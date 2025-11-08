IND vs SA Test: टीम इंडियाचं टेन्शन वाढलं! उपकर्णधार रिषभ पंत दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेपूर्वी जखमी; पाहा Video

भारतीय क्रिकेट संघाला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेपूर्वी मोठा धक्का बसला आहे. उपकर्णधार रिषभ पंत जखमी झाल्याने संघाच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. बंगळुरूमध्ये खेळल्या जात असलेल्या सामन्यात पंतला चेंडू लागल्याने त्याला मैदान सोडावे लागले. .भारतीय क्रिकेट संघाला १४ नोव्हेंबरपासून दक्षिण आफ्रिकाविरुद्ध कसोटी मालिका खेळायची आहे. या मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणाही झाली असून उपकर्णधार रिषभ पंतचे भारतीय संघात पुनरागमन झाले आहे. मात्र आता या मालिकेला आठवड्याभराचाच कालावधी राहिलेला असताना भारतीय संघाचे टेन्शन वाढले आहे. रिषभ पंत जखमी झाला आहे..IND A vs SA A, Test: रिषभ पंतसमोर 'तडगा' स्पर्धक! दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पठ्ठ्याचं झुंजार शतक, भारताच्या कसोटी संघासाठी ठोकला दावा.सध्या भारतीय अ संघ दक्षिण आफ्रिका अ संघाविरुद्ध बंगळुरूमध्ये दुसरा चारदिवसीय सामना खेळत आहे. या सामन्यात रिषभ पंत भारतीय अ संघाचे नेतृत्व करत असून भारताच्या कसोटी संघातील अनेक खेळाडू या सामन्यात खेळत आहेत, जेणेकरून आगामी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेसाठी सराव होईल. मात्र या सामन्यात शनिवारी रिषभ पंतला अनेकदा चेंडू लागल्याने अचानक मैदान सोडावे लागले आहे..या सामन्यात पहिल्या डावात ३४ धावांची आघाडी घेतल्यानंतर भारतीय संघ दुसऱ्या डावात फलंदाजीला उतरला होता. पण दुसऱ्या डावातही भारतीय फलंदाज खेळपट्टीवर स्थिरावल्यानंतर बाद झाले. अभिमन्यू ईश्वरन तर शून्यावरच बाद झाला, तर केएल राहुल २७ धावांवर साई सुदर्शन २३ धावांवर आणि देवदत्त पडिक्कल २४ धावांवर बाद झाला. कुलदीप यादव नाईट वॉचमन म्हणून खेळायला आला होता. मात्र तिसऱ्या दिवशी (शनिवार, ८ नोव्हेंबर) केएल राहुल बाद झाल्यानंतर रिषभ पंत फलंदाजीला आला. पण पंतला फलंदाजीदरम्यान अनेक चेंडू शरीराला लागले. सध्या एक व्हिडिओही व्हायरल होत आहे, ज्यात दिसते की त्याच्या हेल्मेटला पहिल्यांदा चेंडू लागला. त्यानंतर त्याच्या डाव्या हाताच्या कोपराला आणि नंतर ओटीपोटाजवळ त्याला चेंडू लागला. दरम्यान, अखेर रिषभने २२ चेंडूत १७ धावा केलेल्या असताना रिटायर्ड हर्ट होत मैदानात सोडले. त्यानंतर कुलदीपही १६ धावांवर बाद झाला. त्यामुळे भारताने ११६ धावांत ५ विकेट्स गमावल्या होत्या..या सामन्यात भारत अ संघाने पहिल्या डावात ध्रुव जुरेलच्या १३२ धावांच्या शतकी खेळीमुळे सर्वबाद २५५ धावांपर्यंत मजल मारली होती. त्यानंतर दक्षिण आफ्रिका अ संघाकडून कर्णधार एकरमननेही आक्रमक १३४ धावांची खेळी केली, ज्यामुळे त्याच्या संघाने सर्वबाद २२१ धावा केल्या होत्या. पण भारताला ३४ धावांची आघाडी मिळाली.भारतीय संघाची चिंता वाढलीदरम्यान, रिषभ नुकताच तळपायाला झालेल्या फ्रॅक्टरच्या दुखापतीतून सावरला होता आणि त्याने दक्षिण आफ्रिका अ संघाविरुद्ध खेळत मैदानात पुनरागमन केले होते. त्याला जुलैमध्ये इंग्लंडमध्ये कसोटी मालिकेदरम्यान ख्रिस वोक्सचा चेंडू तळपायाला लागल्याने फ्रॅक्चर झाले होते. त्यामुळे त्याला जवळपास तीन महिने मैदानातून बाहेर रहावे लागले होते. पण आता तो पूर्ण तंदुरुस्त झाला होता. मात्र आता पुन्हा शनिवारी तो रिटायर्ड हर्ट झाल्याने भारतीय संघाच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. त्याला झालेल्या जखमा गंभीर नसाव्यात अशी अपेक्षा सर्वांची असेल..IND A vs SA A 1st Test: विराटची कसोटीतील जागा रिषभ पंतला मिळाली? फोटोमुळे चर्चा; मुंबईच्या गोलंदाजाने गाजवला पहिला दिवस.ध्रुव जुरेल दुसरा पर्यायरिषभ पंत भारताच्या कसोटी संघाचा प्रमुख खेळाडू आहे. त्याला यष्टीरक्षक म्हणून प्रथम प्राधान्य दिले जाते, इतकेच नाही, तर तो उपकर्णधारही आहे. त्यामुळे तो आगामी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेसाठी पूर्ण तंदुरुस्त असावा अशीच भारतीय संघव्यवस्थापनाची अपेक्षा असेल. दरम्यान, जर रिषभ पूर्ण तंदुरुस्त झाला नाही, तर ध्रुव जुरेलला प्राधान्य दिले जाऊ शकते. जुरेलने दक्षिण आफ्रिका अ संघाविरुद्ध शतक करत त्याचा फॉर्मही सिद्ध केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.