे या चार दिवसांच्या सामन्यात रिषभ पंतला तंदुरुस्तीबरोबर लयही मिळवावी लागणार आहे..बंगळूरमध्ये बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्स (अकादमी) येथे हा सामना होत आहे. पावसाचा व्यत्यय आला नाही तर सामना उत्कंठावर्धक होण्याची शक्यता आहे. आफ्रिकेचे प्रमुख गोलंदाज सध्या पाकिस्तानमध्ये व्हाईटबॉल क्रिकेटची मालिका खेळत आहेत, त्यामुळे त्यांचे दुसऱ्या श्रेणीचे गोलंदाज अ संघातून खेळत आहेत..परिणामी, भारतीय फलंदाजांचे वर्चस्व अपेक्षित आहे. अ संघातून साई सुदर्शनही खेळत आहे. वेस्ट इंडीजविरुद्ध झालेल्या कसोटी मालिकेत तो खेळला होता, आता ऑस्ट्रेलियाच्या मुख्य संघाविरुद्ध कसोटीत खेळण्यापूर्वी अ संघातून खेळण्याचा हा सराव त्याच्यासाठीही मोलाचा ठरणार आहे. त्याच्यासह देवदत्त पडिक्कल आणि जगदीशन यांच्या कामगिरीवर लक्ष असेल. मुंबईचा नवोदित फलंदाज आयुष म्हात्रेची भारत अ संघात निवड करण्यात आली आहे. या सामन्यात अंतिम संघात निवड झाली तर आयुष म्हात्रेसाठी आपली गुणवत्ता दाखवण्याची ही मोठी संधी असेल..Women's World Cup Semifinal: लक्ष्य एक; पण अडचणी अनेक, महिला विश्वकरंडक, भारतासमोर गतविजेत्या ऑस्ट्रेलियाचे आव्हान.भारत अ संघ : रिषभ पंत (कर्णधार, यष्टीरक्षक), आयुष म्हात्रे, एन. जगदीशन (यष्टीरक्षक), साई सुदर्शन (उपकर्णधार), देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, मानव सुतार, खलील अहमद, गुरनूर ब्रार, अंशुल कंबोज, यश ठाकूर, आयुष बदोनी, सारांश जैन..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.