अरे गा रे... जेव्हा रिषभ पंतने आयुष बडोनीला आग्रहाने गायला लावलं होतं गाणं; टीम इंडियात जागा मिळाल्यानंतर Video Viral

भारत आणि न्यूझीलंड संघात सध्या वनडे मालिका सुरू आहे. या मालिकेतील रविवारी (११ जानेवारी) झालेल्या पहिल्या सामन्यादरम्यान भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला. भारताचा अष्टपैलू खेळाडू वॉशिंग्टन सुंदर (Washington Sundar) या सामन्यात दुखापतग्रस्त झाला. त्याला बरगड्यांच्या खाली वेदना होत असल्याची तक्रार त्याने केली होती. त्यानंतर आता तो या वनडे मालिकेतील उर्वरित दोन्ही सामन्यांतून बाहेर झाला आहे. त्यामुळे त्याच्या जागेवर दिल्लीच्या २६ वर्षीय आयुष बडोनीला (Ayush Badoni) संधी देण्यात आली आहे..IND vs NZ: 'तो' फिट असला, तर टीम इंडियात वॉशिंग्टन सुंदरची जागा घेतली असती... इरफान पठाणने नाव स्पष्टच सांगितलं.दिल्लीचा कर्णधार असलेल्या बडोनीला पहिल्यांदाच भारतीय संघात संधी मिळाली आहे. तो फलंदाजीसोबतच गरज पडल्यास फिरकी गोलंदाजीही करू शकतो. त्यामुळे आता न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेतून त्याला आंतरराष्ट्रीय पदार्पणाची संधी मिळू शकते. याचदरम्यान आता त्याला भारतीय संघात (Team India) संधी मिळाल्यानंतर त्याचा एक जुना व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.हा व्हायरल होत असलेला व्हिडिओमध्ये (Viral Video) दिसते की भारताचा यष्टीरक्षक फलंदाज रिषभ पंत (Rishabh Pant) त्याला गाणं म्हणण्याचा आग्रह करत आहे. त्यासाठी तो त्याच्या खांद्यावर हात टाकून त्याच्यासमोर माईक धरतानाही दिसत आहे. यावेळी आयुषने 'पहली नज़र मै' हे हिंदी गाणं गायलं..लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी की आयुष बडोनी आणि रिषभ पंत दिल्लीसाठी देशांतर्गत क्रिकेट एकत्र खेळले आहेत. तसेच आयपीएल २०२५ मध्येही लखनौ सुपर जायंट्सकडून हे दोघे एकत्र खेळले आहेत. त्यामुळे ते एकमेकांना चांगले ओळखतात.आयुषने यापूर्वी १९ वर्षांखालील भारतीय संघ आणि भारत अ संघाचेही प्रतिनिधित्व केले आहे. आयपीएलमध्येही त्याने लखनौसाठी काही स्फोटक खेळी केल्या आहेत. त्यामुळे त्याला 'भारताचा बेबी एबी' असंही म्हटलं जातं. त्याच्याकडे चौफेर फटकेबाजी करण्याची क्षमता आहे. तो आयपीएलमध्ये ५६ सामने खेळले असून ९६३ धावा त्याने केल्या आहेत..आयुष भारतीय संघात निवड होण्यापूर्वी विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेत खेळत होता. दिल्लीला मंगळवारी विदर्भाविरुद्ध उपांत्यपूर्व सामना खेळायचा होता. पण या सामन्यापूर्वीच आयुषची भारतीय संघात निवड झाल्याने तो दिल्लीसाठी उपांत्यपूर्व सामन्यात उपलब्ध नाही. त्याच्याऐवजी इशांत शर्मा दिल्लीचे नेतृत्व करत आहे..IND vs NZ 2nd ODI : वॉशिंग्टन सुंदर OUT, २ खेळाडू IN! दुसऱ्या वन डेसाठी अशी असेल टीम इंडियाची प्लेइंग इलेव्हन.आयुष बडोनीची कारकिर्दआयुषने २१ प्रथम श्रेणी सामन्यांमध्ये ४ शतके आणि ७ अर्धशतकांसह १६८१ धावा केल्या आहेत. तसेच २२ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याने २७ लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये ६९३ धावा केल्या आहेत आणि १८ विकेट्स घेतल्या आहेत. ९६ टी२० सामन्यांत १० अर्धशतकांसह १७८८ धावा केल्या आहेत. तसेच १७ विकेट्स घेतल्या आहेत.