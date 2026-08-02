IND vs SL: भारतीय संघाला मोठा धक्का! कसोटी मालिकेतून जसप्रीत बुमराह बाहेर, कोण घेणार त्याची जागा?

India vs Sri Lanka Test Marathi News: भारतीय कसोटी संघ या आठवड्यात श्रीलंका दौऱ्यावर जाणार असून तिथे १५ ऑगस्टपासून दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळणार आहे. पण या मालिकेपूर्वीच भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला आहे. भारताचा प्रमुख वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) या मालिकेतून बाहेर झाला असल्याचे समजत आहे. .IND vs SL : श्रीलंकेचा रडीचा डाव! भारतीय संघाला पुरेसा सराव मिळू नये म्हणून लढवली शक्कल; नेमकं काय घडलं?.बुमराह गेल्या महिन्यात इंग्लंड दौऱ्यादरम्यान दुखापतग्रस्त झाला होता. टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या माहितीनुसार त्याला अद्यापही डाव्या गुडघ्याच्या दुखापतीचा त्रास जाणवत आहे. बीसीसीआयच्या (BCCI) बंगळुरूतील सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये (CoE) त्याची तपासणी करण्यात आली. त्यात तू पूर्ण फिट नसल्याचे लक्षात आले आहे. त्यामुळे घाई करून त्याचे पुनरागमन करवण्याची जोखीम न घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे..काही दिवसांपूर्वीच असेही रिपोर्ट्स समोर आले होते की टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेच्या अंतिम टप्प्यात त्याची गुडघ्याची दुखापत बळावल्यानंतर बीसीसीआयच्या वैद्यकीय पथकाने त्याला इंजेक्शन घेण्याचा सल्ला दिला होता. ३२ वर्षीय बुमराहने गेल्या महिन्यात ठरल्याप्रमाणे इंजेक्शन घेतले, पण त्याला पूर्ण बरं होण्यासाठी आणखी काही वेळ लागू शकतो.दरम्यान, श्रीलंकेविरुद्धच्या किमान दुसऱ्या सामन्यासाठी तरी बुमराह तयार होऊ शकतो का, अशी चर्चा होती. परंतु, वैद्यकीय पथकाने कोणतीही जोखीम न पत्करण्यास सांगितले आहे. आगामी काळात भारताला आशियाई क्रीडा स्पर्धा खेळायची आहे, तसेच नंतर मोठा न्यूझीलंड दौरा आहे, तर ऑस्ट्रेलियाचा संघही भारतात बॉर्डर-गावसकर ट्रॉफी खेळण्यासाठी येणार आहे. अशात बुमराह या महत्त्वाच्या मालिकांसाठी उपलब्ध असणे महत्त्वाचे असणार आहे..श्रीलंका दौऱ्यासाठी निवडलेल्या भारतीय संघात बुमराहचा समावेश करण्यात आला होता, पण संघाची घोषणा करतानाच त्याची उपलब्धता त्याच्या फिटनेसवर अवलंबून असल्याचे सांगण्यात आले होते. दरम्यान अद्याप बीसीसीआयने तो दौऱ्यातून बाहेर गेल्याचे अधिकृतपणे जाहीर केलेलं नाही. मात्र तो बाहेर झाला, तर त्याच्या जागेवर जम्मू - काश्मीरचा वेगवान गोलंदाज आकिब नबीची (Auqib Nabi) निवड होण्याची दाट शक्यता आहे. नबीने देशांतर्गत क्रिकेटमधून स्वत:ची प्रतिभा सिद्ध केली आहे. त्याने जम्मू-काश्मीरला पहिल्यांदाच रणजी ट्रॉफी जिंकून देण्यातही मोलाचा वाटा उचलला होता..IND vs SL Test : जसप्रीत बुमराह श्रीलंका दौऱ्याला मुकणार? प्रमुख गोलंदाजाचा फिटनेस अहवाल आला समोर; नेमकं काय आहे त्यात? .आकिब नबी हा जूनमध्ये अफगाणिस्तानविरुद्ध झालेल्या कसोटी सामन्यावेळीही भारतीय संघासोबत ट्रेनिंग करत होता, तसेच त्याने गेल्या महिन्यात श्रीलंकेत भारतीय अ संघासाठीही सामने खेळले आहेत. त्यामुळे बुमराहच्या जागेवर त्याचा विचार होऊ शकतो. दरम्यान, सध्या भारतीय संघात संघात मोहम्मद सिराज आणि प्रसिद्ध कृष्णा हे अनुभवी वेगवान गोलंदाज आहेत. त्यांच्यावर बुमराहच्या अनुपस्थितीत मोठी जबाबदारी असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.