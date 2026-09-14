INDIA VS WEST INDIES: वेस्ट इंडिज दौऱ्यासाठी टीम इंडियात मोठे बदल? पंत-जुरेलमध्ये यष्टिरक्षणासाठी रस्सीखेच, राहुल होणार उपकर्णधार?

नवी दिल्ली : भारत-वेस्ट इंडीज यांच्यामध्ये तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका पार पडणार आहे. या मालिकेसाठी उपकर्णधार म्हणून के. एल. राहुलच्या नावावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. तसेच यष्टीरक्षक या एका जागेसाठी रिषभ पंत व ध्रुव जुरेल यांच्यामध्ये रस्सीखेच लागण्याची शक्यता आहे..वेस्ट इंडीजविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी भारताचे नेतृत्व शुभमन गिलकडे असणार आहे. या मालिकेतील पहिला सामना २७ सप्टेंबरला तिरुअनंतपुरम येथे होईल. त्यानंतर ३० सप्टेंबरला गुवाहाटी आणि ३ ऑक्टोबरला मुल्लानपूर येथे सामने होतील. .IND vs WI: ऋतुराज गायकवाड, रिषभ पंत, जडेजाचे पुनरागमन होणार? वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या ODI मालिकेसाठी का होणार संघात बदल.वेस्ट इंडीज मालिकेसह इराणी करंडकासाठी भारतीय संघाची निवड १६ सप्टेंबरला होण्याची शक्यता आहे. अफगाणिस्तानविरुद्धच्या दुसऱ्या टी-२० सामन्यानंतर ही निवड बैठक होईल. निवड समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकर या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. ही बैठक अजित आगरकर यांच्या सध्याच्या करारातील खेळाडू दुखापतीमुळे बाहेर अनेक युवा आणि पर्यायी खेळाडू दुखापतग्रस्त असल्यामुळे निवड समितीसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत..हर्ष दुबे, सूर्यांश शेडगे, मोहीत खान, व्यंकटेश अय्यर, हर्षित राणा आणि शाहबाज अहमद हे खेळाडू सध्या दुखापतीमुळे निवडीसाठी उपलब्ध नाहीत. हे खेळाडू बंगळूर येथील सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये पुनर्वसन करणार आहेत..इराणी करंडकासाठी सर्फराझची निवड होण्याची शक्यता मुंबईचा अनुभवी फलंदाज सर्फराझ खान याची शेष भारतीय संघात निवड होण्याची शक्यता आहे. ऑस्ट्रेलिया अ संघाविरुद्धच्या भारत अ कसोटी संघात त्याची निवड झाली नव्हती. दिल्लीचे युवा फलंदाज सनत सांगवान आणि आयुष दोसाजा यांनी रणजी ट्रॉफीत सर्वाधिक धावा करणाऱ्या पहिल्या तीन फलंदाजांमध्ये स्थान मिळवले होते. त्यांचीही शेष भारतीय संघात निवड होण्याची शक्यता आहे. त्यांच्यासोबत रवीचंद्रन स्मरण याचाही या संघात समावेश होऊ शकतो..शेवटची जबाबदारी असेल. त्यांचा करार ४ ऑक्टोबरला संपत आहे. त्यांना आणखी एक वर्ष मुदतवाढ मिळू शकते; मात्र त्यांच्या भविष्यासंदर्भात बीसीसीआयने अद्याप काही स्पष्ट केलेले नाही. श्रेयसच्या अनुपस्थितीत राहुलकडे जबाबदारी आशियाई क्रीडा स्पर्धा आणि वेस्ट इंडीजविरुद्धची एकदिवसीय मालिका एकाच वेळी होत असल्याने नियमित एकदिवसीय संघाचा उपकर्णधार श्रेयस अय्यर उपलब्ध नसेल. तो जपानमध्ये भारतीय टी-२० संघाचे नेतृत्व करणार आहे. ईशान किशनदेखील आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी जाणार असल्याने दुसऱ्या यष्टीरक्षकाच्या जागेसाठी रिषभ पंत आणि ध्रुव जुरेल यांच्यात निवड होण्याची शक्यता आहे. बीसीसीआयच्या सूत्रानुसार, “पंत आणि जुरेल यांच्यात निवड करावी लागेल..मुख्य प्रशिक्षक आणि कर्णधाराचे मत यामध्ये महत्त्वाचे असेल.” जर पंतची भारतीय संघात निवड झाली नाही, तर तो जम्मू-काश्मीरविरुद्धच्या इराणी करंडकातील सामन्यात शेष भारतीय संघाचे नेतृत्व करू शकतो. पंतची भारताच्या संघात निवड झाल्यास ध्रुव जुरेल शेष भारतीय संघाचे नेतृत्व करू शकतो. जुरेलने नुकतेच श्रीलंकेत भारत अ संघाचे नेतृत्व केले आहे..हार्दिक पंड्याच्या फिटनेसवर लक्ष एकदिवसीय संघात वेगवान गोलंदाजी करणाऱ्या अष्टपैलू खेळाडूची निवड करताना निवड समितीसमोर अडचण निर्माण होऊ शकते. हार्दिक पंड्या फिट असल्यास त्याची निवड होण्याची शक्यता आहे. हार्दिकची भारत अ संघात निवड झाली आहे. बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समधील सूत्रांनुसार, तो २० सप्टेंबरपासून स्पर्धात्मक पांढऱ्या चेंडूच्या क्रिकेटसाठी फिट होण्याची अपेक्षा आहे. .Gautam Gambhir: गौतम गंभीर, अजित आगरकर अन् शुभमन गिल BCCI च्या मुख्यालयात! भारतीय क्रिकेटमध्ये उलथापालथ होण्याचे संकेत.भारत अ संघाचे एकदिवसीय सामने ६ ऑक्टोबरपासून पुद्दुचेरी येथे होणार आहेत, तर वेस्ट इंडीजविरुद्धची एकदिवसीय मालिका ३ ऑक्टोबरला संपणार आहे. त्यामुळे हार्दिकची वेस्ट इंडिजविरुद्ध निवड होते का, याकडे लक्ष असेल. भारताच्या वेगवान गोलंदाजी विभागात मात्र मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर ब्रार आणि प्रिन्स यादव उपलब्ध आहेत. श्रेयस अय्यरच्या अनुपस्थितीत ऋतुराज गायकवाडची वनडे संघात निवड होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.