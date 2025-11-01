IND A vs SA A: भारतीय गोलंदाजांचे दुसऱ्या डावात कमबॅक, द. आफ्रिका २०० च्या आत ऑलआऊट! पंतच्या टीमसमोर 'इतक्या' धावांचं लक्ष्य

भारत अ संघाने दक्षिण आफ्रिका अ संघाविरुद्ध दुसऱ्या डावात प्रभावी पुनरागमन केले. भारतीय गोलंदाजांनी दक्षिण आफ्रिकेला १९९ धावांवर रोखले, ज्यामुळे भारतासमोर २७५ धावांचे लक्ष्य ठेवले गेले. पहिल्या डावात दक्षिण आफ्रिकेने ७५ धावांची आघाडी घेतली होती..भारत अ विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका अ संघात सध्या चारदिवसीय कसोटी सामन्यांची मालिका खेळवली जात आहे. या मालिकेतील पहिला सामना बंगळुरूला सुरू असून या सामन्यात दक्षिण आफ्रिका संघाने रिषभ पंतच्या नेतृत्वात खेळणाऱ्या भारतीय अ संघाविरुद्ध पहिल्या डावात ७५ धावांची मोठी आघाडी मिळवली होती. मात्र दुसऱ्या डावात गोलंदाजांनी भारताला चांगले पुनरागमन करू दिले आणि दक्षिण आफ्रिकेला २०० आतच रोखण्यात भारतीय संघांला यश आले आहे. पण पहिल्या डावातील आघाडीमुळे दक्षिण आफ्रिकेने भारतासमोर विजयासाठी २७५ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे..IND A vs SA A 1st Test: विराटची कसोटीतील जागा रिषभ पंतला मिळाली? फोटोमुळे चर्चा; मुंबईच्या गोलंदाजाने गाजवला पहिला दिवस.या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा दुसरा डाव तिसऱ्या दिवशी (शनिवारी, १ नोव्हेंबर) ४८.१ षटकात १९९ धावांवर संपला. दक्षिण आफ्रिकेकडून जॉर्डन हर्मन आणि लेसेगो सेनोक्वाने यांनी सलामीला फलंदाजी केली होती. पण गुरनूर ब्रारने हर्मनला १२ धाावंवरच बाद केले. पण नंतर सेनोक्वानेला जुबेर हामझाची साथ मिळाली. त्यांनी ५४ धावांची भागीदारीही केली. पण अखेर २४ व्या षटकात हामझाला मानव सुथारने ३७ धावांवर त्रिफळाचीत केले..त्यानंतर तनुष कोटियनने २८ व्या षटकात दक्षिण आफ्रिकेला दुहेरी धक्के दिले. त्याने सेनोक्वाने (३७) आणि कर्णधार मार्क एकरमन (५) यांना बाद केले. त्यानंतर रुबिन हर्मन (१५), रिवाल्डो मुनसामी (६) आणि तिआन वॅन वुरेन (३) यांना अंशुल कंबोजने स्वस्तात माघारी पाठवले. तनुष कोटियनने प्रेनेलन सुह्रायनलाही १५ धावांवर बाद केले. शेपो मोरेकीने ३ चौकारांसह आक्रमक खेळण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यालाही २५ धावांवर कोटियनने बाद केले. गुरनूर ब्रारने ओकुले सेलेला १ धावेवर बाद करत दक्षिण आफ्रिकेचा दुसरा डाव संपवला.भारताकडून या डावात तनुष कोटियनने ४ विकेट्स घेतल्या. तसेच अंशुल कंबोजने ३ विकेट्स घेतल्या, तर गुरनूर ब्रारने २ विकेट्स घेतल्या. मानव सुतारने १ विकेट घेतली..तत्पुर्वी, या सामन्यात दक्षिण आफ्रिका अ संघाने पहिल्या डावात ९१.२ षटकात ३०९ धावा केल्या होत्या. जॉर्डन हार्मनने ७१ धावांची खेळी केली. तसेच झुबेर हामझाने ६६ धावांची, तर रुबिन हर्मनने ५४ धावांची अर्धशतकी खेळी केली. तसेच तिआन बॅन वुरेनने ४६ धावा केल्या होत्या. या डावातही भारताकडून तनुष कोटियनने ४ विकेट्स घेतल्या होत्या..IND A vs SA A 1st Test: रिषभ पंतला अपयश; आयुष म्हात्रेच्या फिफ्टीने वाचवली टीम इंडियाची लाज, दक्षिण आफ्रिकेकडे मजबूत आघाडी.त्यानंतर भारताला पहिल्या डावात ५८ षटकात सर्वबाद २३४ धावा करता आल्या होत्या. भारताकडून आयुष म्हात्रेने ६५ धावांची खेळी करत झुंज दिली. तसेच साई सुदर्शनने ३२ धावांची आणि आयुष बडोनीने ३८धावांची छोटेखानी खेळी केली. पण बाकी कोणाला २० धावांचा टप्पा ओलांडता आला नाही. दक्षिण आफ्रिकेकडून या डावात प्रेनेलन सुब्रायनने सर्वाधिक ५ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.